Firefly
WireGuard VPN เซิร์ฟเวอร์แบบง่าย พร้อมเว็บอินเทอร์เฟซสำหรับจัดการ
เกี่ยวกับ Firefly
Firefly นำประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมของ WireGuard มาสู่ผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถ VPN โดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนในการเรียนรู้แบบเดิมๆ ในฐานะที่เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงของ wg-easy, Firefly เพิ่มคุณสมบัติระดับมืออาชีพ เช่น ใบรับรอง SSL อัตโนมัติ การรองรับภาษาจีนที่ดีขึ้น และการจัดการที่คล่องตัว ในขณะที่ยังคงความเรียบง่ายที่ทำให้ WireGuard เป็นที่นิยม การเข้ารหัสที่ทันสมัยของ WireGuard มอบความเร็วที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นกว่าโปรโตคอล VPN แบบเก่า พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้ว Firefly รวบรวมพลังนี้ไว้ในอินเทอร์เฟซที่เข้าถึงง่าย ซึ่งทำให้การติดตั้ง VPN เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน ธุรกิจขนาดเล็ก และทุกคนที่ต้องการการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย โดยไม่ต้องใช้บริการ VPN เชิงพาณิชย์ที่มีราคาแพง หรือเชี่ยวชาญแนวคิดเครือข่ายที่ซับซ้อน
กรณีการใช้งานทั่วไป
พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลใช้ Firefly เพื่อเข้าถึงเครือข่ายที่บ้านหรือที่ทำงานได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ สร้างอุโมงค์เข้ารหัสที่หลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และ WiFi สาธารณะที่ไม่ปลอดภัย Digital nomads ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อรักษาการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยขณะเดินทาง ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเครือข่ายโรงแรมและร้านกาแฟ ผู้ที่โฮสต์ด้วยตนเองติดตั้งมันเพื่อเปิดเผยเซิร์ฟเวอร์และบริการที่บ้านได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องเปิดพอร์ตที่เสี่ยงต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง ธุรกิจขนาดเล็กใช้มันเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าแทนบริการ VPN เชิงพาณิชย์สำหรับการเข้าถึงของพนักงานจากระยะไกล ผู้ใช้ที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวใช้งานมันเพื่อส่งทราฟฟิกผ่านโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง แทนที่จะเชื่อถือผู้ให้บริการ VPN บุคคลที่สาม
คุณสมบัติหลัก
- อินเทอร์เฟซการจัดการบนเว็บที่ใช้งานง่าย
- การสร้างการกำหนดค่าไคลเอนต์ WireGuard เพียงคลิกเดียว
- การสร้างรหัส QR สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือ
- การจัดเตรียมใบรับรอง SSL ฟรีอัตโนมัติ
- รองรับไคลเอนต์ WireGuard ทั้งหมด (iOS Android Windows macOS Linux)
- ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง WireGuard ระดับระบบ
- ไบนารีเดียวที่ไม่มีการพึ่งพาภายนอก
- การตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- การติดตามแบนด์วิดท์ของไคลเอนต์
- รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมการกำหนดค่าแยกต่างหาก
- รองรับ IPv4 และ IPv6
- การกำหนดค่า DNS แบบกำหนดเอง
- ความสามารถ Split tunneling
- การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
ทำไมต้องติดตั้ง Firefly บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Firefly บน Hostinger VPS มอบที่อยู่ IP สาธารณะเฉพาะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริการ VPN ทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความเสถียรของเครือข่ายภายในบ้านหรือ IP ที่อยู่อาศัยแบบไดนามิก สภาพแวดล้อม VPS นำเสนอแบนด์วิดท์ระดับองค์กรเพื่อประสิทธิภาพ VPN ที่ราบรื่นโดยไม่มีการจำกัดความเร็วจาก ISP, ความพร้อมใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ที่รับประกันการเข้าถึง VPN เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ และความหน่วงของเครือข่ายที่คาดการณ์ได้เพื่อคุณภาพการเชื่อมต่อที่สม่ำเสมอ คุณจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระดับมืออาชีพที่รักษา Uptime แม้ในระหว่างไฟฟ้าดับที่บ้านหรือการหยุดชะงักของอินเทอร์เน็ต, ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นจุดถ่ายทอดที่ปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรข้ามเครือข่ายต่างๆ และแบนด์วิดท์ที่เพียงพอเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ VPN พร้อมกันหลายรายการ การติดตั้งแบบรวมศูนย์ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการและรับรองว่าเซิร์ฟเวอร์ VPN ของคุณยังคงเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเครือข่ายภายในของคุณอย่างไรก็ตาม
