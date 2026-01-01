Easy!Appointments

KVM 1
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
21,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

O Easy!Appointments

Easy!Appointments oferuje kompleksowe rozwiązanie do planowania spotkań, które upraszcza zarządzanie rezerwacjami dla firm usługowych, zapewniając jednocześnie klientom wygodne możliwości samodzielnej rezerwacji. Zaprojektowane dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego planowania bez skomplikowanej konfiguracji i bieżących opłat abonamentowych, Easy!Appointments łączy podstawową funkcjonalność rezerwacji z elastycznością potrzebną do obsługi różnorodnych modeli biznesowych i typów usług w wielu branżach.

Typowe zastosowania

Dostawcy usług medycznych używają Easy!Appointments do planowania wizyt pacjentów, zarządzania kalendarzami wielu specjalistów oraz zmniejszania liczby nieobecności dzięki zautomatyzowanym systemom przypomnień, które integrują się z istniejącymi przepływami pracy w zarządzaniu praktyką. Salony piękności i spa wykorzystują je do rezerwacji usług, planowania pracy personelu i zarządzania klientami z konfigurowalnym czasem trwania usług i strukturami cenowymi. Firmy świadczące usługi profesjonalne wykorzystują je do konsultacji z klientami, planowania spotkań i alokacji zasobów wśród wielu członków zespołu i ofert usług. Instytucje edukacyjne wdrażają je do sesji korepetycyjnych, godzin konsultacji i koordynacji spotkań studentów z wykładowcami z integracją kalendarza akademickiego.

Kluczowe funkcje

  • Samodzielna rezerwacja przez klienta z weryfikacją dostępności w czasie rzeczywistym
  • Planowanie dla wielu dostawców z indywidualnymi kalendarzami i dostępnością
  • Zarządzanie usługami z konfigurowalnym czasem trwania, cenami i opisami
  • Automatyczne powiadomienia e-mail i SMS o spotkaniach i przypomnieniach
  • Baza danych klientów z historią rezerwacji i zarządzaniem kontaktami
  • Synchronizacja kalendarza z Kalendarzem Google i innymi systemami
  • Konfigurowalne formularze rezerwacji z wymaganymi i opcjonalnymi polami
  • Obsługa wielu języków dla międzynarodowych operacji biznesowych
  • Responsywny design do rezerwacji na komputerach stacjonarnych, tabletach i urządzeniach mobilnych
  • Panel administracyjny z zarządzaniem rezerwacjami i raportowaniem
  • Dostęp do API do integracji z istniejącymi systemami biznesowymi
  • Kontrola prywatności i funkcje zgodności z RODO

Dlaczego warto wdrożyć Easy!Appointments na Hostinger VPS

Wdrożenie Easy!Appointments na Hostinger VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi spotkań i przepływami pracy rezerwacji, zapewniając bezpieczeństwo informacji o klientach, jednocześnie eliminując cykliczne koszty subskrypcji związane z usługami planowania opartymi na chmurze. Środowisko VPS oferuje dedykowane zasoby do niezawodnego przetwarzania rezerwacji, powiadomień e-mail i synchronizacji kalendarza, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności potrzebnej do sprawdzania dostępności w czasie rzeczywistym. Samodzielne hostowanie umożliwia nieograniczoną liczbę spotkań, klientów i dostawców bez ograniczeń cenowych opartych na użytkowaniu, pozwala na pełną personalizację formularzy rezerwacji i przepływów pracy oraz zapewnia pełną kontrolę nad przechowywaniem danych i politykami prywatności. Dedykowana infrastruktura wspiera operacje bazodanowe wymagane w złożonych scenariuszach planowania, zapewniając jednocześnie stałą dostępność dla klientów rezerwujących spotkania w różnych strefach czasowych.

Wybierz plan VPS do wdrożenia Easy!Appointments

