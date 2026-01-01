2FAuth
Savarankiškai talpinama dviejų veiksnių autentifikavimo kodų tvarkyklė interneto ir mobiliųjų įrenginių
Apie 2FAuth
2FAuth suteikia patogų žiniatinklio prieigos būdą dviejų veiksnių autentifikavimui, nepažeidžiant saugumo ar privatumo. Kadangi internetinės paslaugos vis dažniau reikalauja dviejų veiksnių autentifikavimo (2FA) paskyrų apsaugai, vartotojai tradiciškai buvo pririšti prie mobiliųjų programėlių, kurios susieja autentifikavimo kodus su vienu įrenginiu. 2FAuth panaikina šį apribojimą, suteikdamas žiniatinklio sąsają, prieinamą iš bet kurio įrenginio, tuo pačiu išlaikant tavo jautrius autentifikavimo duomenis infrastruktūroje, kurią tu kontroliuoji. Projektą sukūrė Bubka ir jis išaugo į brandų sprendimą, kuriuo pasitiki saugumui jautrūs vartotojai, norintys patogaus centralizuoto 2FA valdymo, nepasikliaudami uždarojo kodo komercinėmis paslaugomis. Su savo modernia sąsaja, išsamiu funkcijų rinkiniu ir įsipareigojimu atvirojo kodo principams, 2FAuth atspindi idealų patogumo ir saugumo balansą valdant daugiaveiksnį autentifikavimą.
Dažniausi naudojimo atvejai
Saugumui jautrūs asmenys naudoja 2FAuth, kad konsoliduotų visus savo 2FA kodus vienoje prieinamoje vietoje, išlaikydami visišką autentifikavimo duomenų kontrolę. Nuotoliniai darbuotojai jį naudoja, kad pasiektų autentifikavimo kodus iš kelių įrenginių, nepriklausydami nuo telefono prisijungimo sesijų metu. Sistemos administratoriai diegia jį komandoms skirtoms paslaugų paskyroms, reikalaujančioms 2FA, taip užtikrindami kontroliuojamą prieigą prie kritinės infrastruktūros kredencialų. Skaitmeniniai klajokliai vertina galimybę pasiekti autentifikavimo kodus iš bet kurio įrenginio keliaujant, nesijaudindami dėl telefono praradimo ar sugadinimo. Pažangūs vartotojai, migruojantys iš Google Authenticator ar Authy, gauna naudos iš jo importavimo galimybių ir patobulintų valdymo funkcijų. Šeimos jį naudoja centralizuotai valdyti 2FA kodus bendroms paslaugoms ir paskyroms.
Pagrindinės funkcijos
- TOTP ir HOTP autentifikavimo kodų generavimas
- QR kodo nuskaitymas lengvam paskyros nustatymui
- Rankinis įvedimas paslaugoms, kurios neteikia QR kodų
- Grupės kelioms paskyroms tvarkyti
- Paieškos ir filtravimo funkcija
- Reaguojantis dizainas mobiliesiems ir staliniams kompiuteriams
- Tamsiojo režimo palaikymas
- Paskyrų piktogramos vizualiniam identifikavimui
- Kopijuoti kodus vienu paspaudimu
- Importavimas iš Google Authenticator, Aegis ir 2FAS
- Eksportavimo funkcija atsarginėms kopijoms ir migracijai
- Neprivaloma paskyros apsauga slaptažodžiu
- WebAuthn palaikymas autentifikavimui be slaptažodžio
- Savo serveryje talpinama su visiška duomenų nuosavybe
Diegiant 2FAuth VPS serveryje, tavo autentifikavimo kodai išlieka prieinami 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę iš bet kurios vietos ir įrenginio, pašalinant priklausomybę nuo mobiliųjų telefonų, kurie gali būti pamesti, sugadinti ar išsikrovę. VPS aplinka užtikrina patikimą nuolatinę prieigą prie tavo 2FA kodų, kai jų labiausiai reikia, verslo lygio veikimo laiką, užtikrinantį autentifikavimo galimybę kritinių prisijungimo scenarijų metu, ir centralizuotą valdymą, prieinamą įgaliotiems vartotojams visoje tavo organizacijoje. Tu gauni naudos iš saugaus talpinimo su reguliariomis atsarginėmis kopijomis, apsaugančiomis nuo autentifikavimo duomenų praradimo, galimybės prireikus pasiekti kodus iš pasiskolintų ar viešų kompiuterių ir nepriklausomybės nuo mobiliųjų programėlių apribojimų bei tiekėjo pririšimo. Profesionali infrastruktūra užtikrina, kad tavo autentifikavimo paslauga išliktų prieinama, nepriklausomai nuo įrenginio prieinamumo, o savarankiškas talpinimas išlaiko visišką privatumą ir kontrolę tavo jautrių autentifikavimo duomenų atžvilgiu.
