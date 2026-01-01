2FAuth apporte la commodité de l'accès basé sur le web à l'authentification à deux facteurs sans compromettre la sécurité ou la confidentialité. Alors que les services en ligne exigent de plus en plus la 2FA pour la protection des comptes, les utilisateurs ont traditionnellement été contraints d'utiliser des applications mobiles qui lient les codes d'authentification à un seul appareil. 2FAuth brise cette limitation en offrant une interface web accessible depuis n'importe quel appareil tout en conservant vos secrets d'authentification sensibles sur une infrastructure que vous contrôlez. Le projet a été créé par Bubka et est devenu une solution mature à laquelle font confiance les utilisateurs soucieux de la sécurité qui souhaitent la commodité d'une gestion centralisée de la 2FA sans dépendre de services commerciaux propriétaires. Avec son interface moderne, son ensemble de fonctionnalités complet et son engagement envers les principes de l'open source, 2FAuth représente l'équilibre idéal entre convivialité et sécurité pour la gestion de l'authentification multifacteur.

Cas d'utilisation courants

Les personnes soucieuses de la sécurité utilisent 2FAuth pour consolider tous leurs codes 2FA dans un emplacement accessible tout en conservant un contrôle total sur les données d'authentification. Les travailleurs à distance l'utilisent pour accéder aux codes d'authentification depuis plusieurs appareils sans dépendance au téléphone pendant les sessions de connexion. Les administrateurs système le déploient pour les comptes de service partagés par l'équipe nécessitant la 2FA, permettant un accès contrôlé aux identifiants d'infrastructure critiques. Les nomades numériques apprécient d'accéder aux codes d'authentification depuis n'importe quel appareil en voyage sans se soucier de la perte ou des dommages de leur téléphone. Les utilisateurs avancés migrant de Google Authenticator ou Authy bénéficient de ses capacités d'importation et de ses fonctionnalités de gestion améliorées. Les familles l'utilisent pour gérer de manière centralisée les codes 2FA pour les services et comptes partagés.

Fonctionnalités clés

Génération de codes d'authentification TOTP et HOTP

Scan de codes QR pour une configuration facile des comptes

Saisie manuelle pour les services qui ne fournissent pas de codes QR

Groupes pour organiser plusieurs comptes

Fonctionnalité de recherche et de filtrage

Design réactif pour mobile et ordinateur de bureau

Prise en charge du mode sombre

Icônes de compte pour une identification visuelle

Copier les codes en un clic

Importation depuis Google Authenticator, Aegis et 2FAS

Fonctionnalité d'exportation pour la sauvegarde et la migration

Protection optionnelle du compte par mot de passe

Prise en charge de WebAuthn pour l'authentification sans mot de passe

Auto-hébergé avec une propriété complète des données

Pourquoi déployer 2FAuth sur un VPS Hostinger

Le déploiement de 2FAuth sur un VPS Hostinger garantit que vos codes d'authentification restent accessibles 24h/24 et 7j/7 depuis n'importe quel emplacement et appareil, éliminant la dépendance aux téléphones mobiles qui peuvent être perdus, endommagés ou à court de batterie. L'environnement VPS offre un accès fiable et permanent à vos codes 2FA lorsque vous en avez le plus besoin, une disponibilité de niveau entreprise assurant la capacité d'authentification lors de scénarios de connexion critiques, et une gestion centralisée accessible aux utilisateurs autorisés de votre organisation. Vous bénéficiez d'un hébergement sécurisé avec des sauvegardes régulières protégeant contre la perte de données d'authentification, la possibilité d'accéder aux codes depuis des ordinateurs empruntés ou publics si nécessaire, et une indépendance vis-à-vis des limitations des applications mobiles et du verrouillage fournisseur. L'infrastructure professionnelle garantit que votre service d'authentification reste disponible quelle que soit la disponibilité de l'appareil, tandis que l'auto-hébergement maintient une confidentialité et un contrôle complets sur vos secrets d'authentification sensibles.