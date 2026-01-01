2FAuth aduce comoditatea accesului bazat pe web la autentificarea cu doi factori fără a compromite securitatea sau confidențialitatea. Pe măsură ce serviciile online necesită tot mai mult 2FA pentru protecția contului, utilizatorii au fost în mod tradițional blocați în aplicații mobile care leagă codurile de autentificare de un singur dispozitiv. 2FAuth depășește această limitare oferind o interfață web accesibilă de pe orice dispozitiv, păstrând în același timp secretele tale sensibile de autentificare pe o infrastructură pe care o controlezi. Proiectul a fost creat de Bubka și a evoluat într-o soluție matură, de încredere pentru utilizatorii conștienți de securitate care doresc comoditatea gestionării centralizate a 2FA fără a se baza pe servicii comerciale cu sursă închisă. Cu interfața sa modernă, setul complet de funcționalități și angajamentul față de principiile open-source, 2FAuth reprezintă echilibrul ideal între utilizabilitate și securitate pentru gestionarea autentificării multi-factor.

Cazuri comune de utilizare

Persoanele conștiente de securitate utilizează 2FAuth pentru a-și consolida toate codurile 2FA într-o singură locație accesibilă, menținând în același timp controlul complet asupra datelor de autentificare. Lucrătorii la distanță îl folosesc pentru a accesa codurile de autentificare de pe mai multe dispozitive, fără dependența de telefon în timpul sesiunilor de conectare. Administratorii de sistem îl implementează pentru conturile de servicii partajate în echipă care necesită 2FA, permițând accesul controlat la credențialele infrastructurii critice. Nomazii digitali apreciază accesul la codurile de autentificare de pe orice dispozitiv atunci când călătoresc, fără să-și facă griji cu privire la pierderea sau deteriorarea telefonului. Utilizatorii avansați care migrează de la Google Authenticator sau Authy beneficiază de capacitățile sale de import și de funcțiile îmbunătățite de gestionare. Familiile îl utilizează pentru a gestiona centralizat codurile 2FA pentru servicii și conturi partajate.

Funcționalități cheie

Generarea codurilor de autentificare TOTP și HOTP

Scanare cod QR pentru configurarea ușoară a contului

Introducere manuală pentru serviciile care nu oferă coduri QR

Grupuri pentru organizarea mai multor conturi

Funcționalitate de căutare și filtrare

Design responsiv pentru mobil și desktop

Suport pentru modul întunecat

Pictograme de cont pentru identificare vizuală

Copiază codurile cu un singur clic

Import din Google Authenticator, Aegis și 2FAS

Funcționalitate de export pentru backup și migrare

Protecție opțională a contului cu parolă

Suport WebAuthn pentru autentificare fără parolă

Auto-găzduit cu proprietate completă asupra datelor

De ce să implementezi 2FAuth pe Hostinger VPS

Implementarea 2FAuth pe Hostinger VPS asigură că codurile tale de autentificare rămân accesibile 24/7 din orice locație și de pe orice dispozitiv, eliminând dependența de telefoanele mobile care pot fi pierdute, deteriorate sau rămase fără baterie. Mediul VPS oferă acces fiabil, permanent, la codurile tale 2FA atunci când ai cea mai mare nevoie, un timp de funcționare la nivel de întreprindere care asigură capacitatea de autentificare în timpul scenariilor critice de conectare și gestionare centralizată accesibilă utilizatorilor autorizați din întreaga ta organizație. Beneficiezi de găzduire securizată cu backup-uri regulate care protejează împotriva pierderii datelor de autentificare, de capacitatea de a accesa codurile de pe computere împrumutate sau publice atunci când este necesar și de independența față de limitările aplicațiilor mobile și blocarea de către furnizor. Infrastructura profesională asigură că serviciul tău de autentificare rămâne disponibil indiferent de disponibilitatea dispozitivului, în timp ce auto-găzduirea menține confidențialitatea și controlul complet asupra secretelor tale sensibile de autentificare.