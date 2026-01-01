Actual Budget
Apie Actual Budget
„Actual Budget“ atsirado kaip komercinis produktas, sukurtas kūrėjo Jameso Longo, kuris pirmasis pritaikė „local-first“ architektūrą asmeninių finansų programoms. Kai Jamesas 2021 m. nusprendė nutraukti komercinę paslaugą, jis priėmė nepaprastą sprendimą atverti visą kodą, užtikrindamas, kad vartotojai neprarastų prieigos prie savo finansų valdymo įrankio. Bendruomenė entuziastingai priėmė projektą, paversdama jį viena labiausiai gerbiamų atvirojo kodo asmeninių finansų programų, prieinamų šiandien. „Actual Budget“ vokų biudžeto sudarymo metodika yra pagrįsta patikrintais finansiniais principais, kurie padeda vartotojams aiškiau suprasti ir kontroliuoti savo pinigus. Paskirstydami kiekvieną dolerį konkretiems tikslams prieš išleisdami, vartotojai ugdo apgalvotus išlaidavimo įpročius, atitinkančius jų finansinius tikslus. Šiuolaikinė programos architektūra užtikrina darbalaukio programai būdingą našumą naršyklėje, išlaikant privatumą per savarankišką talpinimą ir pasirenkamą šifravimą.
„SharedArrayBuffer“ pranešimas: „Actual Budget“ naudoja „SharedArrayBuffer“ savo „SQLite“ duomenų bazės varikliui, kurį šiuolaikinės naršyklės saugumo sumetimais apriboja tik HTTPS ryšiams. Jungiantis per HTTP, pamatysi įspėjimą „Fatal Error: Actual requires access to SharedArrayBuffer“ su mygtuku „Išplėstinės parinktys“. Paspaudus šį mygtuką, apribojimas apeinamas, tavo nuostatos išsaugomos naršyklėje ir programa gali veikti. Nors HTTP atsarginis režimas veikia, diegimas už atvirkštinio tarpinio serverio su SSL/TLS sertifikatais (pvz., „Nginx Proxy Manager“, „Traefik“ ar „Caddy“) užtikrina optimalų našumą ir saugumą. Apėjimas reikalingas tik HTTP prieigai – HTTPS ryšiai veikia iškart be jokių įspėjimų.
Dažni naudojimo atvejai
Asmenys ir šeimos naudoja „Actual Budget“, kad gautų visapusišką savo išlaidų įpročių matomumą ir sudarytų tvarius biudžetus, pagrįstus realiu pajamų dydžiu. Neseniai koledžą baigę absolventai naudojasi ja, kad anksti įgytų sveikus finansinius įpročius, stebėdami studentų paskolų mokėjimus ir kaupdami avarinius fondus. Laisvai samdomi darbuotojai ir „gig“ ekonomikos dalyviai vertina vokų sistemą už nereguliarių pajamų srautų valdymą ir mokesčių planavimą. Poros ją naudoja bendram finansiniam planavimui su skaidriomis biudžeto diskusijomis ir bendra atskaitomybe. YNAB („You Need A Budget“) vartotojai pereina prie jos dėl pažįstamo vokų biudžeto sudarymo be prenumeratos mokesčių ar priklausomybės nuo debesies. Privatumu besirūpinantys vartotojai ją pasirenka specialiai dėl savarankiško talpinimo galimybių, užtikrinančių, kad finansiniai duomenys niekada nepaliks jų infrastruktūros.
Pagrindinės funkcijos
- Vokų biudžeto sudarymo metodika su nulio pagrindu sudaromu biudžetu
- „Local-first“ architektūra su visiška duomenų nuosavybe
- Kelių įrenginių sinchronizavimas su pasirenkamu šifravimu nuo galo iki galo
- Banko sąskaitos integravimas per „SimpleFIN“ ir „GoCardless“
- Greita, reaguojanti sąsaja su galimybe veikti neprisijungus
- Išsamios finansinės ataskaitos, įskaitant grynąją vertę ir pinigų srautas
- Individualizuotų ataskaitų kūrimo įrankis pritaikytai finansinei analizei
- Biudžeto šablonai ir pasikartojančios operacijos
- Operacijų padalijimas ir pervedimai
- Anuliavimo/pakartojimo funkcija lengvam klaidų taisymui
- Importavimas iš YNAB4, nYNAB ir standartinių formatų (QIF, OFX, CSV)
- Tikslai ir taupymo uždavinių stebėjimas
- Mobiliesiems pritaikytas dizainas
- Atvirojo kodo su aktyvia bendruomenės plėtra
Kodėl verta diegti Actual Budget Hostinger VPS serveryje
Actual Budget diegimas Hostinger VPS serveryje užtikrina centralizuotą sinchronizavimą namų ūkio nariams, kurie pasiekia biudžetus iš kelių įrenginių, garantuojant, kad visi matytų naujausią finansinę informaciją. VPS aplinka suteikia nuolatinę prieigą prie tavo biudžeto iš bet kurios vietos, leidžiančią priimti finansinius sprendimus kelyje, automatizuotas atsarginių kopijų kūrimo galimybes, apsaugančias ilgametę finansinę istoriją ir operacijų duomenis, bei pakankamai išteklių greitam veikimui net ir esant plačioms operacijų istorijoms. Tu gauni visišką duomenų privatumą, nes finansinė informacija niekada nepasiekia trečiųjų šalių serverių, galimybę suteikti šeimos nariams prieigą nesidalinant prisijungimo duomenimis ir nepriklausomybę nuo komercinių biudžeto sudarymo paslaugų su prenumeratos mokesčiais ir duomenų saugojimo politikomis. Profesionalus talpinimas užtikrina, kad tavo finansų valdymo įrankis išliktų prieinamas ir patikimas, išlaikant privatumą ir kontrolę, dėl kurių Actual Budget yra unikalus tarp asmeninių finansų programų. Siekiant didesnio saugumo ir našumo, apsvarstyk galimybę suporuoti Actual Budget su atvirkštinio tarpinio serverio (reverse proxy) programa iš katalogo (pvz., Nginx Proxy Manager, Traefik arba Caddy), kad būtų užtikrinta HTTPS prieiga su automatiniu SSL sertifikatų valdymu, pašalinant naršyklės įspėjimus ir apsaugant finansinius duomenis perdavimo metu.
