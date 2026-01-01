2FAuth biedt het gemak van webgebaseerde toegang tot tweefactorauthenticatie zonder de veiligheid of privacy in gevaar te brengen. Aangezien online diensten steeds vaker 2FA vereisen voor accountbeveiliging, waren gebruikers traditioneel gebonden aan mobiele apps die authenticatiecodes aan één apparaat koppelen. 2FAuth doorbreekt deze beperking door een webinterface te bieden die vanaf elk apparaat toegankelijk is, terwijl je gevoelige authenticatiegeheimen op infrastructuur bewaart die jij beheert. Het project is gecreëerd door Bubka en is uitgegroeid tot een volwassen oplossing die wordt vertrouwd door veiligheidsbewuste gebruikers die het gemak van gecentraliseerd 2FA-beheer willen zonder afhankelijk te zijn van commerciële closed-source diensten. Met zijn moderne interface, uitgebreide functieset en toewijding aan open-source principes, vertegenwoordigt 2FAuth de ideale balans tussen bruikbaarheid en veiligheid voor het beheren van multifactorauthenticatie.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Veiligheidsbewuste individuen gebruiken 2FAuth om al hun 2FA-codes op één toegankelijke locatie te consolideren, met behoud van volledige controle over authenticatiegegevens. Werknemers op afstand gebruiken het om toegang te krijgen tot authenticatiecodes vanaf meerdere apparaten zonder telefoonafhankelijkheid tijdens inlogsessies. Systeembeheerders implementeren het voor gedeelde serviceaccounts voor teams die 2FA vereisen, waardoor gecontroleerde toegang tot kritieke infrastructuurreferenties mogelijk is. Digitale nomaden waarderen het om tijdens het reizen vanaf elk apparaat toegang te krijgen tot authenticatiecodes, zonder zich zorgen te maken over telefoonverlies of -schade. Ervaren gebruikers die migreren van Google Authenticator of Authy profiteren van de importmogelijkheden en verbeterde beheerfuncties. Gezinnen gebruiken het om 2FA-codes centraal te beheren voor gedeelde services en accounts.

Belangrijkste functies

Generatie van TOTP- en HOTP-authenticatiecodes

QR-codes scannen voor eenvoudige accountinstelling

Handmatige invoer voor diensten die geen QR-codes bieden

Groepen voor het organiseren van meerdere accounts

Zoek- en filterfunctionaliteit

Responsief ontwerp voor mobiel en desktop

Ondersteuning voor donkere modus

Accountpictogrammen voor visuele identificatie

Codes kopiëren met één klik

Importeren vanuit Google Authenticator, Aegis en 2FAS

Exportfunctionaliteit voor back-up en migratie

Optionele accountbeveiliging met wachtwoord

WebAuthn-ondersteuning voor wachtwoordloze authenticatie

Zelf gehost met volledig gegevensbeheer

Waarom 2FAuth implementeren op Hostinger VPS

Het implementeren van 2FAuth op Hostinger VPS zorgt ervoor dat je authenticatiecodes 24/7 toegankelijk blijven vanaf elke locatie en elk apparaat, waardoor de afhankelijkheid van mobiele telefoons die verloren kunnen gaan, beschadigd kunnen raken of leeg kunnen zijn, wordt geëlimineerd. De VPS-omgeving biedt betrouwbare, altijd toegankelijke toegang tot je 2FA-codes wanneer je die het meest nodig hebt, uptime van enterprise-kwaliteit die authenticatiemogelijkheden garandeert tijdens kritieke inlogscenario's, en gecentraliseerd beheer dat toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers binnen je organisatie. Je profiteert van veilige hosting met regelmatige back-ups die beschermen tegen verlies van authenticatiegegevens, de mogelijkheid om codes te openen vanaf geleende of openbare computers wanneer dat nodig is, en onafhankelijkheid van beperkingen van mobiele apps en vendor lock-in. De professionele infrastructuur zorgt ervoor dat je authenticatieservice beschikbaar blijft, ongeacht de beschikbaarheid van apparaten, terwijl zelfhosting volledige privacy en controle over je gevoelige authenticatiegeheimen behoudt.