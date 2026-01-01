Emby

Emby

स्वचालित स्ट्रीमिंग और डिवाइस रूपांतरण के साथ व्यक्तिगत मीडिया सर्वर

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें Emby

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

के बारे में Emby

Emby एक फीचर-रिच पर्सनल मीडिया सर्वर है जिसे आपके पूरे मीडिया कलेक्शन को व्यवस्थित करने, स्ट्रीम करने और मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑटोमैटिक कन्वर्ज़न और स्ट्रीमिंग क्षमताओं के साथ, यह आपके पर्सनल वीडियो, संगीत, फोटो और लाइव टीवी को किसी भी डिवाइस पर सहज प्लेबैक के साथ डिलीवर करता है। ट्रांसकोडिंग, मोबाइल सिंक और व्यापक लाइब्रेरी मैनेजमेंट का समर्थन करते हुए, Emby Plex का एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है, जो सेल्फ-होस्टेड डिप्लॉयमेंट के लिए अधिक लचीलेपन और नियंत्रण के साथ समान कार्यक्षमता प्रदान करता है।

सामान्य उपयोग के मामले

घरेलू उपयोगकर्ता अपने मीडिया कलेक्शन को केंद्रीकृत करने के लिए Emby को डिप्लॉय करते हैं, जिससे वे अपने घरों में टीवी, फोन, टैबलेट और कंप्यूटर पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकें। परिवार कंटेंट प्रतिबंधों और देखने के शेड्यूल के साथ बच्चों के लिए सुरक्षित देखने का माहौल बनाने के लिए पैरेंटल कंट्रोल का उपयोग करते हैं। कॉर्ड-कटर पारंपरिक केबल सब्सक्रिप्शन को बदलने के लिए लाइव टीवी और DVR कार्यक्षमता का लाभ उठाते हैं। पावर उपयोगकर्ता किसी भी डिवाइस पर इष्टतम प्लेबैक के लिए व्यापक प्लगइन इकोसिस्टम, विस्तृत मेटाडेटा मैनेजमेंट और ट्रांसकोडिंग क्षमताओं की सराहना करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

  • किसी भी डिवाइस पर ऑटोमैटिक मीडिया ट्रांसकोडिंग और स्ट्रीमिंग
  • रिकॉर्डिंग मैनेजमेंट के साथ लाइव टीवी और DVR सपोर्ट
  • स्मार्टफोन और टैबलेट पर ऑफलाइन देखने के लिए मोबाइल सिंक
  • कंटेंट प्रतिबंधों और देखने के शेड्यूल के साथ पैरेंटल कंट्रोल
  • टीवी पर आसान कास्टिंग के लिए Chromecast सपोर्ट
  • आर्टवर्क और विवरण के साथ व्यापक मेटाडेटा मैनेजमेंट
  • नेटवर्क डिवाइस डिस्कवरी और स्ट्रीमिंग के लिए DLNA सपोर्ट
  • विस्तारित कार्यक्षमता के लिए प्लगइन सिस्टम
  • व्यक्तिगत लाइब्रेरी और अनुमतियों के साथ उपयोगकर्ता मैनेजमेंट
  • कुशल ट्रांसकोडिंग के लिए हार्डवेयर एक्सेलेरेशन सपोर्ट
  • बैकअप और रिमोट एक्सेस के लिए क्लाउड सिंक
  • मल्टी-लाइब्रेरी सपोर्ट (मूवी, टीवी, संगीत, फोटो)
  • वेब-आधारित एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफ़ेस
  • सभी प्रमुख प्लेटफॉर्म के लिए नेटिव ऐप्स

Hostinger VPS पर Emby क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Emby को डिप्लॉय करने से परफॉरमेंस में गिरावट के बिना कई समवर्ती उपयोगकर्ताओं को सुचारू ट्रांसकोडिंग और स्ट्रीमिंग के लिए समर्पित संसाधन मिलते हैं। VPS वातावरण 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करता है ताकि आपका मीडिया घर पर बिजली कटौती या इंटरनेट समस्याओं से अप्रभावित विश्वसनीय अपटाइम के साथ कहीं से भी हमेशा सुलभ रहे। आपको उच्च बिटरेट पर भी बफर-फ्री स्ट्रीमिंग के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड नेटवर्क स्पीड, एक साथ कई स्ट्रीम प्रदान करने के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ, और हार्डवेयर-एक्सेलेरेटेड ट्रांसकोडिंग के लिए समर्पित CPU संसाधनों का लाभ मिलता है। Hostinger का इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट स्ट्रीमिंग के लिए आवासीय कनेक्शन की तुलना में बेहतर अपलोड स्पीड प्रदान करता है, जबकि परसिस्टेंट स्टोरेज आपकी सावधानीपूर्वक व्यवस्थित मीडिया लाइब्रेरी और मेटाडेटा की सुरक्षा करता है। आइसोलेटेड वातावरण प्रोफेशनल-ग्रेड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपके पर्सनल मीडिया कलेक्शन के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करता है।

तैनात करने के लिए वीपीएस प्लान चुनें Emby

KVM 1
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
₹  399.00 /माह

2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।

इस श्रेणी में अन्य ऐप्स देखें

Immich

Immich

इमिच एक उच्च-प्रदर्शन वाला स्व-होस्टेड फोटो और वीडियो प्रबंधन समाधान है।

AllTube

AllTube

YouTube और अन्य साइटों से वीडियो डाउनलोड करने के लिए वेब इंटरफ़ेस।

Ampache

Ampache

Ampache is a web-based audio/video streaming application and media manager

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।