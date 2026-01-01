O 2FAuth oferece a conveniência do acesso baseado na web à autenticação de dois fatores sem comprometer a segurança ou a privacidade. À medida que os serviços online exigem cada vez mais 2FA para a proteção de contas, os utilizadores têm sido tradicionalmente limitados a aplicações móveis que vinculam os códigos de autenticação a um único dispositivo. O 2FAuth quebra esta limitação ao fornecer uma interface web acessível a partir de qualquer dispositivo, mantendo os seus segredos de autenticação sensíveis na infraestrutura que controla. O projeto foi criado por Bubka e tornou-se uma solução madura, confiada por utilizadores preocupados com a segurança que desejam a conveniência da gestão centralizada de 2FA sem depender de serviços comerciais de código fechado. Com a sua interface moderna, conjunto abrangente de funcionalidades e compromisso com os princípios de código aberto, o 2FAuth representa o equilíbrio ideal entre usabilidade e segurança para a gestão da autenticação multifator.

Casos de Uso Comuns

Indivíduos preocupados com a segurança utilizam o 2FAuth para consolidar todos os seus códigos 2FA num único local acessível, mantendo o controlo total sobre os dados de autenticação. Trabalhadores remotos aproveitam-no para aceder a códigos de autenticação a partir de vários dispositivos sem dependência do telemóvel durante as sessões de login. Administradores de sistema implementam-no para contas de serviço partilhadas por equipas que exigem 2FA, permitindo o acesso controlado a credenciais de infraestrutura críticas. Nómadas digitais apreciam aceder a códigos de autenticação a partir de qualquer dispositivo ao viajar, sem se preocuparem com a perda ou dano do telemóvel. Utilizadores avançados que migram do Google Authenticator ou Authy beneficiam das suas capacidades de importação e funcionalidades de gestão aprimoradas. Famílias utilizam-no para gerir centralmente os códigos 2FA para serviços e contas partilhadas.

Principais Funcionalidades

Geração de códigos de autenticação TOTP e HOTP

Leitura de códigos QR para uma fácil configuração de conta

Introdução manual para serviços que não fornecem códigos QR

Grupos para organizar múltiplas contas

Funcionalidade de pesquisa e filtro

Design responsivo para dispositivos móveis e desktop

Suporte para modo escuro

Ícones de conta para identificação visual

Copiar códigos com um clique

Importar do Google Authenticator, Aegis e 2FAS

Funcionalidade de exportação para backup e migração

Proteção opcional de conta com palavra-passe

Suporte WebAuthn para autenticação sem palavra-passe

Autoalojado com propriedade total dos dados

Porquê implementar o 2FAuth no VPS da Hostinger

A implementação do 2FAuth no VPS da Hostinger garante que os seus códigos de autenticação permaneçam acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, a partir de qualquer local e dispositivo, eliminando a dependência de telemóveis que podem ser perdidos, danificados ou ficar sem bateria. O ambiente VPS oferece acesso fiável e sempre ativo aos seus códigos 2FA quando mais precisa, tempo de atividade de nível empresarial que garante a capacidade de autenticação durante cenários críticos de login, e gestão centralizada acessível a utilizadores autorizados em toda a sua organização. Beneficia de alojamento seguro com backups regulares que protegem contra a perda de dados de autenticação, a capacidade de aceder a códigos de computadores emprestados ou públicos quando necessário, e independência das limitações das aplicações móveis e da dependência de fornecedores. A infraestrutura profissional garante que o seu serviço de autenticação permanece disponível independentemente da disponibilidade do dispositivo, enquanto o autoalojamento mantém total privacidade e controlo sobre os seus segredos de autenticação sensíveis.