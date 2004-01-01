Actual Budget
エンベロープ予算編成に対応したプライバシー重視の家計簿アプリ
Actual Budgetについて
Actual Budgetは、個人向け財務アプリケーションのローカルファーストアーキテクチャを先駆けた開発者James Longによって作成された商用製品として誕生しました。2021年にJamesが商用サービスの終了を決定した際、彼はユーザーが財務管理ツールへのアクセスを失わないように、コードベース全体をオープンソース化するという異例の決断をしました。コミュニティはこのプロジェクトを熱狂的に受け入れ、今日利用可能な最も評価の高いオープンソースの個人向け財務アプリケーションの1つへと変貌させました。Actual Budgetのエンベロープ予算編成手法は、ユーザーがお金の明確さと管理を把握するのに役立つ、実績のある財務原則に基づいています。支出前にすべてのドルを特定の目的に割り当てることで、ユーザーは財務目標に合致する意図的な支出習慣を身につけます。このアプリケーションの最新のアーキテクチャは、セルフホスティングとオプションの暗号化によりプライバシーを維持しながら、ブラウザでデスクトップアプリのようなパフォーマンスを提供します。
SharedArrayBufferに関する注意: Actual Budgetは、SQLiteデータベースエンジンにSharedArrayBufferを使用していますが、最新のブラウザはセキュリティ上の理由からHTTPS接続に制限しています。HTTP経由でアクセスすると、「致命的なエラー: ActualはSharedArrayBufferへのアクセスを必要とします」という警告と「詳細オプション」ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、制限がバイパスされ、設定がブラウザに保存され、アプリケーションが機能するようになります。HTTPフォールバックモードは機能しますが、SSL/TLS証明書を備えたリバースプロキシ（Nginx Proxy Manager、Traefik、Caddyなど）の背後にデプロイすると、最適なパフォーマンスとセキュリティが提供されます。このバイパスはHTTPアクセスの場合にのみ必要です。HTTPS接続は警告なしにすぐに機能します。
一般的なユースケース
個人や家族は、Actual Budgetを使用して支出パターンを完全に可視化し、実際の収入に基づいた持続可能な予算を構築しています。最近の大学卒業生は、これを活用して早期に健全な財務習慣を確立し、学生ローンの返済を追跡しながら緊急資金を構築しています。フリーランサーやギグワーカーは、不規則な収入源を管理し、税金を計画するためのエンベロープシステムを高く評価しています。カップルは、透明性のある予算議論と共有された説明責任を持って、共同の財務計画にこれを利用しています。YNAB (You Need A Budget) ユーザーは、サブスクリプション料金やクラウドへの依存なしに、慣れ親しんだエンベロープ予算編成のためにこれに移行しています。プライバシーを重視するユーザーは、財務データがインフラストラクチャから離れることがないように、セルフホスティング機能のために特にこれを選択しています。
主な機能
- ゼロベース予算編成によるエンベロープ予算編成手法
- 完全なデータ所有権を持つローカルファーストアーキテクチャ
- オプションのエンドツーエンド暗号化によるマルチデバイス同期
- SimpleFINとGoCardlessを介した銀行口座連携
- オフライン機能付きの高速で応答性の高いインターフェース
- 純資産と現預金を含む詳細な財務レポート flow
- カスタムレポートビルダーによる詳細な財務分析
- 予算テンプレートと定期的な取引
- 取引の分割と送金
- 簡単なエラー修正のための元に戻す/やり直し機能
- YNAB4、nYNAB、および標準形式（QIF、OFX、CSV）からのインポート
- 貯蓄目標のための目標設定と追跡
- モバイルレスポンシブデザイン
- 活発なコミュニティ開発によるオープンソース
Hostinger VPSにActual Budgetをデプロイする理由
Hostinger VPSにActual Budgetをデプロイすると、複数のデバイスから予算にアクセスする家族間で一元的な同期が提供され、全員が最新の財務情報を確認できます。VPS環境は、どこからでも予算に常にアクセスできるため、外出先での財務上の意思決定を可能にし、長年の財務履歴と取引データを保護する自動バックアップ機能、そして広範な取引履歴があっても応答性の高いパフォーマンスのための十分なリソースを提供します。財務情報がサードパーティのサーバーに触れることがない完全なデータプライバシー、資格情報を共有せずに家族にアクセスを許可する機能、そしてサブスクリプション料金やデータ保持ポリシーのある商用予算サービスからの独立というメリットがあります。プロフェッショナルなホスティングは、個人財務アプリケーションの中でActual Budgetをユニークなものにしているプライバシーとコントロールを維持しながら、財務管理ツールがアクセス可能で信頼性の高い状態を保つことを保証します。セキュリティとパフォーマンスを向上させるには、Actual Budgetをカタログのリバースプロキシアプリケーション（Nginx Proxy Manager、Traefik、Caddyなど）と組み合わせて、自動SSL証明書管理によるHTTPSアクセスを提供し、転送中の財務データを保護しながらブラウザの警告を排除することを検討してください。
