Easy!Appointments
Nemokama registracijos sistema verslui ir profesionalams
Pasirinkite VPS diegimo planą Easy!Appointments
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
Apie Easy!Appointments
„Easy!Appointments“ siūlo išsamų susitikimų planavimo sprendimą, supaprastinantį užsakymų valdymą paslaugas teikiančioms įmonėms ir suteikiantį klientams patogias savitarnos užsakymo galimybes. Sukurtas profesionalams, kuriems reikia patikimo planavimo be sudėtingo nustatymo ar nuolatinių prenumeratos mokesčių, „Easy!Appointments“ sujungia esminę užsakymų funkcionalumą su lankstumu, reikalingu pritaikyti įvairiems verslo modeliams ir paslaugų tipams įvairiose pramonės šakose.
Dažniausi naudojimo atvejai
Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai naudoja „Easy!Appointments“ pacientų registracijai, kelių specialistų kalendorių valdymui ir neatvykimų skaičiaus mažinimui per automatizuotas priminimų sistemas, kurios integruojasi su esamomis praktikos valdymo darbo eigomis. Grožio salonai ir SPA centrai jį naudoja paslaugų užsakymams, personalo planavimui ir klientų valdymui su pritaikomomis paslaugų trukmėmis ir kainodaros struktūromis. Profesionalių paslaugų įmonės jį naudoja klientų konsultacijoms, susitikimų planavimui ir išteklių paskirstymui tarp kelių komandos narių ir paslaugų pasiūlymų. Švietimo įstaigos jį diegia mokymo sesijoms, konsultacijų valandoms ir studentų-dėstytojų susitikimų koordinavimui su akademinio kalendoriaus integracija.
Pagrindinės funkcijos
- Klientų savitarnos užsakymai su realaus laiko prieinamumo tikrinimu
- Kelių paslaugų teikėjų planavimas su individualiais kalendoriais ir prieinamumu
- Paslaugų valdymas su pritaikomomis trukmėmis, kainodara ir aprašymais
- Automatiniai el. pašto ir SMS pranešimai apie susitikimus ir priminimus
- Klientų duomenų bazė su užsakymų istorija ir kontaktų valdymu
- Kalendoriaus sinchronizavimas su „Google Calendar“ ir kitomis sistemomis
- Pritaikomos užsakymo formos su privalomais ir pasirenkamais laukais
- Daugiakalbis palaikymas tarptautinėms verslo operacijoms
- Reaguojantis dizainas užsakymams staliniuose, planšetiniuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose
- Administracijos prietaisų skydelis su užsakymų valdymu ir ataskaitomis
- API prieiga integracijai su esamomis verslo sistemomis
- Privatumo kontrolė ir GDPR atitikties funkcijos
Kodėl verta diegti „Easy!Appointments“ „Hostinger VPS“ serveryje
Diegiant „Easy!Appointments“ „Hostinger VPS“ serveryje, suteikiama visiška susitikimų duomenų ir užsakymų darbo eigų kontrolė, užtikrinant klientų informacijos saugumą ir pašalinant pasikartojančias prenumeratos išlaidas, susijusias su debesų pagrindu veikiančiomis planavimo paslaugomis. VPS aplinka siūlo dedikuotus išteklius patikimam užsakymų apdorojimui, el. pašto pranešimams ir kalendoriaus sinchronizavimui, išlaikant našumą, reikalingą realaus laiko prieinamumo tikrinimui. Savitarnos talpinimas leidžia neribotą skaičių susitikimų, klientų ir paslaugų teikėjų be naudojimu pagrįstų kainodaros apribojimų, leidžia visiškai pritaikyti užsakymo formas ir darbo eigas ir suteikia visišką duomenų saugojimo ir privatumo politikos kontrolę. Dedikuota infrastruktūra palaiko duomenų bazės operacijas, reikalingas sudėtingiems planavimo scenarijams, užtikrinant nuolatinį prieinamumą klientams, rezervuojantiems susitikimus skirtingose laiko juostose.
Pasirinkite VPS diegimo planą Easy!Appointments
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.