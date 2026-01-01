Easy!Appointments

Easy!Appointments

ระบบนัดหมายฟรีสำหรับธุรกิจและมืออาชีพ

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Easy!Appointments

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Easy!Appointments

Easy!Appointments นำเสนอโซลูชันการจัดตารางนัดหมายที่ครอบคลุม ที่ช่วยให้การจัดการการจองสำหรับธุรกิจบริการเป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งมอบความสามารถในการจองด้วยตนเองที่สะดวกสบายแก่ลูกค้า ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่ต้องการการจัดตารางนัดหมายที่เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกต่อเนื่อง Easy!Appointments ผสมผสานฟังก์ชันการจองที่จำเป็นเข้ากับความยืดหยุ่นที่จำเป็นต่อการรองรับรูปแบบธุรกิจและประเภทบริการที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรม

กรณีการใช้งานทั่วไป

ผู้ให้บริการด้านสุขภาพใช้ Easy!Appointments สำหรับการจัดตารางนัดหมายผู้ป่วย การจัดการปฏิทินของแพทย์หลายคน และลดการไม่มาตามนัดผ่านระบบเตือนความจำอัตโนมัติที่ผสานรวมกับเวิร์กโฟลว์การจัดการสถานพยาบาลที่มีอยู่ ร้านเสริมสวยและสปาใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้สำหรับการจองบริการ การจัดตารางพนักงาน และการจัดการลูกค้า ด้วยระยะเวลาบริการและโครงสร้างราคาที่ปรับแต่งได้ บริษัทที่ให้บริการระดับมืออาชีพใช้สิ่งนี้สำหรับการให้คำปรึกษาลูกค้า การจัดตารางการประชุม และการจัดสรรทรัพยากรในหมู่สมาชิกในทีมและข้อเสนอบริการที่หลากหลาย สถาบันการศึกษาใช้สิ่งนี้สำหรับการจัดเซสชันการสอน ชั่วโมงทำงาน และการประสานงานการประชุมระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ โดยมีการผสานรวมกับปฏิทินการศึกษา

คุณสมบัติหลัก

  • การจองด้วยตนเองของลูกค้าพร้อมการตรวจสอบความพร้อมแบบเรียลไทม์
  • การจัดตารางนัดหมายสำหรับผู้ให้บริการหลายรายพร้อมปฏิทินและความพร้อมส่วนบุคคล
  • การจัดการบริการด้วยระยะเวลา ราคา และคำอธิบายที่ปรับแต่งได้
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลและ SMS อัตโนมัติสำหรับการนัดหมายและการเตือนความจำ
  • ฐานข้อมูลลูกค้าพร้อมประวัติการจองและการจัดการผู้ติดต่อ
  • การซิงโครไนซ์ปฏิทินกับ Google Calendar และระบบอื่นๆ
  • แบบฟอร์มการจองที่ปรับแต่งได้พร้อมช่องที่จำเป็นและช่องทางเลือก
  • รองรับหลายภาษาสำหรับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การออกแบบที่ตอบสนองสำหรับการจองบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือ
  • แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบพร้อมการจัดการการจองและการรายงาน
  • การเข้าถึง API สำหรับการผสานรวมกับระบบธุรกิจที่มีอยู่
  • การควบคุมความเป็นส่วนตัวและคุณสมบัติการปฏิบัติตาม GDPR

ทำไมต้องติดตั้ง Easy!Appointments บน Hostinger VPS

การติดตั้ง Easy!Appointments บน Hostinger VPS ช่วยให้สามารถควบคุมข้อมูลการนัดหมายและเวิร์กโฟลว์การจองได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลลูกค้าจะปลอดภัย พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดตารางนัดหมายบนคลาวด์ สภาพแวดล้อม VPS มีทรัพยากรเฉพาะสำหรับการประมวลผลการจองที่เชื่อถือได้ การแจ้งเตือนทางอีเมล และการซิงโครไนซ์ปฏิทิน พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความพร้อมแบบเรียลไทม์ การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้สามารถนัดหมาย ลูกค้า และผู้ให้บริการได้ไม่จำกัด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านราคาตามการใช้งาน ช่วยให้สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มการจองและเวิร์กโฟลว์ได้อย่างสมบูรณ์ และให้การควบคุมนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่ โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะรองรับการดำเนินการฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์การจัดตารางนัดหมายที่ซับซ้อน พร้อมทั้งรับประกันความพร้อมใช้งานที่สม่ำเสมอสำหรับลูกค้าที่จองการนัดหมายในเขตเวลาที่แตกต่างกัน

