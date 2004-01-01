2FAuth, güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden iki faktörlü kimlik doğrulamaya web tabanlı erişim kolaylığı getiriyor. Çevrimiçi hizmetler hesap koruması için giderek daha fazla 2FA gerektirdiğinden, kullanıcılar geleneksel olarak kimlik doğrulama kodlarını tek bir cihaza bağlayan mobil uygulamalara bağlı kalmışlardır. 2FAuth, hassas kimlik doğrulama sırlarınızı kontrol ettiğiniz altyapıda tutarken, herhangi bir cihazdan erişilebilen bir web arayüzü sağlayarak bu sınırlamayı ortadan kaldırır. Proje Bubka tarafından oluşturuldu ve kapalı kaynaklı ticari hizmetlere güvenmeden merkezi 2FA yönetiminin kolaylığını isteyen güvenlik bilincine sahip kullanıcılar tarafından güvenilen olgun bir çözüme dönüştü. Modern arayüzü, kapsamlı özellik seti ve açık kaynak ilkelerine bağlılığı ile 2FAuth, çok faktörlü kimlik doğrulamasını yönetmek için kullanılabilirlik ve güvenlik arasında ideal dengeyi temsil etmektedir.

Yaygın Kullanım Durumları

Güvenlik bilincine sahip kişiler, kimlik doğrulama verileri üzerinde tam kontrol sağlarken tüm 2FA kodlarını tek bir erişilebilir konumda birleştirmek için 2FAuth kullanır. Uzaktan çalışanlar, oturum açma sırasında telefon bağımlılığı olmadan birden fazla cihazdan kimlik doğrulama kodlarına erişmek için bunu kullanır. Sistem yöneticileri, kritik altyapı kimlik bilgilerine kontrollü erişim sağlayarak 2FA gerektiren ekip tarafından paylaşılan hizmet hesapları için bunu dağıtır. Dijital göçebeler, seyahat ederken telefon kaybı veya hasarı konusunda endişelenmeden herhangi bir cihazdan kimlik doğrulama kodlarına erişmeyi takdir eder. Google Authenticator veya Authy'den geçiş yapan güçlü kullanıcılar, içe aktarma yeteneklerinden ve gelişmiş yönetim özelliklerinden faydalanır. Aileler, paylaşılan hizmetler ve hesaplar için 2FA kodlarını merkezi olarak yönetmek için bunu kullanır.

Temel Özellikler

TOTP ve HOTP kimlik doğrulama kodu oluşturma

Kolay hesap kurulumu için QR kodu tarama

QR kodu sağlamayan hizmetler için manuel giriş

Birden fazla hesabı düzenlemek için gruplar

Arama ve filtreleme işlevi

Mobil ve masaüstü için duyarlı tasarım

Koyu mod desteği

Görsel tanımlama için hesap simgeleri

Tek tıklamayla kodları kopyalama

Google Authenticator, Aegis ve 2FAS'tan içe aktarma

Yedekleme ve geçiş için dışa aktarma işlevi

Parola ile isteğe bağlı hesap koruması

Parolasız kimlik doğrulama için WebAuthn desteği

Tam veri sahipliği ile kendi kendine barındırma

Neden 2FAuth'u Hostinger VPS'e dağıtmalısınız?

2FAuth'u Hostinger VPS'e dağıtmak, kimlik doğrulama kodlarınızın herhangi bir konumdan ve cihazdan 7/24 erişilebilir kalmasını sağlayarak, kaybolabilen, hasar görebilen veya şarjı bitebilen cep telefonlarına bağımlılığı ortadan kaldırır. VPS ortamı, en çok ihtiyaç duyulduğunda 2FA kodlarınıza güvenilir, her zaman açık erişim, kritik oturum açma senaryolarında kimlik doğrulama yeteneği sağlayan kurumsal düzeyde çalışma süresi ve kuruluşunuzdaki yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilen merkezi yönetim sağlar. Kimlik doğrulama verisi kaybına karşı koruma sağlayan düzenli yedeklemelerle güvenli barındırma, gerektiğinde ödünç alınan veya halka açık bilgisayarlardan kodlara erişme yeteneği ve mobil uygulama sınırlamalarından ve satıcıya bağımlılıktan bağımsızlık gibi avantajlardan faydalanırsınız. Profesyonel altyapı, cihaz kullanılabilirliğinden bağımsız olarak kimlik doğrulama hizmetinizin erişilebilir kalmasını sağlarken, kendi kendine barındırma ise hassas kimlik doğrulama sırlarınız üzerinde tam gizlilik ve kontrol sağlar.