Embyは、メディアコレクション全体を整理、ストリーミング、管理するために設計された、機能豊富なパーソナルメディアサーバーです。自動変換およびストリーミング機能により、個人のビデオ、音楽、写真、ライブTVをあらゆるデバイスにシームレスな再生で配信します。トランスコーディング、モバイル同期、包括的なライブラリ管理をサポートしており、EmbyはPlexの人気のある代替手段となっています。Plexと同様の機能を提供しつつ、セルフホスト型デプロイメントに対してより高い柔軟性と制御を提供します。

一般的なユースケース

ホームユーザーは、Embyを導入してメディアコレクションを一元化し、自宅内のテレビ、スマートフォン、タブレット、コンピューターにコンテンツをストリーミングします。家族は、ペアレンタルコントロールを利用して、コンテンツ制限や視聴スケジュールを設定し、子供向けの安全な視聴環境を作成します。コードカッターは、ライブTVおよびDVR機能を活用して、従来のケーブルテレビ契約を置き換えます。パワーユーザーは、広範なプラグインエコシステム、詳細なメタデータ管理、およびあらゆるデバイスでの最適な再生のためのトランスコーディング機能を高く評価しています。

主な機能

あらゆるデバイスへのメディアの自動トランスコーディングとストリーミング

録画管理機能を備えたライブTVおよびDVRサポート

スマートフォンやタブレットでのオフライン視聴のためのモバイル同期

コンテンツ制限と視聴スケジュールを備えたペアレンタルコントロール

テレビへの簡単なキャストのためのChromecastサポート

アートワークと説明を含む包括的なメタデータ管理

ネットワークデバイスの検出とストリーミングのためのDLNAサポート

機能拡張のためのプラグインシステム

個別のライブラリと権限を持つユーザー管理

効率的なトランスコーディングのためのハードウェアアクセラレーションサポート

バックアップとリモートアクセス用のクラウド同期

マルチライブラリサポート（映画、テレビ、音楽、写真）

ウェブベースの管理インターフェース

すべての主要プラットフォーム向けのネイティブアプリ

Hostinger VPSにEmbyをデプロイする理由

Hostinger VPSにEmbyをデプロイすると、パフォーマンスの低下なしに、複数の同時ユーザーへのスムーズなトランスコーディングとストリーミングのための専用リソースが提供されます。VPS環境は24時間365日の可用性を保証し、自宅の停電やインターネットの問題に影響されることなく、どこからでもメディアに常にアクセスできます。高ビットレートでもバッファフリーのストリーミングを実現するエンタープライズグレードのネットワーク速度、複数のストリームを同時に提供するのに十分な帯域幅、およびハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディングのための専用CPUリソースの恩恵を受けられます。Hostingerのインフラストラクチャは、リモートストリーミングにおいて住宅用接続よりも優れたアップロード速度を提供し、永続ストレージは慎重に整理されたメディアライブラリとメタデータを保護します。分離された環境は、プロフェッショナルグレードのネットワークインフラストラクチャにより、個人のメディアコレクションのセキュリティを強化します。