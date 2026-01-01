2FAuth забезпечує зручність веб-доступу до двофакторної автентифікації без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Оскільки онлайн-сервіси все частіше вимагають 2FA для захисту облікових записів, користувачі традиційно були прив'язані до мобільних застосунків, які прив'язують коди автентифікації до одного пристрою. 2FAuth долає це обмеження, надаючи веб-інтерфейс, доступний з будь-якого пристрою, зберігаючи ваші конфіденційні секрети автентифікації на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Проєкт був створений Bubka і виріс у зріле рішення, якому довіряють користувачі, що дбають про безпеку, які хочуть зручності централізованого керування 2FA без опори на комерційні сервіси із закритим вихідним кодом. Завдяки сучасному інтерфейсу, комплексному набору функцій та відданості принципам відкритого вихідного коду, 2FAuth представляє ідеальний баланс між зручністю використання та безпекою для керування багатофакторною автентифікацією.

Поширені випадки використання

Користувачі, що дбають про безпеку, використовують 2FAuth для консолідації всіх своїх 2FA-кодів в одному доступному місці, зберігаючи повний контроль над даними автентифікації. Віддалені працівники використовують його для доступу до кодів автентифікації з кількох пристроїв без залежності від телефону під час сеансів входу. Системні адміністратори розгортають його для спільних облікових записів служб, що вимагають 2FA, забезпечуючи контрольований доступ до облікових даних критичної інфраструктури. Цифрові кочівники цінують доступ до кодів автентифікації з будь-якого пристрою під час подорожей, не турбуючись про втрату або пошкодження телефону. Досвідчені користувачі, що мігрують з Google Authenticator або Authy, отримують вигоду від його можливостей імпорту та розширених функцій керування. Сім'ї використовують його для централізованого керування 2FA-кодами для спільних служб та облікових записів.

Ключові функції

Генерація кодів автентифікації TOTP та HOTP

Сканування QR-коду для легкого налаштування облікового запису

Ручне введення для сервісів, які не надають QR-кодів

Групи для організації кількох облікових записів

Функціонал пошуку та фільтрації

Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв та комп'ютерів

Підтримка темного режиму

Іконки облікових записів для візуальної ідентифікації

Копіювання кодів одним кліком

Імпорт з Google Authenticator, Aegis та 2FAS

Функціонал експорту для резервного копіювання та міграції

Додатковий захист облікового запису паролем

Підтримка WebAuthn для безпарольної автентифікації

Самостійне розміщення з повним володінням даними

Чому варто розгорнути 2FAuth на Hostinger VPS

Розгортання 2FAuth на Hostinger VPS гарантує, що ваші коди автентифікації залишаються доступними 24/7 з будь-якого місця та пристрою, усуваючи залежність від мобільних телефонів, які можуть бути втрачені, пошкоджені або розряджені. Середовище VPS забезпечує надійний постійний доступ до ваших 2FA-кодів, коли це найбільше потрібно, безперебійну роботу корпоративного рівня, що забезпечує можливість автентифікації під час критичних сценаріїв входу, та централізоване керування, доступне авторизованим користувачам у всій вашій організації. Ви отримуєте переваги від безпечного хостингу з регулярним резервним копіюванням, що захищає від втрати даних автентифікації, можливість доступу до кодів з позичених або публічних комп'ютерів за потреби, та незалежність від обмежень мобільних застосунків та прив'язки до постачальника. Професійна інфраструктура гарантує, що ваша служба автентифікації залишається доступною незалежно від наявності пристрою, тоді як самостійне розміщення зберігає повну конфіденційність та контроль над вашими конфіденційними секретами автентифікації.