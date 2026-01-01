Actual Budget
แอปการเงินส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมการจัดทำงบประมาณแบบซอง
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Actual Budget
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา
เกี่ยวกับ Actual Budget
Actual Budget มีต้นกำเนิดมาจากผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่สร้างโดยนักพัฒนา James Long ผู้บุกเบิกสถาปัตยกรรมแบบ local-first สำหรับแอปพลิเคชันการเงินส่วนบุคคล เมื่อ James ตัดสินใจยุติบริการเชิงพาณิชย์ในปี 2021 เขาได้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปิดเผยซอร์สโค้ดทั้งหมดเป็นโอเพนซอร์ส เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะไม่สูญเสียการเข้าถึงเครื่องมือจัดการทางการเงินของพวกเขา ชุมชนได้ให้การตอบรับโครงการนี้อย่างกระตือรือร้น เปลี่ยนให้เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันการเงินส่วนบุคคลแบบโอเพนซอร์สที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน วิธีการจัดทำงบประมาณแบบซองจดหมายของ Actual Budget อิงตามหลักการทางการเงินที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความชัดเจนและควบคุมเงินของตนเองได้ ด้วยการจัดสรรเงินทุกดอลลาร์เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะก่อนการใช้จ่าย ผู้ใช้จะพัฒนานิสัยการใช้จ่ายอย่างมีเจตนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา สถาปัตยกรรมที่ทันสมัยของแอปพลิเคชันนี้มอบประสิทธิภาพเหมือนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปในเบราว์เซอร์ พร้อมทั้งรักษาความเป็นส่วนตัวผ่านการโฮสติ้งด้วยตนเองและการเข้ารหัสที่เป็นทางเลือก
ประกาศเกี่ยวกับ SharedArrayBuffer: Actual Budget ใช้ SharedArrayBuffer สำหรับเอนจินฐานข้อมูล SQLite ซึ่งเบราว์เซอร์สมัยใหม่จำกัดการเชื่อมต่อ HTTPS ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เมื่อเข้าถึงผ่าน HTTP คุณจะพบคำเตือน "Fatal Error: Actual requires access to SharedArrayBuffer" พร้อมปุ่ม "Advanced options" การคลิกปุ่มนี้จะข้ามข้อจำกัด โดยจะจัดเก็บการตั้งค่าของคุณในเบราว์เซอร์และอนุญาตให้แอปพลิเคชันทำงานได้ แม้ว่าโหมดสำรอง HTTP จะใช้งานได้ แต่การปรับใช้เบื้องหลังพร็อกซีแบบย้อนกลับพร้อมใบรับรอง SSL/TLS (เช่น Nginx Proxy Manager, Traefik หรือ Caddy) จะให้ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด การข้ามข้อจำกัดนี้จำเป็นสำหรับการเข้าถึง HTTP เท่านั้น ส่วนการเชื่อมต่อ HTTPS จะทำงานได้ทันทีโดยไม่มีคำเตือนใดๆ
กรณีการใช้งานทั่วไป
บุคคลและครอบครัวใช้ Actual Budget เพื่อให้มองเห็นรูปแบบการใช้จ่ายของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และสร้างงบประมาณที่ยั่งยืนโดยอิงจากรายได้จริง ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเมื่อไม่นานมานี้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เพื่อสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆ โดยติดตามการชำระคืนเงินกู้นักเรียนควบคู่ไปกับการสร้างกองทุนฉุกเฉิน ฟรีแลนซ์และผู้ทำงานอิสระชื่นชอบระบบซองจดหมายสำหรับการจัดการกระแสรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอและการวางแผนภาษี คู่รักใช้สิ่งนี้สำหรับการวางแผนทางการเงินร่วมกันด้วยการอภิปรายงบประมาณที่โปร่งใสและความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้ใช้ YNAB (You Need A Budget) ย้ายมาใช้สิ่งนี้เพื่อการจัดทำงบประมาณแบบซองจดหมายที่คุ้นเคยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือการพึ่งพาคลาวด์ ผู้ใช้ที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวเลือกสิ่งนี้โดยเฉพาะสำหรับความสามารถในการโฮสติ้งด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินไม่เคยออกจากโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา
คุณสมบัติหลัก
- วิธีการจัดทำงบประมาณแบบซองจดหมายพร้อมงบประมาณแบบศูนย์
- สถาปัตยกรรมแบบ Local-first พร้อมการเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์
- การซิงโครไนซ์หลายอุปกรณ์พร้อมการเข้ารหัสแบบ end-to-end ที่เป็นทางเลือก
- การรวมบัญชีธนาคารผ่าน SimpleFIN และ GoCardless
- อินเทอร์เฟซที่รวดเร็ว ตอบสนองดี พร้อมความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์
- รายงานทางการเงินโดยละเอียด รวมถึงมูลค่าสุทธิและเงินสด กระแสเงินสด
- เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงินที่ปรับแต่งได้
- เทมเพลตงบประมาณและรายการธุรกรรมที่เกิดซ้ำ
- การแยกธุรกรรมและการโอนเงิน
- ฟังก์ชันเลิกทำ/ทำซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่าย
- นำเข้าจาก YNAB4, nYNAB และรูปแบบมาตรฐาน (QIF, OFX, CSV)
- เป้าหมายและการติดตามวัตถุประสงค์การออม
- การออกแบบที่ตอบสนองต่อมือถือ
- โอเพนซอร์สพร้อมการพัฒนาชุมชนที่กระตือรือร้น
ทำไมต้องติดตั้ง Actual Budget บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Actual Budget บน Hostinger VPS ช่วยให้การซิงโครไนซ์แบบรวมศูนย์สำหรับสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าถึงงบประมาณจากอุปกรณ์หลายเครื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะเห็นข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน สภาพแวดล้อม VPS ให้การเข้าถึงงบประมาณของคุณได้ตลอดเวลาจากทุกที่ ทำให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา ความสามารถในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ปกป้องประวัติทางการเงินและข้อมูลธุรกรรมหลายปี และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพที่ตอบสนองได้ดีแม้จะมีประวัติธุรกรรมจำนวนมาก คุณจะได้รับประโยชน์จากความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ โดยข้อมูลทางการเงินจะไม่ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม ความสามารถในการให้สมาชิกในครอบครัวเข้าถึงได้โดยไม่ต้องแบ่งปันข้อมูลประจำตัว และความเป็นอิสระจากบริการจัดทำงบประมาณเชิงพาณิชย์ที่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล โฮสติ้งระดับมืออาชีพช่วยให้เครื่องมือจัดการทางการเงินของคุณยังคงเข้าถึงได้และเชื่อถือได้ ในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวและการควบคุมที่ทำให้ Actual Budget มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในบรรดาแอปพลิเคชันการเงินส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ให้พิจารณาจับคู่ Actual Budget กับแอปพลิเคชัน reverse proxy จากแค็ตตาล็อก (เช่น Nginx Proxy Manager, Traefik หรือ Caddy) เพื่อให้การเข้าถึง HTTPS พร้อมการจัดการใบรับรอง SSL อัตโนมัติ ขจัดคำเตือนของเบราว์เซอร์ในขณะที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลทางการเงินระหว่างการส่ง
