Emby — це багатофункціональний персональний медіасервер, розроблений для організації, потокової передачі та керування всією вашою медіаколекцією. Завдяки можливостям автоматичного перетворення та потокової передачі він доставляє ваші особисті відео, музику, фотографії та прямі телеефіри на будь-який пристрій із безперебійним відтворенням. Підтримуючи транскодування, мобільну синхронізацію та комплексне керування бібліотекою, Emby став популярною альтернативою Plex, пропонуючи схожу функціональність із більшою гнучкістю та контролем для самостійного розгортання.

Поширені випадки використання

Домашні користувачі розгортають Emby для централізації своїх медіаколекцій, передаючи контент на телевізори, телефони, планшети та комп'ютери по всьому будинку. Сім'ї використовують батьківський контроль для створення безпечного середовища перегляду для дітей з обмеженнями контенту та розкладом перегляду. Користувачі, що відмовилися від кабельного ТБ, використовують функціонал прямого ТБ та DVR для заміни традиційних кабельних підписок. Досвідчені користувачі цінують розширену екосистему плагінів, детальне керування метаданими та можливості транскодування для оптимального відтворення на будь-якому пристрої.

Ключові функції

Автоматичне транскодування та потокова передача медіа на будь-який пристрій

Підтримка прямого ТБ та DVR з керуванням записами

Мобільна синхронізація для перегляду офлайн на смартфонах і планшетах

Батьківський контроль з обмеженнями контенту та розкладом перегляду

Підтримка Chromecast для легкого трансляції на телевізори

Комплексне керування метаданими з обкладинками та описами

Підтримка DLNA для виявлення мережевих пристроїв та потокової передачі

Система плагінів для розширеної функціональності

Керування користувачами з індивідуальними бібліотеками та дозволами

Підтримка апаратного прискорення для ефективного транскодування

Хмарна синхронізація для резервного копіювання та віддаленого доступу

Підтримка кількох бібліотек (фільми, ТБ, музика, фотографії)

Веб-інтерфейс адміністрування

Нативні додатки для всіх основних платформ

Чому варто розгорнути Emby на Hostinger VPS

Розгортання Emby на Hostinger VPS забезпечує виділені ресурси для плавного транскодування та потокової передачі кільком одночасним користувачам без зниження продуктивності. Середовище VPS забезпечує доступність 24/7, тому ваші медіа завжди доступні з будь-якого місця, з надійною безперебійною роботою, на яку не впливають домашні відключення електроенергії чи проблеми з інтернетом. Ви отримуєте переваги від мережевих швидкостей корпоративного рівня для потокової передачі без буферизації навіть при високих бітрейтах, достатньої пропускної здатності для одночасної передачі кількох потоків та виділених ресурсів ЦП для апаратного транскодування. Інфраструктура Hostinger пропонує кращі швидкості завантаження, ніж домашні підключення, для віддаленої потокової передачі, тоді як постійне сховище захищає ваші ретельно організовані медіабібліотеки та метадані. Ізольоване середовище забезпечує підвищену безпеку для вашої особистої медіаколекції завдяки мережевій інфраструктурі професійного рівня.