Emby

Emby

Osobisty serwer multimediów z automatycznym przesyłaniem strumieniowym i konwersją urządzeń

Wybierz plan VPS do wdrożenia Emby

KVM 1
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
21,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

O Emby

Emby to bogaty w funkcje osobisty serwer multimediów zaprojektowany do organizowania, strumieniowania i zarządzania całą Twoją kolekcją multimediów. Dzięki możliwościom automatycznej konwersji i strumieniowania dostarcza Twoje osobiste filmy, muzykę, zdjęcia i telewizję na żywo na dowolne urządzenie z płynnym odtwarzaniem. Obsługując transkodowanie, synchronizację mobilną i kompleksowe zarządzanie biblioteką, Emby stał się popularną alternatywą dla Plexa, oferując podobną funkcjonalność z większą elastycznością i kontrolą dla samodzielnie hostowanych wdrożeń.

Typowe zastosowania

Użytkownicy domowi wdrażają Emby, aby scentralizować swoje kolekcje multimediów, strumieniując treści na telewizory, telefony, tablety i komputery w całym domu. Rodziny wykorzystują kontrolę rodzicielską do tworzenia bezpiecznych środowisk oglądania dla dzieci z ograniczeniami treści i harmonogramami oglądania. Osoby rezygnujące z telewizji kablowej wykorzystują funkcje telewizji na żywo i nagrywania (DVR), aby zastąpić tradycyjne subskrypcje telewizji kablowej. Zaawansowani użytkownicy doceniają rozbudowany ekosystem wtyczek, szczegółowe zarządzanie metadanymi i możliwości transkodowania dla optymalnego odtwarzania na dowolnym urządzeniu.

Kluczowe funkcje

  • Automatyczne transkodowanie i strumieniowanie multimediów na dowolne urządzenie
  • Obsługa telewizji na żywo i nagrywania (DVR) z zarządzaniem nagraniami
  • Synchronizacja mobilna do oglądania offline na smartfonach i tabletach
  • Kontrola rodzicielska z ograniczeniami treści i harmonogramami oglądania
  • Obsługa Chromecasta dla łatwego przesyłania na telewizory
  • Kompleksowe zarządzanie metadanymi z grafikami i opisami
  • Obsługa DLNA do wykrywania urządzeń sieciowych i strumieniowania
  • System wtyczek dla rozszerzonej funkcjonalności
  • Zarządzanie użytkownikami z indywidualnymi bibliotekami i uprawnieniami
  • Obsługa akceleracji sprzętowej dla wydajnego transkodowania
  • Synchronizacja z chmurą dla kopii zapasowych i zdalnego dostępu
  • Obsługa wielu bibliotek (filmy, telewizja, muzyka, zdjęcia)
  • Interfejs administracyjny oparty na przeglądarce internetowej
  • Natywne aplikacje dla wszystkich głównych platform

Dlaczego warto wdrożyć Emby na Hostinger VPS

Wdrożenie Emby na Hostinger VPS zapewnia dedykowane zasoby do płynnego transkodowania i strumieniowania dla wielu równoczesnych użytkowników bez spadku wydajności. Środowisko VPS zapewnia dostępność 24/7, dzięki czemu Twoje multimedia są zawsze dostępne z dowolnego miejsca, z niezawodnym czasem działania, na który nie mają wpływu domowe awarie zasilania ani problemy z internetem. Korzystasz z korporacyjnych prędkości sieciowych dla strumieniowania bez buforowania nawet przy wysokich przepływnościach, wystarczającej przepustowości do obsługi wielu strumieni jednocześnie oraz dedykowanych zasobów procesora do transkodowania z akceleracją sprzętową. Infrastruktura Hostinger oferuje lepsze prędkości wysyłania niż połączenia domowe dla zdalnego strumieniowania, a trwała pamięć masowa chroni Twoje starannie zorganizowane biblioteki multimediów i metadane. Izolowane środowisko zapewnia zwiększone bezpieczeństwo Twojej osobistej kolekcji multimediów dzięki profesjonalnej infrastrukturze sieciowej.

Wybierz plan VPS do wdrożenia Emby

KVM 1
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
21,99  zł /mies.

Odnawia się w cenie 42,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

Przeglądaj inne aplikacje w tej kategorii

Immich

Immich

Immich to wysokowydajne, samodzielnie hostowane rozwiązanie do zarządzania zdjęciami i filmami

AllTube

AllTube

Interfejs internetowy do pobierania filmów z YouTube i innych stron

Ampache

Ampache

Ampache is a web-based audio/video streaming application and media manager

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.