Easy!Appointments
מערכת לתיאום פגישות חינם לעסקים ואנשי מקצוע
בחר תוכנית VPS לפריסה Easy!Appointments
מתחדש ב-36.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
אודות Easy!Appointments
Easy!Appointments מספק פתרון מקיף לתיאום פגישות המפשט את ניהול ההזמנות לעסקים מבוססי שירותים, תוך מתן יכולות הזמנה בשירות עצמי נוחות ללקוחות. מיועד לאנשי מקצוע הזקוקים לתיאום אמין ללא הגדרה מורכבת או דמי מנוי מתמשכים, Easy!Appointments משלב פונקציונליות הזמנות חיונית עם הגמישות הנדרשת כדי להתאים למודלים עסקיים מגוונים וסוגי שירותים בתעשיות שונות.
מקרי שימוש נפוצים
ספקי שירותי בריאות משתמשים ב-Easy!Appointments לתיאום פגישות מטופלים, לניהול יומנים של מספר מטפלים, ולהפחתת אי-הופעות באמצעות מערכות תזכורות אוטומטיות המשתלבות עם תהליכי עבודה קיימים לניהול מרפאות. מכוני יופי וספא מנצלים אותו להזמנת שירותים, תזמון צוות וניהול לקוחות עם משכי שירות ומבני תמחור הניתנים להתאמה אישית. חברות שירותים מקצועיים משתמשות בו לייעוץ לקוחות, תזמון פגישות והקצאת משאבים בין חברי צוות מרובים והצעות שירות. מוסדות חינוך פורסים אותו למפגשי שיעורים פרטיים, שעות קבלה ותיאום פגישות סטודנטים-סגל עם שילוב לוח שנה אקדמי.
תכונות עיקריות
- הזמנה בשירות עצמי ללקוחות עם בדיקת זמינות בזמן אמת
- תזמון מרובה ספקים עם יומנים וזמינות אישיים
- ניהול שירותים עם משכים, תמחור ותיאורים הניתנים להתאמה אישית
- התראות אוטומטיות באימייל וב-SMS לפגישות ותזכורות
- מסד נתונים של לקוחות עם היסטוריית הזמנות וניהול אנשי קשר
- סנכרון יומנים עם Google Calendar ומערכות אחרות
- טפסי הזמנה הניתנים להתאמה אישית עם שדות חובה ואופציונליים
- תמיכה בריבוי שפות לפעילות עסקית בינלאומית
- עיצוב רספונסיבי להזמנה במחשבים שולחניים, טאבלטים ומכשירים ניידים
- לוח מחוונים ניהולי עם ניהול הזמנות ודיווח
- גישת API לשילוב עם מערכות עסקיות קיימות
- בקרות פרטיות ותכונות תאימות ל-GDPR
למה לפרוס את Easy!Appointments ב-Hostinger VPS
פריסת Easy!Appointments ב-Hostinger VPS מספקת שליטה מלאה על נתוני פגישות ותהליכי עבודה של הזמנות, המבטיחה שמידע הלקוחות יישאר מאובטח תוך ביטול עלויות מנוי חוזרות הקשורות לשירותי תזמון מבוססי ענן. סביבת ה-VPS מציעה משאבים ייעודיים לעיבוד הזמנות אמין, התראות אימייל וסנכרון יומנים, תוך שמירה על הביצועים הנדרשים לבדיקת זמינות בזמן אמת. אירוח עצמי מאפשר פגישות, לקוחות וספקים ללא הגבלה וללא אילוצי תמחור מבוססי שימוש, מאפשר התאמה אישית מלאה של טפסי הזמנה ותהליכי עבודה, ומספק שליטה מלאה על שמירת נתונים ומדיניות פרטיות. התשתית הייעודית תומכת בפעולות מסד הנתונים הנדרשות לתרחישי תזמון מורכבים, תוך הבטחת זמינות עקבית ללקוחות המזמינים פגישות באזורי זמן שונים.
בחר תוכנית VPS לפריסה Easy!Appointments
מתחדש ב-36.99 ₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.