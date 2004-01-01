Easy!Appointments, hizmet tabanlı işletmeler için rezervasyon yönetimini basitleştiren ve müşterilere uygun self-servis rezervasyon yetenekleri sunan kapsamlı bir randevu planlama çözümü sunar. Karmaşık kurulum veya devam eden abonelik ücretleri olmadan güvenilir planlamaya ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanan Easy!Appointments, temel rezervasyon işlevselliğini, birden fazla sektördeki çeşitli iş modellerine ve hizmet türlerine uyum sağlamak için gereken esneklikle birleştirir.

Yaygın Kullanım Alanları

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, Easy!Appointments'ı hasta planlaması, birden fazla uzmanın takvimlerini yönetme ve mevcut uygulama yönetimi iş akışlarıyla entegre olan otomatik hatırlatma sistemleri aracılığıyla randevuya gelmeme oranlarını azaltma için kullanır. Güzellik salonları ve kaplıcalar, özelleştirilebilir hizmet süreleri ve fiyatlandırma yapıları ile hizmet rezervasyonları, personel planlaması ve müşteri yönetimi için kullanır. Profesyonel hizmet firmaları, müşteri danışmanlıkları, toplantı planlaması ve birden fazla ekip üyesi ve hizmet teklifi arasında kaynak tahsisi için kullanır. Eğitim kurumları, akademik takvim entegrasyonu ile özel dersler, ofis saatleri ve öğrenci-öğretim üyesi toplantı koordinasyonu için kullanır.

Temel Özellikler

Gerçek zamanlı müsaitlik kontrolü ile müşteri self-servis rezervasyonu

Bireysel takvimler ve müsaitlik ile çoklu sağlayıcı planlaması

Özelleştirilebilir süreler, fiyatlandırma ve açıklamalar ile hizmet yönetimi

Randevular ve hatırlatmalar için otomatik e-posta ve SMS bildirimleri

Rezervasyon geçmişi ve iletişim yönetimi ile müşteri veritabanı

Google Takvim ve diğer sistemlerle takvim senkronizasyonu

Gerekli ve isteğe bağlı alanlarla özelleştirilebilir rezervasyon formları

Uluslararası iş operasyonları için çoklu dil desteği

Masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda rezervasyon için duyarlı tasarım

Rezervasyon yönetimi ve raporlama ile yönetim paneli

Mevcut iş sistemleriyle entegrasyon için API erişimi

Gizlilik kontrolleri ve GDPR uyumluluk özellikleri

Easy!Appointments'ı Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız?

Easy!Appointments'ı Hostinger VPS'e dağıtmak, randevu verileri ve rezervasyon iş akışları üzerinde tam kontrol sağlar, müşteri bilgilerinin güvende kalmasını sağlarken bulut tabanlı planlama hizmetleriyle ilişkili yinelenen abonelik maliyetlerini ortadan kaldırır. VPS ortamı, güvenilir rezervasyon işleme, e-posta bildirimleri ve takvim senkronizasyonu için özel kaynaklar sunar ve gerçek zamanlı müsaitlik kontrolü için gereken performansı korur. Kendi kendine barındırma, kullanıma dayalı fiyatlandırma kısıtlamaları olmadan sınırsız randevu, müşteri ve sağlayıcıya olanak tanır, rezervasyon formlarının ve iş akışlarının tam olarak özelleştirilmesine izin verir ve veri saklama ve gizlilik politikaları üzerinde tam kontrol sağlar. Özel altyapı, karmaşık planlama senaryoları için gereken veritabanı işlemlerini desteklerken, farklı zaman dilimlerinde randevu alan müşteriler için tutarlı kullanılabilirlik sağlar.