Emby là một máy chủ media cá nhân giàu tính năng, được thiết kế để tổ chức, truyền phát và quản lý toàn bộ bộ sưu tập media của bạn. Với khả năng chuyển đổi và truyền phát tự động, Emby cung cấp video, nhạc, ảnh cá nhân và TV trực tiếp đến mọi thiết bị với khả năng phát lại liền mạch. Hỗ trợ transcoding, mobile sync và quản lý thư viện toàn diện, Emby đã trở thành một lựa chọn thay thế phổ biến cho Plex, cung cấp chức năng tương tự với sự linh hoạt và kiểm soát cao hơn cho các triển khai tự lưu trữ.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Người dùng gia đình triển khai Emby để tập trung bộ sưu tập media của họ, truyền phát nội dung đến TV, điện thoại, máy tính bảng và máy tính trong khắp nhà. Các gia đình sử dụng tính năng kiểm soát của phụ huynh để tạo môi trường xem an toàn cho trẻ em với các hạn chế nội dung và lịch xem. Những người bỏ truyền hình cáp tận dụng chức năng TV trực tiếp và DVR để thay thế các gói đăng ký truyền hình cáp truyền thống. Người dùng cao cấp đánh giá cao hệ sinh thái plugin mở rộng, quản lý metadata chi tiết và khả năng transcoding để phát lại tối ưu trên mọi thiết bị.

Các tính năng chính

Tự động transcoding media và truyền phát đến mọi thiết bị

Hỗ trợ TV trực tiếp và DVR với quản lý ghi hình

Mobile sync để xem ngoại tuyến trên điện thoại thông minh và máy tính bảng

Kiểm soát của phụ huynh với các hạn chế nội dung và lịch xem

Hỗ trợ Chromecast để truyền phát dễ dàng đến TV

Quản lý metadata toàn diện với hình ảnh minh họa và mô tả

Hỗ trợ DLNA để phát hiện và truyền phát thiết bị mạng

Hệ thống plugin để mở rộng chức năng

Quản lý người dùng với các thư viện và quyền riêng lẻ

Hỗ trợ tăng tốc phần cứng để transcoding hiệu quả

Cloud sync để sao lưu và truy cập từ xa

Hỗ trợ đa thư viện (phim, TV, nhạc, ảnh)

Giao diện quản trị dựa trên web

Ứng dụng gốc cho tất cả các nền tảng chính

Tại sao nên triển khai Emby trên Hostinger VPS

Triển khai Emby trên Hostinger VPS cung cấp tài nguyên chuyên dụng để transcoding và truyền phát mượt mà đến nhiều người dùng đồng thời mà không giảm hiệu suất. Môi trường VPS đảm bảo khả năng truy cập 24/7 để media luôn có thể truy cập từ mọi nơi, với thời gian hoạt động đáng tin cậy không bị ảnh hưởng bởi mất điện gia đình hoặc sự cố internet. Bạn được hưởng lợi từ tốc độ mạng cấp doanh nghiệp để truyền phát không giật lag ngay cả ở tốc độ bit cao, băng thông đủ để phục vụ nhiều luồng đồng thời và tài nguyên CPU chuyên dụng để transcoding tăng tốc phần cứng. Cơ sở hạ tầng của Hostinger cung cấp tốc độ tải lên tốt hơn so với kết nối dân dụng để truyền phát từ xa, trong khi bộ nhớ bền vững bảo vệ các thư viện media và metadata được tổ chức cẩn thận. Môi trường cô lập cung cấp bảo mật nâng cao cho bộ sưu tập media cá nhân với cơ sở hạ tầng mạng cấp chuyên nghiệp.