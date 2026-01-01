Emby是一款功能丰富的个人媒体服务器，旨在组织、流式传输和管理您的整个媒体收藏。凭借自动转换和流媒体功能，它可以将您的个人视频、音乐、照片和直播电视无缝播放到任何设备。Emby支持转码、移动同步和全面的媒体库管理，已成为Plex的流行替代品，为自托管部署提供了类似的功能以及更大的灵活性和控制力。

常见用例

家庭用户部署Emby以集中管理他们的媒体收藏，将内容流式传输到家中的电视、手机、平板电脑和电脑。家庭利用家长控制功能，通过内容限制和观看时间表为儿童创建安全的观看环境。剪线族利用直播电视和DVR功能来取代传统的有线电视订阅。高级用户则欣赏其广泛的插件生态系统、详细的元数据管理和转码功能，以在任何设备上实现最佳播放。

主要功能

自动媒体转码和流式传输到任何设备

支持直播电视和DVR，并提供录制管理

移动同步，用于在智能手机和平板电脑上离线观看

家长控制，包括内容限制和观看时间表

支持Chromecast，可轻松投屏到电视

全面的元数据管理，包括封面和描述

支持DLNA，用于网络设备发现和流式传输

插件系统，用于扩展功能

用户管理，包括独立的媒体库和权限

支持硬件加速，实现高效转码

云同步，用于备份和远程访问

支持多媒体库（电影、电视、音乐、照片）

基于Web的管理界面

适用于所有主流平台的原生应用

为何在Hostinger VPS上部署Emby

在Hostinger VPS上部署Emby可提供专用资源，确保流畅的转码和流式传输，支持多个并发用户而不会降低性能。VPS环境确保24/7可用性，使您的媒体随时随地都可访问，可靠的正常运行时间不受家庭停电或互联网问题的影响。您将受益于企业级网络速度，即使在高比特率下也能实现无缓冲流式传输；充足的带宽可同时服务多个流；以及用于硬件加速转码的专用CPU资源。Hostinger的基础设施提供比住宅连接更好的上传速度，适用于远程流式传输，而持久存储则保护您精心组织的媒体库和元数据。隔离的环境通过专业级网络基础设施为您的个人媒体收藏提供增强的安全性。