2FAuth 提供了基于网络的双因素认证访问便利性，同时不损害安全性或隐私。随着在线服务越来越要求 2FA 来保护账户，用户传统上一直受限于将认证代码绑定到单个设备的移动应用程序。2FAuth 通过提供可从任何设备访问的网页界面，同时将您的敏感认证密钥保留在您控制的基础设施上，打破了这一限制。该项目由 Bubka 创建，并已发展成为一个成熟的解决方案，受到注重安全性的用户的信任，他们希望集中管理 2FA 的便利性，而无需依赖闭源商业服务。凭借其现代界面、全面的功能集以及对开源原则的承诺，2FAuth 代表了多因素认证管理中可用性和安全性之间的理想平衡。

常见用例

注重安全的个人使用 2FAuth 将所有 2FA 代码整合到一个可访问的位置，同时完全控制认证数据。远程工作人员利用它从多个设备访问认证代码，在登录会话期间无需依赖手机。系统管理员将其部署用于需要 2FA 的团队共享服务账户，从而实现对关键基础设施凭据的受控访问。数字游民喜欢在旅行时从任何设备访问认证代码，而无需担心手机丢失或损坏。从 Google Authenticator 或 Authy 迁移的高级用户受益于其导入功能和增强的管理特性。家庭使用它来集中管理共享服务和账户的 2FA 代码。

主要功能

TOTP 和 HOTP 认证代码生成

二维码扫描，轻松设置账户

对于不提供二维码的服务，可手动输入

用于组织多个账户的分组功能

搜索和筛选功能

适用于移动设备和桌面的响应式设计

支持深色模式

用于视觉识别的账户图标

一键复制代码

从 Google Authenticator、Aegis 和 2FAS 导入

用于备份和迁移的导出功能

可选的密码账户保护

支持 WebAuthn 实现无密码认证

自托管，拥有完整数据所有权

为何在 Hostinger VPS 上部署 2FAuth

在 Hostinger VPS 上部署 2FAuth 可确保您的认证代码在任何地点和设备上都能 24/7 访问，消除了对可能丢失、损坏或电量耗尽的手机的依赖。VPS 环境在您最需要时提供可靠的始终在线访问您的 2FA 代码，企业级正常运行时间确保在关键登录场景下的认证能力，以及组织内授权用户可访问的集中管理。您将受益于安全的托管服务，定期备份可防止认证数据丢失，必要时能够从借用或公共计算机访问代码，以及摆脱移动应用程序限制和供应商锁定。专业的 инфраструктура 确保您的认证服务无论设备可用性如何都能保持可用，而自托管则维护了您敏感认证密钥的完全隐私和控制权。