Actual Budget se originó como un producto comercial creado por el desarrollador James Long, quien fue pionero en la arquitectura local-first para aplicaciones de finanzas personales. Cuando James decidió descontinuar el servicio comercial en 2021, tomó la extraordinaria decisión de liberar todo el código fuente (open-source), asegurando que los usuarios no perderían el acceso a su herramienta de gestión financiera. La comunidad adoptó el proyecto con entusiasmo, transformándolo en una de las aplicaciones de finanzas personales de código abierto más respetadas disponibles hoy en día. La metodología de presupuesto por sobres de Actual Budget se basa en principios financieros probados que ayudan a los usuarios a obtener claridad y control sobre su dinero. Al asignar cada dólar a propósitos específicos antes de gastar, los usuarios desarrollan hábitos de gasto intencionales que se alinean con sus objetivos financieros. La arquitectura moderna de la aplicación ofrece un rendimiento similar al de una aplicación de escritorio en el navegador, manteniendo la privacidad a través del autoalojamiento y el cifrado opcional.

Aviso sobre SharedArrayBuffer: Actual Budget utiliza SharedArrayBuffer para su motor de base de datos SQLite, que los navegadores modernos restringen a conexiones HTTPS por razones de seguridad. Al acceder a través de HTTP, encontrarás una advertencia de "Error fatal: Actual requiere acceso a SharedArrayBuffer" con un botón de "Opciones avanzadas". Al hacer clic en este botón se omite la restricción, almacenando tu preferencia en el navegador y permitiendo que la aplicación funcione. Aunque el modo de reserva HTTP funciona, desplegarlo detrás de un proxy inverso con certificados SSL/TLS (como Nginx Proxy Manager, Traefik o Caddy) proporciona un rendimiento y una seguridad óptimos. La omisión solo es necesaria para el acceso HTTP; las conexiones HTTPS funcionan inmediatamente sin ninguna advertencia.

Casos de uso comunes

Individuos y familias utilizan Actual Budget para obtener una visibilidad completa de sus patrones de gasto y construir presupuestos sostenibles basados en ingresos reales. Los recién graduados universitarios lo aprovechan para establecer hábitos financieros saludables desde el principio, rastreando los pagos de préstamos estudiantiles junto con la creación de fondos de emergencia. Los autónomos y trabajadores por cuenta propia aprecian el sistema de sobres para gestionar flujos de ingresos irregulares y planificar los impuestos. Las parejas lo utilizan para la planificación financiera conjunta con discusiones presupuestarias transparentes y responsabilidad compartida. Los usuarios de YNAB (You Need A Budget) migran a él para un presupuesto por sobres familiar sin cuotas de suscripción ni dependencia de la nube. Los usuarios preocupados por la privacidad lo eligen específicamente por sus capacidades de autoalojamiento, asegurando que los datos financieros nunca salgan de su infraestructura.

Características clave

Metodología de presupuesto por sobres con presupuesto de base cero

Arquitectura local-first con propiedad total de los datos

Sincronización multidispositivo con cifrado de extremo a extremo opcional

Integración de cuentas bancarias a través de SimpleFIN y GoCardless

Interfaz rápida y receptiva con capacidad sin conexión

Informes financieros detallados que incluyen patrimonio neto y efectivo flujo

Creador de informes personalizados para un análisis financiero a medida

Plantillas de presupuesto y transacciones recurrentes

Transacciones divididas y transferencias

Funcionalidad de deshacer/rehacer para una fácil corrección de errores

Importación desde YNAB4, nYNAB y formatos estándar (QIF, OFX, CSV)

Metas y seguimiento para objetivos de ahorro

Diseño adaptable a dispositivos móviles

Código abierto con desarrollo activo de la comunidad

¿Por qué implementar Actual Budget en un VPS de Hostinger?

Implementar Actual Budget en un VPS de Hostinger proporciona sincronización centralizada para los miembros del hogar que acceden a los presupuestos desde múltiples dispositivos, asegurando que todos vean información financiera actualizada. El entorno VPS ofrece acceso siempre disponible a tu presupuesto desde cualquier lugar, lo que permite tomar decisiones financieras sobre la marcha, capacidades de copia de seguridad automatizadas que protegen años de historial financiero y datos de transacciones, y recursos suficientes para un rendimiento receptivo incluso con historiales de transacciones extensos. Te beneficias de una privacidad de datos completa, ya que la información financiera nunca toca servidores de terceros, la capacidad de conceder acceso a los miembros de la familia sin compartir credenciales, y la independencia de los servicios comerciales de presupuestos con tarifas de suscripción y políticas de retención de datos. El hosting profesional asegura que tu herramienta de gestión financiera permanezca accesible y fiable, manteniendo la privacidad y el control que hacen de Actual Budget una aplicación única entre las de finanzas personales. Para una seguridad y un rendimiento mejorados, considera emparejar Actual Budget con una aplicación de proxy inverso del catálogo (como Nginx Proxy Manager, Traefik o Caddy) para proporcionar acceso HTTPS con gestión automática de certificados SSL, eliminando las advertencias del navegador mientras se aseguran los datos financieros en tránsito.