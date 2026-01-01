Actual Budget est né en tant que produit commercial créé par le développeur James Long, qui a été le pionnier de l'architecture « local-first » pour les applications de finances personnelles. Lorsque James a décidé de mettre fin au service commercial en 2021, il a pris la décision extraordinaire de rendre l'intégralité du code source disponible en open-source, garantissant ainsi que les utilisateurs ne perdraient pas l'accès à leur outil de gestion financière. La communauté a adopté le projet avec enthousiasme, le transformant en l'une des applications de finances personnelles open-source les plus respectées disponibles aujourd'hui. La méthodologie de budgétisation par enveloppes d'Actual Budget est basée sur des principes financiers éprouvés qui aident les utilisateurs à obtenir une clarté et un contrôle sur leur argent. En allouant chaque dollar à des fins spécifiques avant de le dépenser, les utilisateurs développent des habitudes de dépenses intentionnelles qui correspondent à leurs objectifs financiers. L'architecture moderne de l'application offre des performances similaires à celles d'une application de bureau dans le navigateur tout en préservant la confidentialité grâce à l'auto-hébergement et au chiffrement optionnel.

Avis concernant SharedArrayBuffer : Actual Budget utilise SharedArrayBuffer pour son moteur de base de données SQLite, que les navigateurs modernes restreignent aux connexions HTTPS pour des raisons de sécurité. Lors de l'accès via HTTP, vous rencontrerez un avertissement « Erreur fatale : Actual nécessite l'accès à SharedArrayBuffer » avec un bouton « Options avancées ». Cliquer sur ce bouton contourne la restriction, stockant votre préférence dans le navigateur et permettant à l'application de fonctionner. Bien que le mode de secours HTTP fonctionne, le déploiement derrière un proxy inverse avec des certificats SSL/TLS (tels que Nginx Proxy Manager, Traefik ou Caddy) offre des performances et une sécurité optimales. Le contournement n'est nécessaire que pour l'accès HTTP — les connexions HTTPS fonctionnent immédiatement sans aucun avertissement.

Cas d'utilisation courants

Les particuliers et les familles utilisent Actual Budget pour obtenir une visibilité complète sur leurs habitudes de dépenses et construire des budgets durables basés sur des revenus réels. Les jeunes diplômés l'exploitent pour établir de saines habitudes financières dès le début, en suivant les remboursements de prêts étudiants tout en constituant des fonds d'urgence. Les freelances et les travailleurs indépendants apprécient le système d'enveloppes pour gérer les flux de revenus irréguliers et planifier les impôts. Les couples l'utilisent pour la planification financière conjointe avec des discussions budgétaires transparentes et une responsabilité partagée. Les utilisateurs de YNAB (You Need A Budget) migrent vers Actual Budget pour une budgétisation par enveloppes familière, sans frais d'abonnement ni dépendance au cloud. Les utilisateurs soucieux de leur vie privée le choisissent spécifiquement pour ses capacités d'auto-hébergement, garantissant que les données financières ne quittent jamais leur infrastructure.

Fonctionnalités clés

Méthodologie de budgétisation par enveloppes avec budgétisation à base zéro

Architecture « local-first » avec propriété complète des données

Synchronisation multi-appareils avec chiffrement de bout en bout optionnel

Intégration de comptes bancaires via SimpleFIN et GoCardless

Interface rapide et réactive avec capacité hors ligne

Rapports financiers détaillés incluant la valeur nette et les flux de trésorerie flux

Générateur de rapports personnalisés pour une analyse financière sur mesure

Modèles de budget et transactions récurrentes

Transactions et virements fractionnés

Fonctionnalité annuler/rétablir pour une correction facile des erreurs

Importation depuis YNAB4, nYNAB et les formats standards (QIF, OFX, CSV)

Objectifs et suivi pour les objectifs d'épargne

Conception adaptée aux mobiles

Open source avec un développement communautaire actif

Pourquoi déployer Actual Budget sur un VPS Hostinger

Déployer Actual Budget sur un VPS Hostinger offre une synchronisation centralisée pour les membres du foyer accédant aux budgets depuis plusieurs appareils, garantissant que chacun voit des informations financières à jour. L'environnement VPS offre un accès toujours disponible à votre budget depuis n'importe où, permettant des décisions financières en déplacement, des capacités de sauvegarde automatisées protégeant des années d'historique financier et de données de transaction, et des ressources suffisantes pour des performances réactives même avec des historiques de transactions étendus. Vous bénéficiez d'une confidentialité totale des données, vos informations financières ne touchant jamais les serveurs tiers, de la possibilité d'accorder l'accès aux membres de votre famille sans partager les identifiants, et d'une indépendance vis-à-vis des services de budgétisation commerciaux avec leurs frais d'abonnement et leurs politiques de conservation des données. L'hébergement professionnel garantit que votre outil de gestion financière reste accessible et fiable tout en maintenant la confidentialité et le contrôle qui rendent Actual Budget unique parmi les applications de finances personnelles. Pour une sécurité et des performances améliorées, envisagez d'associer Actual Budget à une application de proxy inverse du catalogue (telle que Nginx Proxy Manager, Traefik ou Caddy) afin de fournir un accès HTTPS avec gestion automatique des certificats SSL, éliminant les avertissements du navigateur tout en sécurisant les données financières en transit.