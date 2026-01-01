2FAuth
ตัวจัดการรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับเว็บและมือถือ
เกี่ยวกับ 2FAuth
2FAuth มอบความสะดวกสบายในการเข้าถึงการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัยผ่านเว็บ โดยไม่ลดทอนความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัว เนื่องจากบริการออนไลน์ต่าง ๆ ต้องการ 2FA เพื่อปกป้องบัญชีมากขึ้น ผู้ใช้จึงถูกจำกัดให้ใช้แอปบนมือถือที่ผูกรหัสยืนยันตัวตนไว้กับอุปกรณ์เครื่องเดียวมาโดยตลอด 2FAuth ทำลายข้อจำกัดนี้ด้วยการนำเสนออินเทอร์เฟซบนเว็บที่เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ในขณะที่ยังคงเก็บข้อมูลลับการยืนยันตัวตนที่ละเอียดอ่อนของคุณไว้บนโครงสร้างพื้นฐานที่คุณควบคุม โครงการนี้สร้างขึ้นโดย Bubka และได้พัฒนาเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย ผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายในการจัดการ 2FA แบบรวมศูนย์ โดยไม่ต้องพึ่งพาบริการเชิงพาณิชย์แบบปิดซอร์ส ด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม และความมุ่งมั่นในหลักการโอเพนซอร์ส 2FAuth จึงเป็นตัวแทนของความสมดุลที่ลงตัวระหว่างการใช้งานง่ายและความปลอดภัยสำหรับการจัดการการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย
กรณีการใช้งานทั่วไป
บุคคลที่ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยใช้ 2FAuth เพื่อรวมรหัส 2FA ทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งรักษาการควบคุมข้อมูลการยืนยันตัวตนไว้อย่างสมบูรณ์ พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อเข้าถึงรหัสยืนยันตัวตนจากอุปกรณ์หลายเครื่อง โดยไม่ต้องพึ่งพาโทรศัพท์ระหว่างการเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบนำไปใช้สำหรับบัญชีบริการที่ใช้ร่วมกันในทีมที่ต้องการ 2FA ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลประจำตัวโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้อย่างควบคุม นักเดินทางดิจิทัลชื่นชอบการเข้าถึงรหัสยืนยันตัวตนจากอุปกรณ์ใดก็ได้เมื่อเดินทาง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องโทรศัพท์หายหรือเสียหาย ผู้ใช้ขั้นสูงที่ย้ายมาจาก Google Authenticator หรือ Authy จะได้รับประโยชน์จากความสามารถในการนำเข้าและคุณสมบัติการจัดการที่ได้รับการปรับปรุง ครอบครัวใช้เพื่อจัดการรหัส 2FA แบบรวมศูนย์สำหรับบริการและบัญชีที่ใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติหลัก
- การสร้างรหัสยืนยันตัวตน TOTP และ HOTP
- การสแกน QR โค้ดเพื่อตั้งค่าบัญชีได้ง่าย
- การป้อนข้อมูลด้วยตนเองสำหรับบริการที่ไม่มี QR โค้ด
- กลุ่มสำหรับจัดระเบียบหลายบัญชี
- ฟังก์ชันการค้นหาและกรอง
- การออกแบบที่ตอบสนองสำหรับมือถือและเดสก์ท็อป
- รองรับโหมดมืด
- ไอคอนบัญชีสำหรับการระบุด้วยภาพ
- คัดลอกรหัสได้ในคลิกเดียว
- นำเข้าจาก Google Authenticator Aegis และ 2FAS
- ฟังก์ชันการส่งออกสำหรับการสำรองข้อมูลและการย้ายข้อมูล
- การป้องกันบัญชีด้วยรหัสผ่าน (เลือกได้)
- รองรับ WebAuthn สำหรับการยืนยันตัวตนแบบไม่ใช้รหัสผ่าน
- โฮสต์ด้วยตนเองพร้อมความเป็นเจ้าของข้อมูลที่สมบูรณ์
ทำไมต้องติดตั้ง 2FAuth บน Hostinger VPS
การติดตั้ง 2FAuth บน Hostinger VPS ช่วยให้รหัสยืนยันตัวตนของคุณยังคงเข้าถึงได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ ขจัดความจำเป็นในการพึ่งพาโทรศัพท์มือถือที่อาจสูญหาย เสียหาย หรือแบตเตอรี่หมด สภาพแวดล้อม VPS ให้การเข้าถึงรหัส 2FA ของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดเวลาเมื่อจำเป็นที่สุด Uptime ระดับองค์กรช่วยให้มั่นใจถึงความสามารถในการยืนยันตัวตนในสถานการณ์การเข้าสู่ระบบที่สำคัญ และการจัดการแบบรวมศูนย์ที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทั่วทั้งองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงได้ คุณจะได้รับประโยชน์จากการโฮสติ้งที่ปลอดภัยพร้อมการสำรองข้อมูลเป็นประจำเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลการยืนยันตัวตน ความสามารถในการเข้าถึงรหัสจากคอมพิวเตอร์ที่ยืมมาหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะเมื่อจำเป็น และความเป็นอิสระจากข้อจำกัดของแอปบนมือถือและการผูกขาดจากผู้ขาย โครงสร้างพื้นฐานระดับมืออาชีพช่วยให้มั่นใจว่าบริการยืนยันตัวตนของคุณยังคงพร้อมใช้งานไม่ว่าจะอุปกรณ์จะพร้อมใช้งานหรือไม่ก็ตาม ในขณะที่การโฮสต์ด้วยตนเองยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวและการควบคุมข้อมูลลับการยืนยันตัวตนที่ละเอียดอ่อนของคุณไว้อย่างสมบูรณ์
