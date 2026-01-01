2FAuth porta la comodità dell'accesso basato sul web all'autenticazione a due fattori senza compromettere la sicurezza o la privacy. Poiché i servizi online richiedono sempre più spesso la 2FA per la protezione dell'account, gli utenti sono stati tradizionalmente vincolati ad app mobili che legano i codici di autenticazione a un singolo dispositivo. 2FAuth supera questa limitazione fornendo un'interfaccia web accessibile da qualsiasi dispositivo, mantenendo i tuoi segreti di autenticazione sensibili su un'infrastruttura che controlli. Il progetto è stato creato da Bubka ed è cresciuto fino a diventare una soluzione matura, apprezzata dagli utenti attenti alla sicurezza che desiderano la comodità della gestione centralizzata della 2FA senza affidarsi a servizi commerciali closed-source. Con la sua interfaccia moderna, un set completo di funzionalità e l'impegno verso i principi open-source, 2FAuth rappresenta l'equilibrio ideale tra usabilità e sicurezza per la gestione dell'autenticazione a più fattori.

Casi d'uso comuni

Gli individui attenti alla sicurezza utilizzano 2FAuth per consolidare tutti i loro codici 2FA in un'unica posizione accessibile, mantenendo il controllo completo sui dati di autenticazione. I lavoratori da remoto lo sfruttano per accedere ai codici di autenticazione da più dispositivi senza dipendere dal telefono durante le sessioni di accesso. Gli amministratori di sistema lo implementano per account di servizio condivisi dal team che richiedono la 2FA, consentendo un accesso controllato alle credenziali critiche dell'infrastruttura. I nomadi digitali apprezzano l'accesso ai codici di autenticazione da qualsiasi dispositivo quando viaggiano, senza preoccuparsi della perdita o del danneggiamento del telefono. Gli utenti esperti che migrano da Google Authenticator o Authy beneficiano delle sue capacità di importazione e delle funzionalità di gestione avanzate. Le famiglie lo usano per gestire centralmente i codici 2FA per servizi e account condivisi.

Funzionalità chiave

Generazione di codici di autenticazione TOTP e HOTP

Scansione di codici QR per una facile configurazione dell'account

Inserimento manuale per i servizi che non forniscono codici QR

Gruppi per organizzare più account

Funzionalità di ricerca e filtro

Design reattivo per mobile e desktop

Supporto per la modalità scura

Icone account per l'identificazione visiva

Copia i codici con un clic

Importa da Google Authenticator, Aegis e 2FAS

Funzionalità di esportazione per backup e migrazione

Protezione opzionale dell'account con password

Supporto WebAuthn per l'autenticazione senza password

Self-hosted con piena proprietà dei dati

Perché implementare 2FAuth su Hostinger VPS

L'implementazione di 2FAuth su Hostinger VPS garantisce che i tuoi codici di autenticazione rimangano accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da qualsiasi luogo e dispositivo, eliminando la dipendenza dai telefoni cellulari che possono essere persi, danneggiati o scarichi. L'ambiente VPS fornisce un accesso affidabile e sempre attivo ai tuoi codici 2FA quando più ne hai bisogno, un uptime di livello enterprise che garantisce la capacità di autenticazione durante scenari di accesso critici e una gestione centralizzata accessibile agli utenti autorizzati all'interno della tua organizzazione. Benefici di un hosting sicuro con backup regolari che proteggono dalla perdita dei dati di autenticazione, della possibilità di accedere ai codici da computer presi in prestito o pubblici quando necessario e dell'indipendenza dalle limitazioni delle app mobili e dal vendor lock-in. L'infrastruttura professionale assicura che il tuo servizio di autenticazione rimanga disponibile indipendentemente dalla disponibilità del dispositivo, mentre l'auto-hosting mantiene la completa privacy e il controllo sui tuoi segreti di autenticazione sensibili.