O 2FAuth traz a conveniência do acesso baseado na web à autenticação de dois fatores sem comprometer a segurança ou a privacidade. Como os serviços online exigem cada vez mais 2FA para proteção de contas, os usuários tradicionalmente ficam presos a aplicativos móveis que vinculam códigos de autenticação a um único dispositivo. O 2FAuth quebra essa limitação ao fornecer uma interface web acessível de qualquer dispositivo, mantendo seus segredos de autenticação confidenciais em uma infraestrutura que você controla. O projeto foi criado por Bubka e se tornou uma solução madura, confiável por usuários preocupados com a segurança que desejam a conveniência do gerenciamento centralizado de 2FA sem depender de serviços comerciais de código fechado. Com sua interface moderna, conjunto abrangente de recursos e compromisso com os princípios de código aberto, o 2FAuth representa o equilíbrio ideal entre usabilidade e segurança para gerenciar a autenticação multifator.

Casos de Uso Comuns

Indivíduos preocupados com a segurança usam o 2FAuth para consolidar todos os seus códigos 2FA em um local acessível, mantendo controle total sobre os dados de autenticação. Trabalhadores remotos o utilizam para acessar códigos de autenticação de vários dispositivos sem dependência do telefone durante as sessões de login. Administradores de sistema o implementam para contas de serviço compartilhadas por equipes que exigem 2FA, permitindo acesso controlado a credenciais de infraestrutura crítica. Nômades digitais apreciam acessar códigos de autenticação de qualquer dispositivo ao viajar, sem se preocupar com a perda ou dano do telefone. Usuários avançados migrando do Google Authenticator ou Authy se beneficiam de seus recursos de importação e funcionalidades de gerenciamento aprimoradas. Famílias o utilizam para gerenciar centralmente códigos 2FA para serviços e contas compartilhadas.

Principais Recursos

Geração de códigos de autenticação TOTP e HOTP

Leitura de código QR para fácil configuração de conta

Entrada manual para serviços que não fornecem códigos QR

Grupos para organizar múltiplas contas

Funcionalidade de busca e filtro

Design responsivo para celular e desktop

Suporte a modo escuro

Ícones de conta para identificação visual

Copiar códigos com um clique

Importar do Google Authenticator, Aegis e 2FAS

Funcionalidade de exportação para backup e migração

Proteção de conta opcional com senha

Suporte a WebAuthn para autenticação sem senha

Auto-hospedado com propriedade completa dos dados

Por que implantar o 2FAuth no VPS da Hostinger

Implantar o 2FAuth no VPS da Hostinger garante que seus códigos de autenticação permaneçam acessíveis 24 horas de qualquer local e dispositivo, eliminando a dependência de telefones celulares que podem ser perdidos, danificados ou ficar sem bateria. O ambiente VPS oferece acesso confiável e sempre ativo aos seus códigos 2FA quando mais necessário, uptime de nível empresarial garantindo capacidade de autenticação durante cenários críticos de login e gerenciamento centralizado acessível a usuários autorizados em toda a sua organização. Você se beneficia de hospedagem segura com backups regulares protegendo contra a perda de dados de autenticação, a capacidade de acessar códigos de computadores emprestados ou públicos quando necessário, e independência das limitações de aplicativos móveis e do aprisionamento de fornecedor. A infraestrutura profissional garante que seu serviço de autenticação permaneça disponível independentemente da disponibilidade do dispositivo, enquanto a auto-hospedagem mantém total privacidade e controle sobre seus segredos de autenticação confidenciais.