Actual Budget, kişisel finans uygulamaları için yerel öncelikli mimariye öncülük eden geliştirici James Long tarafından oluşturulan ticari bir ürün olarak ortaya çıktı. James, 2021'de ticari hizmeti sonlandırmaya karar verdiğinde, kullanıcıların finansal yönetim araçlarına erişimini kaybetmemesini sağlamak için tüm kod tabanını açık kaynak yapma gibi olağanüstü bir karar aldı. Topluluk projeyi coşkuyla benimsedi ve onu günümüzde mevcut en saygın açık kaynak kişisel finans uygulamalarından birine dönüştürdü. Actual Budget'ın zarf bütçeleme metodolojisi, kullanıcıların paraları üzerinde netlik ve kontrol kazanmalarına yardımcı olan kanıtlanmış finansal prensiplere dayanmaktadır. Kullanıcılar, her doları harcamadan önce belirli amaçlara tahsis ederek, finansal hedefleriyle uyumlu bilinçli harcama alışkanlıkları geliştirirler. Uygulamanın modern mimarisi, kendi kendine barındırma ve isteğe bağlı şifreleme yoluyla gizliliği korurken, tarayıcıda masaüstü uygulaması benzeri performans sunar.

SharedArrayBuffer Bildirimi: Actual Budget, modern tarayıcıların güvenlik nedenleriyle HTTPS bağlantılarıyla sınırladığı SQLite veritabanı motoru için SharedArrayBuffer kullanır. HTTP üzerinden erişirken, bir "Gelişmiş seçenekler" düğmesiyle birlikte "Kritik Hata: Actual, SharedArrayBuffer erişimi gerektiriyor" uyarısıyla karşılaşacaksınız. Bu düğmeye tıklamak kısıtlamayı atlar, tercihinizi tarayıcıya kaydeder ve uygulamanın çalışmasını sağlar. HTTP yedek modu çalışsa da, SSL/TLS sertifikalarına sahip bir ters proxy (Nginx Proxy Manager, Traefik veya Caddy gibi) arkasına dağıtım yapmak optimum performans ve güvenlik sağlar. Atlama yalnızca HTTP erişimi için gereklidir; HTTPS bağlantıları herhangi bir uyarı olmaksızın hemen çalışır.

Yaygın Kullanım Durumları

Bireyler ve aileler, harcama alışkanlıklarını tam olarak görmek ve gerçek gelire dayalı sürdürülebilir bütçeler oluşturmak için Actual Budget'ı kullanır. Yeni mezunlar, erken yaşta sağlıklı finansal alışkanlıklar edinmek, öğrenci kredisi ödemelerini takip etmek ve acil durum fonları oluşturmak için bundan faydalanır. Serbest çalışanlar ve geçici işçiler, düzensiz gelir akışlarını yönetmek ve vergileri planlamak için zarf sistemini takdir eder. Çiftler, şeffaf bütçe tartışmaları ve ortak sorumluluk ile ortak finansal planlama için bunu kullanır. YNAB (You Need A Budget) kullanıcıları, abonelik ücretleri veya bulut bağımlılığı olmadan tanıdık zarf bütçeleme için buna geçiş yapar. Gizliliğe önem veren kullanıcılar, finansal verilerin kendi altyapılarından asla ayrılmamasını sağlayan kendi kendine barındırma yetenekleri için özellikle bunu tercih eder.

Temel Özellikler

Sıfır tabanlı bütçeleme ile zarf bütçeleme metodolojisi

Tam veri sahipliği ile yerel öncelikli mimari

İsteğe bağlı uçtan uca şifreleme ile çoklu cihaz senkronizasyonu

SimpleFIN ve GoCardless aracılığıyla banka hesabı entegrasyonu

Çevrimdışı yeteneği ile hızlı, duyarlı arayüz

Net değer ve nakit dahil olmak üzere ayrıntılı finansal raporlar akışı

Özel finansal analiz için özel rapor oluşturucu

Bütçe şablonları ve yinelenen işlemler

İşlemleri ve transferleri bölme

Kolay hata düzeltme için geri alma/yineleme işlevi

YNAB4, nYNAB ve standart formatlardan (QIF, OFX, CSV) içe aktarma

Tasarruf hedefleri için hedefler ve takip

Mobil uyumlu tasarım

Aktif topluluk geliştirme ile açık kaynak

Actual Budget'ı Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız?

Actual Budget'ı Hostinger VPS'e dağıtmak, bütçelere birden fazla cihazdan erişen hane halkı üyeleri için merkezi senkronizasyon sağlayarak herkesin güncel finansal bilgileri görmesini garanti eder. VPS ortamı, bütçenize her yerden her zaman erişim imkanı sunarak hareket halindeyken finansal kararlar almanızı sağlar; yıllarca süren finansal geçmişi ve işlem verilerini koruyan otomatik yedekleme yetenekleri ve kapsamlı işlem geçmişlerinde bile duyarlı performans için yeterli kaynaklar sunar. Finansal bilgilerin üçüncü taraf sunuculara asla dokunmamasıyla tam veri gizliliğinden, kimlik bilgilerini paylaşmadan aile üyelerine erişim izni verme yeteneğinden ve abonelik ücretleri ile veri saklama politikaları olan ticari bütçeleme hizmetlerinden bağımsızlıktan faydalanırsınız. Profesyonel hosting, finansal yönetim aracınızın erişilebilir ve güvenilir kalmasını sağlarken, Actual Budget'ı kişisel finans uygulamaları arasında benzersiz kılan gizliliği ve kontrolü sürdürür. Gelişmiş güvenlik ve performans için, Actual Budget'ı katalogdaki bir ters proxy uygulamasıyla (Nginx Proxy Manager, Traefik veya Caddy gibi) eşleştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu, otomatik SSL sertifikası yönetimi ile HTTPS erişimi sağlayarak tarayıcı uyarılarını ortadan kaldırır ve aktarım halindeki finansal verileri güvence altına alır.