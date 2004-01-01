Firefly
ウェブ管理インターフェース付きのシンプルなWireGuard VPNサーバー
デプロイする VPS プランを選択 Firefly
更新料は2年で¥ 1,569/月です。いつでもキャンセル可能。
約 Firefly
Fireflyは、従来の急な学習曲線なしにVPN機能を求めるユーザーに、WireGuardの優れたパフォーマンスとセキュリティをもたらします。wg-easyの強化版として、Fireflyは自動SSL証明書、中国語サポートの改善、合理化された管理といったプロフェッショナルな機能を追加しつつ、WireGuardを人気にしたシンプルさを維持しています。WireGuardの最新の暗号化技術は、正式に検証されたセキュリティを維持しながら、古いVPNプロトコルよりも高速でバッテリー寿命を向上させます。Fireflyは、この強力な機能をアクセシブルなインターフェースにまとめ、高価な商用VPNサービスを利用したり、複雑なネットワーク概念を習得したりすることなく、家庭ユーザー、中小企業、および安全なリモートアクセスを必要とするすべての人にとってVPNの導入を容易にします。
一般的なユースケース
リモートワーカーはFireflyを使用して、どこからでも自宅やオフィスのネットワークに安全にアクセスし、地理的制限や安全でない公共WiFiを回避する暗号化されたトンネルを作成します。デジタルノマドは、旅行中に安全な接続を維持するためにFireflyを活用し、ホテルやカフェのネットワークで機密データを保護します。セルフホスターは、脆弱なポートをインターネットに直接公開することなく、ホームサーバーやサービスを安全に公開するためにFireflyを導入します。中小企業は、リモート従業員アクセス用の商用VPNサービスに代わる費用対効果の高い選択肢としてFireflyを利用します。プライバシーを重視するユーザーは、サードパーティのVPNプロバイダーを信頼するのではなく、自身のインフラストラクチャを介してトラフィックをルーティングするためにFireflyを実行します。
主な機能
- シンプルなウェブベースの管理インターフェース
- ワンクリックでのWireGuardクライアント設定生成
- モバイルデバイス設定用のQRコード生成
- 無料SSL証明書の自動プロビジョニング
- すべてのWireGuardクライアント（iOS、Android、Windows、macOS、Linux）のサポート
- システムレベルのWireGuardインストールは不要
- 外部依存関係のない単一バイナリ
- リアルタイム接続監視
- クライアント帯域幅追跡
- 個別の設定によるマルチユーザーサポート
- IPv4およびIPv6のサポート
- カスタムDNS設定
- スプリットトンネリング機能
- 最小限のリソース使用量
Hostinger VPSにFireflyをデプロイする理由
Hostinger VPSにFireflyをデプロイすると、VPNサービスに最適な専用のパブリックIPアドレスが提供され、ホームネットワークの安定性や動的な住宅IPに依存しない信頼性の高い接続が保証されます。VPS環境は、ISPによるスロットリングなしでスムーズなVPNパフォーマンスを実現するエンタープライズグレード帯域幅、必要なときにいつでもVPNアクセスを保証する24時間年中無休の可用性、および一貫した接続品質のための予測可能なネットワーク遅延を提供します。家庭での停電やインターネット障害時でも稼働時間を維持するプロフェッショナルなインフラストラクチャ、異なるネットワーク間でリソースにアクセスするための安全なリレーポイントとして機能する能力、および複数の同時VPN接続をサポートする十分な帯域幅というメリットがあります。一元化されたデプロイメントにより管理が簡素化され、ローカルネットワーク構成の変更に関わらずVPNサーバーへのアクセスが維持されます。
デプロイする VPS プランを選択 Firefly
更新料は2年で¥ 1,569/月です。いつでもキャンセル可能。