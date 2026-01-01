Emby
Asmeninis medijos serveris su automatiniu srautiniu perdavimu ir įrenginio konvertavimu
Pasirinkite VPS diegimo planą Emby
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
Apie Emby
Emby yra daug funkcijų turintis asmeninis medijos serveris, sukurtas tvarkyti, transliuoti ir valdyti visą jūsų medijos kolekciją. Su automatinio konvertavimo ir transliavimo galimybėmis, jis pristato jūsų asmeninius vaizdo įrašus, muziką, nuotraukas ir tiesioginę televiziją į bet kurį įrenginį su sklandžiu atkūrimu. Palaikydamas perkodavimą (transcoding), sinchronizavimą su mobiliaisiais įrenginiais ir išsamų bibliotekos valdymą, Emby tapo populiaria alternatyva Plex, siūlydamas panašų funkcionalumą su didesniu lankstumu ir kontrole savarankiškai talpinamiems diegimams.
Dažniausi naudojimo atvejai
Namų vartotojai diegia Emby, kad centralizuotų savo medijos kolekcijas, transliuodami turinį į televizorius, telefonus, planšetinius kompiuterius ir kompiuterius visuose savo namuose. Šeimos naudoja tėvų kontrolę, kad sukurtų saugią žiūrėjimo aplinką vaikams su turinio apribojimais ir žiūrėjimo tvarkaraščiais. Kabelinės televizijos atsisakantieji (cord-cutters) pasinaudoja tiesioginės televizijos ir DVR funkcionalumu, kad pakeistų tradicines kabelinės televizijos prenumeratas. Pažangūs vartotojai vertina plačią įskiepių ekosistemą, išsamų metaduomenų valdymą ir perkodavimo galimybes optimaliam atkūrimui bet kuriame įrenginyje.
Pagrindinės funkcijos
- Automatinis medijos perkodavimas ir transliavimas į bet kurį įrenginį
- Tiesioginės televizijos ir DVR palaikymas su įrašų valdymu
- Sinchronizavimas su mobiliaisiais įrenginiais, skirtas peržiūrai neprisijungus išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose
- Tėvų kontrolė su turinio apribojimais ir žiūrėjimo tvarkaraščiais
- Chromecast palaikymas, skirtas lengvam transliavimui į televizorius
- Išsamus metaduomenų valdymas su iliustracijomis ir aprašymais
- DLNA palaikymas tinklo įrenginių aptikimui ir transliavimui
- Įskiepių sistema išplėstiniam funkcionalumui
- Vartotojų valdymas su individualiomis bibliotekomis ir leidimais
- Aparatinės įrangos spartinimo palaikymas efektyviam perkodavimui
- Debesų sinchronizavimas atsarginei kopijai ir nuotolinei prieigai
- Kelių bibliotekų palaikymas (filmai, TV, muzika, nuotraukos)
- Žiniatinklio pagrindu veikianti administravimo sąsaja
- Vietinės programėlės visoms pagrindinėms platformoms
Kodėl verta diegti Emby Hostinger VPS serveryje
Emby diegimas Hostinger VPS serveryje suteikia dedikuotus resursus sklandžiam perkodavimui ir transliavimui keliems vienu metu prisijungusiems vartotojams be našumo pablogėjimo. VPS aplinka užtikrina prieinamumą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, todėl tavo medija visada pasiekiama iš bet kurios vietos, su patikimu veikimo laiku, kuriam neturi įtakos namų elektros energijos tiekimo sutrikimai ar interneto problemos. Gauni naudos iš verslo lygio tinklo greičio, užtikrinančio sklandų transliavimą be buferizavimo net esant dideliam bitratui, pakankamą pralaidumą keliems srautams vienu metu ir dedikuotus CPU resursus aparatinei įrangai spartinamam perkodavimui. Hostinger infrastruktūra siūlo geresnį įkėlimo greitį nei namų interneto ryšiai nuotoliniam transliavimui, o nuolatinė saugykla apsaugo tavo kruopščiai sutvarkytas medijos bibliotekas ir metaduomenis. Izoliuota aplinka užtikrina patobulintą tavo asmeninės medijos kolekcijos saugumą su profesionalaus lygio tinklo infrastruktūra.
Pasirinkite VPS diegimo planą Emby
Pratęsiama 2 metams už 9,99 €/mėn. Atšauk bet kada.