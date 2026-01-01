2FAuth bietet den Komfort des webbasierten Zugriffs auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung, ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Datenschutz einzugehen. Da Online-Dienste zunehmend 2FA zum Schutz von Konten erfordern, waren Benutzer traditionell an mobile Apps gebunden, die Authentifizierungscodes an ein einziges Gerät koppeln. 2FAuth durchbricht diese Einschränkung, indem es eine Weboberfläche bereitstellt, die von jedem Gerät aus zugänglich ist, während Ihre sensiblen Authentifizierungsgeheimnisse auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleiben. Das Projekt wurde von Bubka ins Leben gerufen und hat sich zu einer ausgereiften Lösung entwickelt, der sicherheitsbewusste Benutzer vertrauen, die den Komfort einer zentralisierten 2FA-Verwaltung wünschen, ohne auf kommerzielle Closed-Source-Dienste angewiesen zu sein. Mit seiner modernen Oberfläche, dem umfassenden Funktionsumfang und dem Engagement für Open-Source-Prinzipien stellt 2FAuth die ideale Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für die Verwaltung der Multi-Faktor-Authentifizierung dar.

Häufige Anwendungsfälle

Sicherheitsbewusste Personen nutzen 2FAuth, um alle ihre 2FA-Codes an einem zugänglichen Ort zu konsolidieren und dabei die vollständige Kontrolle über die Authentifizierungsdaten zu behalten. Remote-Mitarbeiter nutzen es, um von mehreren Geräten aus auf Authentifizierungscodes zuzugreifen, ohne während der Anmeldesitzungen vom Telefon abhängig zu sein. Systemadministratoren setzen es für gemeinsam genutzte Dienstkonten ein, die 2FA erfordern, und ermöglichen so einen kontrollierten Zugriff auf kritische Infrastruktur-Anmeldeinformationen. Digitale Nomaden schätzen den Zugriff auf Authentifizierungscodes von jedem Gerät aus auf Reisen, ohne sich Sorgen um Telefonverlust oder -beschädigung machen zu müssen. Power-User, die von Google Authenticator oder Authy migrieren, profitieren von den Importfunktionen und erweiterten Verwaltungsfunktionen. Familien nutzen es, um 2FA-Codes für gemeinsame Dienste und Konten zentral zu verwalten.

Hauptmerkmale

Generierung von TOTP- und HOTP-Authentifizierungscodes

QR-Code-Scannen für einfache Kontoeinrichtung

Manuelle Eingabe für Dienste, die keine QR-Codes bereitstellen

Gruppen zur Organisation mehrerer Konten

Such- und Filterfunktion

Responsives Design für Mobilgeräte und Desktops

Unterstützung des Dunkelmodus

Kontosymbole zur visuellen Identifizierung

Codes mit einem Klick kopieren

Import von Google Authenticator, Aegis und 2FAS

Exportfunktion für Sicherung und Migration

Optionaler Kontoschutz mit Passwort

WebAuthn-Unterstützung für passwortlose Authentifizierung

Selbst gehostet mit vollständiger Datenhoheit

Warum 2FAuth auf Hostinger VPS bereitstellen?

Die Bereitstellung von 2FAuth auf Hostinger VPS stellt sicher, dass Ihre Authentifizierungscodes rund um die Uhr von jedem Ort und Gerät aus zugänglich bleiben, wodurch die Abhängigkeit von Mobiltelefonen entfällt, die verloren gehen, beschädigt werden oder keinen Akku mehr haben können. Die VPS-Umgebung bietet zuverlässigen, jederzeit verfügbaren Zugriff auf Ihre 2FA-Codes, wenn Sie sie am dringendsten benötigen, eine unternehmensgerechte Verfügbarkeit, die die Authentifizierungsfähigkeit in kritischen Anmeldeszenarien gewährleistet, und eine zentralisierte Verwaltung, die autorisierten Benutzern in Ihrer gesamten Organisation zugänglich ist. Sie profitieren von sicherem Hosting mit regelmäßigen Backups, die vor dem Verlust von Authentifizierungsdaten schützen, der Möglichkeit, bei Bedarf von geliehenen oder öffentlichen Computern auf Codes zuzugreifen, und der Unabhängigkeit von mobilen App-Einschränkungen und Anbieterbindung. Die professionelle Infrastruktur stellt sicher, dass Ihr Authentifizierungsdienst unabhängig von der Geräteverfügbarkeit stets verfügbar ist, während das Self-Hosting die vollständige Privatsphäre und Kontrolle über Ihre sensiblen Authentifizierungsgeheimnisse gewährleistet.