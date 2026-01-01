Emby

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Emby

Emby เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดียส่วนตัวที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบ สตรีม และจัดการคอลเลกชันมีเดียทั้งหมดของคุณ ด้วยความสามารถในการแปลงและสตรีมโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถส่งวิดีโอ เพลง รูปภาพ และรายการทีวีสดส่วนตัวของคุณไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้พร้อมการเล่นที่ราบรื่น รองรับการแปลงรหัส (transcoding) การซิงค์บนมือถือ และการจัดการไลบรารีที่ครอบคลุม Emby ได้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมแทน Plex โดยนำเสนอการทำงานที่คล้ายกันแต่มีความยืดหยุ่นและการควบคุมที่มากขึ้นสำหรับการติดตั้งแบบโฮสต์เอง

กรณีการใช้งานทั่วไป

ผู้ใช้ตามบ้านติดตั้ง Emby เพื่อรวมศูนย์คอลเลกชันมีเดียของตน สตรีมเนื้อหาไปยังทีวี โทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ทั่วทั้งบ้าน ครอบครัวใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการรับชมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ด้วยการจำกัดเนื้อหาและตารางการรับชม ผู้ที่เลิกใช้เคเบิลทีวีใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันทีวีสดและ DVR เพื่อทดแทนการสมัครสมาชิกเคเบิลแบบดั้งเดิม ผู้ใช้ขั้นสูงชื่นชอบระบบนิเวศของปลั๊กอินที่กว้างขวาง การจัดการเมตาดาต้าโดยละเอียด และความสามารถในการแปลงรหัส (transcoding) เพื่อการเล่นที่ดีที่สุดบนอุปกรณ์ใดก็ได้

คุณสมบัติหลัก

  • การแปลงรหัสมีเดียและการสตรีมไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้โดยอัตโนมัติ
  • รองรับทีวีสดและ DVR พร้อมการจัดการการบันทึก
  • การซิงค์บนมือถือสำหรับการรับชมแบบออฟไลน์บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
  • การควบคุมโดยผู้ปกครองพร้อมการจำกัดเนื้อหาและตารางการรับชม
  • รองรับ Chromecast เพื่อการแคสต์ไปยังทีวีได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดการเมตาดาต้าที่ครอบคลุมพร้อมภาพปกและคำอธิบาย
  • รองรับ DLNA สำหรับการค้นหาอุปกรณ์เครือข่ายและการสตรีม
  • ระบบปลั๊กอินเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
  • การจัดการผู้ใช้พร้อมไลบรารีและสิทธิ์ส่วนบุคคล
  • รองรับการเร่งความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์เพื่อการแปลงรหัสที่มีประสิทธิภาพ
  • การซิงค์บนคลาวด์สำหรับการสำรองข้อมูลและการเข้าถึงระยะไกล
  • รองรับหลายไลบรารี (ภาพยนตร์ รายการทีวี เพลง รูปภาพ)
  • อินเทอร์เฟซการดูแลระบบบนเว็บ
  • แอปพลิเคชันเนทีฟสำหรับแพลตฟอร์มหลักทั้งหมด

ทำไมต้องติดตั้ง Emby บน Hostinger VPS

การติดตั้ง Emby บน Hostinger VPS มอบทรัพยากรเฉพาะสำหรับการแปลงรหัสและการสตรีมที่ราบรื่นไปยังผู้ใช้หลายคนพร้อมกันโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม VPS รับประกันความพร้อมใช้งานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้สื่อของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ด้วย Uptime ที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับที่บ้านหรือปัญหาอินเทอร์เน็ต คุณจะได้รับประโยชน์จากความเร็วเครือข่ายระดับองค์กรสำหรับการสตรีมที่ปราศจากการบัฟเฟอร์แม้ในอัตราบิตสูง แบนด์วิดท์ที่เพียงพอสำหรับการให้บริการสตรีมหลายรายการพร้อมกัน และทรัพยากร CPU เฉพาะสำหรับการแปลงรหัสที่เร่งด้วยฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพื้นฐานของ Hostinger มีความเร็วในการอัปโหลดที่ดีกว่าการเชื่อมต่อตามบ้านสำหรับการสตรีมระยะไกล ในขณะที่พื้นที่เก็บข้อมูลแบบถาวรช่วยปกป้องไลบรารีมีเดียและเมตาดาต้าที่คุณจัดระเบียบไว้อย่างดี สภาพแวดล้อมที่แยกออกมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคอลเลกชันมีเดียส่วนตัวของคุณด้วยโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระดับมืออาชีพ

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Emby

