Actual Budget은 개인 재정 애플리케이션을 위한 로컬 우선 아키텍처를 개척한 개발자 제임스 롱(James Long)이 만든 상업용 제품으로 시작되었습니다. 2021년 제임스가 상업 서비스를 중단하기로 결정했을 때, 그는 사용자들이 재정 관리 도구에 대한 접근 권한을 잃지 않도록 전체 코드베이스를 오픈 소스로 공개하는 이례적인 결정을 내렸습니다. 커뮤니티는 이 프로젝트를 열정적으로 수용하여 오늘날 가장 존경받는 오픈 소스 개인 재정 애플리케이션 중 하나로 탈바꿈시켰습니다. Actual Budget의 봉투 예산 책정 방식은 사용자들이 돈에 대한 명확성과 통제력을 얻도록 돕는 입증된 재정 원칙에 기반을 두고 있습니다. 지출하기 전에 모든 돈을 특정 목적에 할당함으로써 사용자들은 재정 목표에 부합하는 의도적인 지출 습관을 개발합니다. 이 애플리케이션의 현대적인 아키텍처는 자체 호스팅 및 선택적 암호화를 통해 개인 정보 보호를 유지하면서 브라우저에서 데스크톱 앱과 같은 성능을 제공합니다.

SharedArrayBuffer 알림: Actual Budget은 SQLite 데이터베이스 엔진에 SharedArrayBuffer를 사용하며, 최신 브라우저는 보안상의 이유로 이를 HTTPS 연결로 제한합니다. HTTP를 통해 접속할 때, '치명적인 오류: Actual은 SharedArrayBuffer에 대한 접근이 필요합니다'라는 경고와 '고급 옵션' 버튼이 표시됩니다. 이 버튼을 클릭하면 제한을 우회하여 브라우저에 설정을 저장하고 애플리케이션이 작동하도록 합니다. HTTP 대체 모드가 작동하더라도, SSL/TLS 인증서가 있는 리버스 프록시(예: Nginx Proxy Manager, Traefik 또는 Caddy) 뒤에 배포하는 것이 최적의 성능과 보안을 제공합니다. 이 우회는 HTTP 접속에만 필요하며, HTTPS 연결은 경고 없이 즉시 작동합니다.

일반적인 사용 사례

개인과 가족은 Actual Budget을 사용하여 지출 패턴에 대한 완전한 가시성을 확보하고 실제 수입을 기반으로 지속 가능한 예산을 수립합니다. 최근 대학 졸업생들은 이를 활용하여 일찍부터 건전한 재정 습관을 확립하고, 비상 자금 마련과 함께 학자금 대출 상환을 추적합니다. 프리랜서와 긱 워커는 불규칙한 수입원을 관리하고 세금을 계획하는 데 봉투 시스템을 높이 평가합니다. 커플은 투명한 예산 논의와 공동 책임감을 가지고 공동 재정 계획에 이를 활용합니다. YNAB(You Need A Budget) 사용자들은 구독료나 클라우드 종속성 없이 익숙한 봉투 예산 책정을 위해 Actual Budget으로 전환합니다. 개인 정보 보호에 민감한 사용자들은 재정 데이터가 자신의 인프라를 벗어나지 않도록 보장하는 자체 호스팅 기능을 위해 특별히 이를 선택합니다.

주요 기능

제로 기반 예산 책정 방식의 봉투 예산 책정 방법론

완전한 데이터 소유권을 가진 로컬 우선 아키텍처

선택적 종단 간 암호화를 통한 다중 장치 동기화

SimpleFIN 및 GoCardless를 통한 은행 계좌 통합

오프라인 기능을 갖춘 빠르고 반응성이 뛰어난 인터페이스

순자산 및 현금을 포함한 상세 재무 보고서 흐름

맞춤형 재무 분석을 위한 맞춤형 보고서 작성기

예산 템플릿 및 반복 거래

거래 분할 및 이체

쉬운 오류 수정을 위한 실행 취소/다시 실행 기능

YNAB4, nYNAB 및 표준 형식(QIF, OFX, CSV)에서 가져오기

저축 목표를 위한 목표 및 추적

모바일 반응형 디자인

활발한 커뮤니티 개발과 함께하는 오픈 소스

호스팅어 VPS에 Actual Budget을 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Actual Budget을 배포하면 여러 기기에서 예산에 접근하는 가족 구성원들에게 중앙 집중식 동기화를 제공하여, 모두 최신 재무 정보를 확인할 수 있도록 합니다. VPS 환경은 어디서든 예산에 항상 접근할 수 있는 기능을 제공하여 이동 중에도 재무 결정을 내릴 수 있게 하며, 수년간의 재무 기록 및 거래 데이터를 보호하는 자동 백업 기능과 방대한 거래 내역에도 반응성 있는 성능을 위한 충분한 리소스를 제공합니다. 재무 정보가 제3자 서버에 절대 닿지 않는 완전한 데이터 프라이버시, 자격 증명을 공유하지 않고도 가족 구성원에게 접근 권한을 부여할 수 있는 기능, 그리고 구독료와 데이터 보존 정책이 있는 상업용 예산 관리 서비스로부터의 독립성이라는 이점을 누릴 수 있습니다. 전문적인 호스팅은 귀하의 재무 관리 도구가 접근 가능하고 신뢰할 수 있도록 유지되도록 보장하며, Actual Budget을 개인 재무 애플리케이션 중에서 독특하게 만드는 프라이버시와 제어 기능을 유지합니다. 향상된 보안 및 성능을 위해, 카탈로그의 리버스 프록시 애플리케이션(예: Nginx Proxy Manager, Traefik 또는 Caddy)과 Actual Budget을 함께 사용하는 것을 고려해 보세요. 이는 자동 SSL 인증서 관리 기능을 통해 HTTPS 접근을 제공하여, 전송 중인 재무 데이터를 보호하면서 브라우저 경고를 제거할 수 있습니다.