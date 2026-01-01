Emby

Emby

자동 스트리밍 및 기기 변환 기능을 갖춘 개인 미디어 서버

배포할 VPS 플랜을 선택하세요Emby

KVM 1
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
₩  7,349 /월

2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

Emby 소개

Emby는 전체 미디어 컬렉션을 정리하고, 스트리밍하며, 관리하도록 설계된 기능이 풍부한 개인 미디어 서버입니다. 자동 변환 및 스트리밍 기능을 통해 개인 비디오, 음악, 사진 및 라이브 TV를 모든 장치에 원활하게 재생합니다. 트랜스코딩, 모바일 동기화 및 포괄적인 라이브러리 관리를 지원하는 Emby는 Plex의 인기 있는 대안이 되었으며, 자체 호스팅 배포를 위한 더 많은 유연성과 제어 기능을 갖춘 유사한 기능을 제공합니다.

일반적인 사용 사례

가정 사용자는 Emby를 배포하여 미디어 컬렉션을 중앙 집중화하고, 집안의 TV, 휴대폰, 태블릿 및 컴퓨터로 콘텐츠를 스트리밍합니다. 가족은 자녀를 위한 콘텐츠 제한 및 시청 일정을 통해 안전한 시청 환경을 조성하기 위해 자녀 보호 기능을 활용합니다. 코드 커터는 기존 케이블 구독을 대체하기 위해 라이브 TV 및 DVR 기능을 활용합니다. 고급 사용자는 모든 장치에서 최적의 재생을 위한 광범위한 플러그인 생태계, 상세한 메타데이터 관리 및 트랜스코딩 기능을 높이 평가합니다.

주요 기능

  • 모든 장치로 자동 미디어 트랜스코딩 및 스트리밍
  • 녹화 관리 기능을 갖춘 라이브 TV 및 DVR 지원
  • 스마트폰 및 태블릿에서 오프라인 시청을 위한 모바일 동기화
  • 콘텐츠 제한 및 시청 일정을 포함한 자녀 보호 기능
  • TV로 쉽게 전송할 수 있는 Chromecast 지원
  • 아트워크 및 설명을 포함한 포괄적인 메타데이터 관리
  • 네트워크 장치 검색 및 스트리밍을 위한 DLNA 지원
  • 확장된 기능을 위한 플러그인 시스템
  • 개별 라이브러리 및 권한을 통한 사용자 관리
  • 효율적인 트랜스코딩을 위한 하드웨어 가속 지원
  • 백업 및 원격 액세스를 위한 클라우드 동기화
  • 다중 라이브러리 지원 (영화, TV, 음악, 사진)
  • 웹 기반 관리 인터페이스
  • 모든 주요 플랫폼용 네이티브 앱

호스팅어 VPS에 Emby를 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Emby를 배포하면 성능 저하 없이 여러 동시 사용자에게 원활한 트랜스코딩 및 스트리밍을 위한 전용 리소스가 제공됩니다. VPS 환경은 24시간 연중무휴 가용성을 보장하여 가정 내 정전이나 인터넷 문제에 영향을 받지 않는 안정적인 가동 시간으로 언제 어디서든 미디어에 액세스할 수 있도록 합니다. 높은 비트레이트에서도 버퍼링 없는 스트리밍을 위한 엔터프라이즈급 네트워크 속도, 여러 스트림을 동시에 제공하기에 충분한 대역폭, 하드웨어 가속 트랜스코딩을 위한 전용 CPU 리소스의 이점을 누릴 수 있습니다. 호스팅어의 인프라는 원격 스트리밍을 위해 주거용 연결보다 더 나은 업로드 속도를 제공하며, 영구 스토리지는 신중하게 정리된 미디어 라이브러리 및 메타데이터를 보호합니다. 격리된 환경은 전문적인 네트워크 인프라를 통해 개인 미디어 컬렉션에 대한 향상된 보안을 제공합니다.

배포할 VPS 플랜을 선택하세요Emby

KVM 1
1 vCPU 코어
4GB RAM
50GB NVMe 디스크 용량
4TB 대역폭
₩  7,349 /월

2 년간 ₩14,709/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.

이 카테고리의 다른 앱들을 살펴보세요

Immich

Immich

Immich는 고성능 자체 호스팅 사진 및 비디오 관리 솔루션입니다.

AllTube

AllTube

YouTube 및 기타 사이트에서 동영상을 다운로드하기 위한 웹 인터페이스

Ampache

Ampache

Ampache is a web-based audio/video streaming application and media manager

호스팅어는 여러분의 개인 정보를 소중히 여깁니다

당사의 웹사이트는 사이트의 원활한 작동과 사용자의 상호작용 데이터 수집, 그리고 마케팅 목적을 위해 필요한 쿠키를 사용합니다. 허용 시, 쿠키 정책에 명시된 대로 광고와 분석을 위한 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.