يوفر 2FAuth سهولة الوصول عبر الويب إلى المصادقة الثنائية دون المساس بالأمان أو الخصوصية. نظرًا لأن الخدمات عبر الإنترنت تتطلب بشكل متزايد المصادقة الثنائية (2FA) لحماية الحسابات، فقد كان المستخدمون مقيدين تقليديًا بتطبيقات الهاتف المحمول التي تربط رموز المصادقة بجهاز واحد. يكسر 2FAuth هذا القيد من خلال توفير واجهة ويب يمكن الوصول إليها من أي جهاز مع الاحتفاظ بأسرار المصادقة الحساسة لديك على بنية تحتية تتحكم بها. تم إنشاء المشروع بواسطة Bubka وقد تطور ليصبح حلاً ناضجًا موثوقًا به من قبل المستخدمين المهتمين بالأمان الذين يرغبون في سهولة إدارة المصادقة الثنائية (2FA) المركزية دون الاعتماد على الخدمات التجارية مغلقة المصدر. بفضل واجهته الحديثة ومجموعة ميزاته الشاملة والتزامه بمبادئ المصادر المفتوحة، يمثل 2FAuth التوازن المثالي بين سهولة الاستخدام والأمان لإدارة المصادقة متعددة العوامل.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم الأفراد المهتمون بالأمان 2FAuth لتوحيد جميع رموز المصادقة الثنائية (2FA) لديهم في مكان واحد يمكن الوصول إليه مع الحفاظ على تحكم كامل في بيانات المصادقة. يستفيد منه العاملون عن بُعد للوصول إلى رموز المصادقة من أجهزة متعددة دون الاعتماد على الهاتف أثناء جلسات تسجيل الدخول. يقوم مسؤولو الأنظمة بنشره لحسابات الخدمة المشتركة بين الفرق التي تتطلب المصادقة الثنائية (2FA)، مما يتيح وصولاً متحكمًا فيه إلى بيانات اعتماد البنية التحتية الحيوية. يقدر الرحالة الرقميون الوصول إلى رموز المصادقة من أي جهاز عند السفر دون القلق بشأن فقدان الهاتف أو تلفه. يستفيد المستخدمون المتقدمون الذين ينتقلون من Google Authenticator أو Authy من إمكانيات الاستيراد وميزات الإدارة المحسّنة. تستخدمه العائلات لإدارة رموز المصادقة الثنائية (2FA) مركزيًا للخدمات والحسابات المشتركة.

الميزات الرئيسية

توليد رموز المصادقة TOTP و HOTP

مسح رمز QR لسهولة إعداد الحساب

الإدخال اليدوي للخدمات التي لا توفر رموز QR

مجموعات لتنظيم حسابات متعددة

وظيفة البحث والتصفية

تصميم متجاوب للجوال وسطح المكتب

دعم الوضع الداكن

أيقونات الحسابات للتعرف البصري

نسخ الرموز بنقرة واحدة

الاستيراد من Google Authenticator و Aegis و 2FAS

وظيفة التصدير للنسخ الاحتياطي والترحيل

حماية اختيارية للحساب بكلمة مرور

دعم WebAuthn للمصادقة بدون كلمة مرور

استضافة ذاتية مع ملكية كاملة للبيانات

لماذا تنشر 2FAuth على Hostinger VPS

يضمن نشر 2FAuth على Hostinger VPS بقاء رموز المصادقة لديك متاحة 24/7 من أي مكان وجهاز، مما يلغي الاعتماد على الهواتف المحمولة التي قد تُفقد أو تتلف أو ينفد شحن بطاريتها. توفر بيئة VPS وصولاً موثوقًا به ومتاحًا دائمًا لرموز المصادقة الثنائية (2FA) لديك عند الحاجة إليها بشدة، ووقت تشغيل على مستوى المؤسسات يضمن إمكانية المصادقة أثناء سيناريوهات تسجيل الدخول الحرجة، وإدارة مركزية يمكن للمستخدمين المصرح لهم الوصول إليها عبر مؤسستك. تستفيد من استضافة آمنة مع نسخ احتياطية منتظمة تحمي من فقدان بيانات المصادقة، والقدرة على الوصول إلى الرموز من أجهزة كمبيوتر مستعارة أو عامة عند الضرورة، والاستقلالية عن قيود تطبيقات الهاتف المحمول والارتباط بمزود معين. تضمن البنية التحتية الاحترافية بقاء خدمة المصادقة لديك متاحة بغض النظر عن توفر الجهاز، بينما تحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية وتحكم كاملين في أسرار المصادقة الحساسة لديك.