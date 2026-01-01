Emby ist ein funktionsreicher persönlicher Medienserver, der entwickelt wurde, um Ihre gesamte Mediensammlung zu organisieren, zu streamen und zu verwalten. Mit automatischen Konvertierungs- und Streaming-Funktionen liefert es Ihre persönlichen Videos, Musik, Fotos und Live-TV auf jedes Gerät mit nahtloser Wiedergabe. Mit Unterstützung für Transkodierung, mobile Synchronisierung und umfassende Bibliotheksverwaltung ist Emby zu einer beliebten Alternative zu Plex geworden, die ähnliche Funktionalität mit mehr Flexibilität und Kontrolle für selbst gehostete Bereitstellungen bietet.

Häufige Anwendungsfälle

Heimnutzer setzen Emby ein, um ihre Mediensammlungen zu zentralisieren und Inhalte auf Fernseher, Telefone, Tablets und Computer in ihrem Zuhause zu streamen. Familien nutzen Kindersicherungen, um sichere Betrachtungsumgebungen für Kinder mit Inhaltsbeschränkungen und Wiedergabeplänen zu schaffen. „Cord-Cutter“ nutzen Live-TV- und DVR-Funktionen, um traditionelle Kabelabonnements zu ersetzen. Power-User schätzen das umfangreiche Plugin-Ökosystem, die detaillierte Metadatenverwaltung und die Transkodierungsfunktionen für eine optimale Wiedergabe auf jedem Gerät.

Hauptfunktionen

Automatische Medientranskodierung und Streaming auf jedes Gerät

Live-TV- und DVR-Unterstützung mit Aufnahmemanagement

Mobile Synchronisierung für die Offline-Wiedergabe auf Smartphones und Tablets

Kindersicherung mit Inhaltsbeschränkungen und Wiedergabeplänen

Chromecast-Unterstützung für einfaches Casting auf Fernseher

Umfassende Metadatenverwaltung mit Artwork und Beschreibungen

DLNA-Unterstützung für die Erkennung und das Streaming von Netzwerkgeräten

Plugin-System für erweiterte Funktionalität

Benutzerverwaltung mit individuellen Bibliotheken und Berechtigungen

Hardwarebeschleunigungsunterstützung für effiziente Transkodierung

Cloud-Synchronisierung für Backup und Fernzugriff

Unterstützung für mehrere Bibliotheken (Filme, TV, Musik, Fotos)

Webbasierte Verwaltungsoberfläche

Native Apps für alle gängigen Plattformen

Warum Emby auf Hostinger VPS bereitstellen?

Die Bereitstellung von Emby auf Hostinger VPS bietet dedizierte Ressourcen für reibungslose Transkodierung und Streaming an mehrere gleichzeitige Benutzer ohne Leistungseinbußen. Die VPS-Umgebung gewährleistet eine 24/7-Verfügbarkeit, sodass Ihre Medien jederzeit und von überall zugänglich sind, mit zuverlässiger Betriebszeit, die nicht durch Stromausfälle zu Hause oder Internetprobleme beeinträchtigt wird. Sie profitieren von Netzwerkgeschwindigkeiten auf Unternehmensniveau für pufferfreies Streaming selbst bei hohen Bitraten, ausreichender Bandbreite für die gleichzeitige Bereitstellung mehrerer Streams und dedizierten CPU-Ressourcen für hardwarebeschleunigte Transkodierung. Die Infrastruktur von Hostinger bietet bessere Upload-Geschwindigkeiten als private Anschlüsse für Remote-Streaming, während persistenter Speicher Ihre sorgfältig organisierten Medienbibliotheken und Metadaten schützt. Die isolierte Umgebung bietet verbesserte Sicherheit für Ihre persönliche Mediensammlung mit professioneller Netzwerkinfrastruktur.