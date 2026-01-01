Emby
Persönlicher Medienserver mit automatischem Streaming und Gerätekonvertierung
Wählen Sie den VPS-Plan für die Bereitstellung aus Emby
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
Über Emby
Emby ist ein funktionsreicher persönlicher Medienserver, der entwickelt wurde, um Ihre gesamte Mediensammlung zu organisieren, zu streamen und zu verwalten. Mit automatischen Konvertierungs- und Streaming-Funktionen liefert es Ihre persönlichen Videos, Musik, Fotos und Live-TV auf jedes Gerät mit nahtloser Wiedergabe. Mit Unterstützung für Transkodierung, mobile Synchronisierung und umfassende Bibliotheksverwaltung ist Emby zu einer beliebten Alternative zu Plex geworden, die ähnliche Funktionalität mit mehr Flexibilität und Kontrolle für selbst gehostete Bereitstellungen bietet.
Häufige Anwendungsfälle
Heimnutzer setzen Emby ein, um ihre Mediensammlungen zu zentralisieren und Inhalte auf Fernseher, Telefone, Tablets und Computer in ihrem Zuhause zu streamen. Familien nutzen Kindersicherungen, um sichere Betrachtungsumgebungen für Kinder mit Inhaltsbeschränkungen und Wiedergabeplänen zu schaffen. „Cord-Cutter“ nutzen Live-TV- und DVR-Funktionen, um traditionelle Kabelabonnements zu ersetzen. Power-User schätzen das umfangreiche Plugin-Ökosystem, die detaillierte Metadatenverwaltung und die Transkodierungsfunktionen für eine optimale Wiedergabe auf jedem Gerät.
Hauptfunktionen
- Automatische Medientranskodierung und Streaming auf jedes Gerät
- Live-TV- und DVR-Unterstützung mit Aufnahmemanagement
- Mobile Synchronisierung für die Offline-Wiedergabe auf Smartphones und Tablets
- Kindersicherung mit Inhaltsbeschränkungen und Wiedergabeplänen
- Chromecast-Unterstützung für einfaches Casting auf Fernseher
- Umfassende Metadatenverwaltung mit Artwork und Beschreibungen
- DLNA-Unterstützung für die Erkennung und das Streaming von Netzwerkgeräten
- Plugin-System für erweiterte Funktionalität
- Benutzerverwaltung mit individuellen Bibliotheken und Berechtigungen
- Hardwarebeschleunigungsunterstützung für effiziente Transkodierung
- Cloud-Synchronisierung für Backup und Fernzugriff
- Unterstützung für mehrere Bibliotheken (Filme, TV, Musik, Fotos)
- Webbasierte Verwaltungsoberfläche
- Native Apps für alle gängigen Plattformen
Warum Emby auf Hostinger VPS bereitstellen?
Die Bereitstellung von Emby auf Hostinger VPS bietet dedizierte Ressourcen für reibungslose Transkodierung und Streaming an mehrere gleichzeitige Benutzer ohne Leistungseinbußen. Die VPS-Umgebung gewährleistet eine 24/7-Verfügbarkeit, sodass Ihre Medien jederzeit und von überall zugänglich sind, mit zuverlässiger Betriebszeit, die nicht durch Stromausfälle zu Hause oder Internetprobleme beeinträchtigt wird. Sie profitieren von Netzwerkgeschwindigkeiten auf Unternehmensniveau für pufferfreies Streaming selbst bei hohen Bitraten, ausreichender Bandbreite für die gleichzeitige Bereitstellung mehrerer Streams und dedizierten CPU-Ressourcen für hardwarebeschleunigte Transkodierung. Die Infrastruktur von Hostinger bietet bessere Upload-Geschwindigkeiten als private Anschlüsse für Remote-Streaming, während persistenter Speicher Ihre sorgfältig organisierten Medienbibliotheken und Metadaten schützt. Die isolierte Umgebung bietet verbesserte Sicherheit für Ihre persönliche Mediensammlung mit professioneller Netzwerkinfrastruktur.
Wählen Sie den VPS-Plan für die Bereitstellung aus Emby
Verlängerungspreis 9,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.