Firefly מביאה את הביצועים והאבטחה יוצאי הדופן של WireGuard למשתמשים שרוצים יכולות VPN ללא עקומת הלמידה התלולה המסורתית. כגרסה משופרת של wg-easy, Firefly מוסיפה תכונות מקצועיות כמו תעודות SSL אוטומטיות, תמיכה משופרת בשפה הסינית וניהול יעיל תוך שמירה על הפשטות שהפכה את WireGuard לפופולרית. הקריפטוגרפיה המודרנית של WireGuard מספקת מהירויות גבוהות יותר וחיי סוללה טובים יותר מפרוטוקולי VPN ישנים יותר תוך שמירה על אבטחה שאומתה רשמית. Firefly עוטפת כוח זה בממשק נגיש שהופך את פריסת ה-VPN לנגישה למשתמשים ביתיים, לעסקים קטנים ולכל מי שזקוק לגישה מאובטחת מרחוק מבלי להשתמש בשירותי VPN מסחריים יקרים או לשלוט במושגי רשת מורכבים.

מקרי שימוש נפוצים

עובדים מרחוק משתמשים ב-Firefly כדי לגשת באופן מאובטח לרשתות ביתיות או משרדיות מכל מקום, ויוצרים מנהרות מוצפנות העוקפות הגבלות גיאוגרפיות ו-WiFi ציבורי לא מאובטח. נוודים דיגיטליים מנצלים אותה לשמירה על חיבורים מאובטחים בזמן נסיעה, ומגנים על נתונים רגישים ברשתות בתי מלון ובתי קפה. מנהלי אירוח עצמי פורסים אותה כדי לחשוף באופן מאובטח שרתים ושירותים ביתיים מבלי לפתוח יציאות פגיעות ישירות לאינטרנט. עסקים קטנים משתמשים בה כחלופה חסכונית לשירותי VPN מסחריים עבור גישת עובדים מרחוק. משתמשים מודעי פרטיות מפעילים אותה כדי לנתב תעבורה דרך התשתית שלהם במקום לסמוך על ספקי VPN צד שלישי.

תכונות עיקריות

ממשק ניהול פשוט מבוסס אינטרנט

יצירת תצורת לקוח WireGuard בלחיצה אחת

בלחיצה אחת יצירת קוד QR להגדרת מכשירים ניידים

להגדרת מכשירים ניידים אספקת תעודת SSL חינמית אוטומטית

חינמית אוטומטית תמיכה בכל לקוחות WireGuard ‏( iOS , Android , Windows , macOS , Linux )

‏( , , , , ) אין צורך בהתקנת WireGuard ברמת המערכת

ברמת המערכת קובץ בינארי יחיד ללא תלויות חיצוניות

ניטור חיבורים בזמן אמת

מעקב אחר רוחב פס של לקוחות

תמיכה בריבוי משתמשים עם תצורות נפרדות

תמיכה ב- IPv4 ו- IPv6

ו- תצורת DNS מותאמת אישית

מותאמת אישית יכולות פיצול מנהור

שימוש מינימלי במשאבים

למה לפרוס את Firefly ב-Hostinger VPS

פריסת Firefly ב-Hostinger VPS מספקת כתובת IP ציבורית ייעודית אופטימלית לשירותי VPN, ומבטיחה קישוריות אמינה שאינה תלויה ביציבות הרשת הביתית או בכתובות IP דינמיות למגורים. סביבת ה-VPS מציעה רוחב פס ברמה ארגונית לביצועי VPN חלקים ללא הגבלת ספק אינטרנט (ISP), זמינות 24/7 המבטיחה גישת VPN בכל עת שנדרש, והשהיית רשת צפויה לאיכות חיבור עקבית. אתם נהנים מתשתית מקצועית השומרת על זמינות גם במהלך הפסקות חשמל ביתיות או שיבושי אינטרנט, מהיכולת לשמש כנקודת ממסר מאובטחת לגישה למשאבים ברחבי רשתות שונות, ורוחב פס מספיק לתמיכה בחיבורי VPN מרובים בו-זמנית. הפריסה המרכזית מפשטת את הניהול ומבטיחה ששרת ה-VPN שלכם יישאר נגיש ללא קשר לשינויים בתצורת הרשת המקומית שלכם.