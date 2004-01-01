Emby, tüm medya koleksiyonunuzu düzenlemek, yayınlamak ve yönetmek için tasarlanmış, özellik açısından zengin bir kişisel medya sunucusudur. Otomatik dönüştürme ve yayınlama özellikleriyle, kişisel videolarınızı, müziğinizi, fotoğraflarınızı ve canlı TV'yi herhangi bir cihaza kesintisiz oynatma ile ulaştırır. Transkodlama, mobil senkronizasyon ve kapsamlı kütüphane yönetimini destekleyen Emby, kendi kendine barındırılan dağıtımlar için daha fazla esneklik ve kontrol ile benzer işlevsellik sunarak Plex'e popüler bir alternatif haline gelmiştir.

Yaygın Kullanım Alanları

Ev kullanıcıları, medya koleksiyonlarını merkezileştirmek ve evlerindeki TV'lere, telefonlara, tabletlere ve bilgisayarlara içerik yayınlamak için Emby'yi kullanır. Aileler, içerik kısıtlamaları ve izleme programları ile çocuklar için güvenli izleme ortamları oluşturmak amacıyla ebeveyn denetimlerini kullanır. Kablo TV aboneliğini bırakanlar, geleneksel kablo aboneliklerinin yerine canlı TV ve DVR işlevselliğinden yararlanır. Güçlü kullanıcılar, kapsamlı eklenti ekosistemini, ayrıntılı meta veri yönetimini ve herhangi bir cihazda optimum oynatma için transkodlama özelliklerini takdir eder.

Temel Özellikler

Herhangi bir cihaza otomatik medya transkodlama ve yayınlama

Kayıt yönetimi ile canlı TV ve DVR desteği

Akıllı telefonlarda ve tabletlerde çevrimdışı izleme için mobil senkronizasyon

İçerik kısıtlamaları ve izleme programları ile ebeveyn denetimleri

TV'lere kolay yayın için Chromecast desteği

Sanat eserleri ve açıklamalarla kapsamlı meta veri yönetimi

Ağ cihazı keşfi ve yayınlama için DLNA desteği

Genişletilmiş işlevsellik için eklenti sistemi

Bireysel kütüphaneler ve izinlerle kullanıcı yönetimi

Verimli transkodlama için donanım hızlandırma desteği

Yedekleme ve uzaktan erişim için bulut senkronizasyonu

Çoklu kütüphane desteği (filmler, TV, müzik, fotoğraflar)

Web tabanlı yönetim arayüzü

Tüm büyük platformlar için yerel uygulamalar

Emby'yi Hostinger VPS'e neden kurmalısınız?

Emby'yi Hostinger VPS'e kurmak, performans düşüşü olmadan birden fazla eş zamanlı kullanıcıya sorunsuz transkodlama ve yayınlama için özel kaynaklar sağlar. VPS ortamı, evdeki elektrik kesintileri veya internet sorunlarından etkilenmeyen güvenilir çalışma süresi ile medyanızın her yerden her zaman erişilebilir olmasını sağlayarak 7/24 kullanılabilirlik sunar. Yüksek bit hızlarında bile arabelleksiz yayın için kurumsal düzeyde ağ hızlarından, aynı anda birden fazla akışı sunmak için yeterli bant genişliğinden ve donanım hızlandırmalı transkodlama için özel CPU kaynaklarından faydalanırsınız. Hostinger'ın altyapısı, uzaktan yayın için ev bağlantılarından daha iyi yükleme hızları sunarken, kalıcı depolama özenle düzenlenmiş medya kütüphanelerinizi ve meta verilerinizi korur. Yalıtılmış ortam, profesyonel düzeyde ağ altyapısı ile kişisel medya koleksiyonunuz için gelişmiş güvenlik sağlar.