Emby هو خادم وسائط شخصي غني بالميزات مصمم لتنظيم وبث وإدارة مجموعتك الإعلامية بالكامل. بفضل إمكانيات التحويل والبث التلقائي، يقوم بتوصيل مقاطع الفيديو والموسيقى والصور والتلفزيون المباشر الشخصية الخاصة بك إلى أي جهاز مع تشغيل سلس. يدعم Emby التحويل (transcoding)، والمزامنة عبر الجوال (mobile sync)، وإدارة المكتبة الشاملة، وقد أصبح بديلاً شائعًا لـ Plex، حيث يقدم وظائف مماثلة مع مرونة وتحكم أكبر لعمليات النشر المستضافة ذاتيًا.

حالات الاستخدام الشائعة

يقوم المستخدمون المنزليون بنشر Emby لمركزة مجموعاتهم الإعلامية، وبث المحتوى إلى أجهزة التلفزيون والهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء منازلهم. تستخدم العائلات أدوات الرقابة الأبوية لإنشاء بيئات مشاهدة آمنة للأطفال مع قيود المحتوى وجداول المشاهدة. يستفيد قاطعو الكابلات من وظائف التلفزيون المباشر ومسجل الفيديو الرقمي (DVR) لاستبدال اشتراكات الكابل التقليدية. يقدر المستخدمون المتقدمون النظام البيئي الواسع للمكونات الإضافية (plugin ecosystem)، وإدارة البيانات الوصفية (metadata) المفصلة، وإمكانيات التحويل (transcoding) للتشغيل الأمثل على أي جهاز.

الميزات الرئيسية

التحويل التلقائي للوسائط (transcoding) والبث إلى أي جهاز

دعم التلفزيون المباشر ومسجل الفيديو الرقمي (DVR) مع إدارة التسجيلات

المزامنة عبر الجوال (Mobile sync) للمشاهدة دون اتصال بالإنترنت على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

أدوات الرقابة الأبوية مع قيود المحتوى وجداول المشاهدة

دعم Chromecast للبث السهل إلى أجهزة التلفزيون

إدارة شاملة للبيانات الوصفية (metadata) مع الأعمال الفنية والأوصاف

دعم DLNA لاكتشاف أجهزة الشبكة والبث

نظام المكونات الإضافية (Plugin system) للوظائف الموسعة

إدارة المستخدمين مع مكتبات وأذونات فردية

دعم تسريع الأجهزة (Hardware acceleration) للتحويل الفعال (transcoding)

المزامنة السحابية (Cloud sync) للنسخ الاحتياطي والوصول عن بعد

دعم المكتبات المتعددة (أفلام، تلفزيون، موسيقى، صور)

واجهة إدارة قائمة على الويب

تطبيقات أصلية لجميع المنصات الرئيسية

لماذا تنشر Emby على Hostinger VPS

يوفر نشر Emby على Hostinger VPS موارد مخصصة للتحويل السلس (transcoding) والبث إلى عدة مستخدمين متزامنين دون تدهور في الأداء. تضمن بيئة VPS التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7) بحيث تكون وسائطك دائمًا متاحة من أي مكان، مع وقت تشغيل موثوق لا يتأثر بانقطاع التيار الكهربائي المنزلي أو مشاكل الإنترنت. تستفيد من سرعات الشبكة على مستوى المؤسسات للبث الخالي من التخزين المؤقت (buffer-free) حتى عند معدلات البت العالية (high bitrates)، وعرض نطاق ترددي كافٍ لخدمة تدفقات متعددة في وقت واحد، وموارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) المخصصة للتحويل المعجل بواسطة الأجهزة (hardware-accelerated transcoding). توفر بنية Hostinger التحتية سرعات تحميل أفضل من اتصالات المنازل للبث عن بعد، بينما يحمي التخزين المستمر مكتبات الوسائط والبيانات الوصفية (metadata) المنظمة بعناية. توفر البيئة المعزولة أمانًا معززًا لمجموعتك الإعلامية الشخصية مع بنية تحتية للشبكة ذات مستوى احترافي.