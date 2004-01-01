2FAuthは、セキュリティやプライバシーを損なうことなく、ウェブベースで二要素認証にアクセスできる利便性を提供します。オンラインサービスでアカウント保護のために2FAがますます必要とされる中、ユーザーはこれまで認証コードを単一のデバイスに紐付けるモバイルアプリに縛られてきました。2FAuthは、この制限を打ち破り、機密性の高い認証シークレットをユーザーが管理するインフラストラクチャに保持しつつ、どのデバイスからでもアクセスできるウェブインターフェースを提供します。このプロジェクトはBubkaによって作成され、クローズドソースの商用サービスに頼ることなく、一元化された2FA管理の利便性を求めるセキュリティ意識の高いユーザーに信頼される成熟したソリューションへと成長しました。最新のインターフェース、包括的な機能セット、そしてオープンソースの原則へのコミットメントにより、2FAuthは多要素認証を管理するための使いやすさとセキュリティの理想的なバランスを体現しています。

一般的なユースケース

セキュリティ意識の高い個人は、認証データを完全に管理しながら、すべての2FAコードを1つのアクセス可能な場所に統合するために2FAuthを使用します。リモートワーカーは、ログインセッション中に電話に依存することなく、複数のデバイスから認証コードにアクセスするためにこれを活用します。システム管理者は、2FAを必要とするチーム共有サービスアカウントのためにこれを展開し、重要なインフラストラクチャの認証情報への制御されたアクセスを可能にします。デジタルノマドは、旅行中に電話の紛失や損傷を心配することなく、どのデバイスからでも認証コードにアクセスできることを高く評価しています。Google AuthenticatorやAuthyから移行するパワーユーザーは、そのインポート機能と強化された管理機能から恩恵を受けます。家族は、共有サービスやアカウントの2FAコードを一元的に管理するためにこれを使用します。

主な機能

TOTPおよびHOTP認証コード生成

簡単なアカウント設定のためのQRコードスキャン

QRコードを提供しないサービスの手動入力

複数のアカウントを整理するためのグループ

検索およびフィルター機能

モバイルおよびデスクトップ向けのレスポンシブデザイン

ダークモード対応

視覚的な識別のためのアカウントアイコン

ワンクリックでコードをコピー

Google Authenticator、Aegis、2FASからのインポート

バックアップおよび移行のためのエクスポート機能

パスワードによるオプションのアカウント保護

パスワードレス認証のためのWebAuthnサポート

完全なデータ所有権を持つセルフホスト型

Hostinger VPSに2FAuthをデプロイする理由

Hostinger VPSに2FAuthをデプロイすることで、認証コードはあらゆる場所やデバイスから24時間365日アクセス可能になり、紛失、損傷、バッテリー切れの可能性がある携帯電話への依存をなくします。VPS環境は、最も必要なときに2FAコードへの信頼性の高い常時アクセス、重要なログインシナリオでの認証機能を保証するエンタープライズグレードの稼働時間、そして組織全体の承認されたユーザーがアクセスできる一元管理を提供します。定期的なバックアップによる安全なホスティングで認証データの損失を防ぎ、必要に応じて借りたコンピューターや公共のコンピューターからコードにアクセスできる機能、そしてモバイルアプリの制限やベンダーロックインからの独立という恩恵を受けられます。プロフェッショナルなインフラストラクチャは、デバイスの可用性に関わらず認証サービスが利用可能であることを保証し、セルフホスティングは機密性の高い認証シークレットに対する完全なプライバシーと制御を維持します。