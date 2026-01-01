Firefly 将 WireGuard 卓越的性能和安全性带给那些希望拥有 VPN 功能但又不想经历传统陡峭学习曲线的用户。作为 wg-easy 的增强版，Firefly 在保持 WireGuard 广受欢迎的简洁性的同时，增加了自动 SSL 证书、改进的中文支持和简化的管理等专业功能。WireGuard 现代的加密技术比旧的 VPN 协议提供更快的速度和更好的电池续航，同时保持了经过正式验证的安全性。Firefly 将这种强大功能封装在一个易于访问的界面中，使得 VPN 部署对于家庭用户、小型企业以及任何需要安全远程访问而又不想使用昂贵的商业 VPN 服务或掌握复杂网络概念的人来说都变得触手可及。

常见用例

远程工作者使用 Firefly 从任何地方安全地访问家庭或办公室网络，创建加密隧道以绕过地理限制和不安全的公共 WiFi。数字游民利用它在旅行时保持安全连接，保护酒店和咖啡馆网络上的敏感数据。自托管用户部署它以安全地暴露家庭服务器和服务，而无需直接向互联网开放易受攻击的端口。小型企业将其用作商业 VPN 服务的一种经济高效的替代方案，用于远程员工访问。注重隐私的用户运行它，通过自己的基础设施路由流量，而不是信任第三方 VPN 提供商。

主要功能

简洁的基于网络的管理界面

一键生成 WireGuard 客户端配置

为移动设备设置生成二维码

自动免费 SSL 证书配置

支持所有 WireGuard 客户端（iOS、Android、Windows、macOS、Linux）

无需系统级 WireGuard 安装

单一二进制文件，无外部依赖

实时连接监控

客户端带宽跟踪

支持多用户，独立配置

支持 IPv4 和 IPv6

自定义 DNS 配置

分流隧道功能

资源占用极少

为何在 Hostinger VPS 上部署 Firefly

在 Hostinger VPS 上部署 Firefly 可提供专用的公共 IP 地址，非常适合 VPN 服务，确保可靠的连接，不依赖于家庭网络稳定性或动态住宅 IP。VPS 环境提供企业级带宽，实现流畅的 VPN 性能，不受 ISP 限制；24/7 全天候可用性，确保随时随地访问 VPN；以及可预测的网络延迟，保证一致的连接质量。您将受益于专业的 инфраструктура，即使在家庭断电或互联网中断期间也能保持正常运行时间；它能够作为安全的转发点，用于访问不同网络上的资源；并提供足够的带宽来支持多个同时进行的 VPN 连接。集中部署简化了管理，并确保您的 VPN 服务器无论本地网络配置如何变化，都能保持可访问性。