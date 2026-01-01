AllTube
Apie AllTube
AllTube yra atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta youtube-dl, kuri supaprastina vaizdo įrašų atsisiuntimą iš YouTube ir daugiau nei 1000 kitų vaizdo įrašų talpinimo platformų per intuityvią naršyklės sąsają. Sukurta kaip PHP programa su švaria HTML sąsaja, AllTube pašalina komandų eilutės vaizdo įrašų atsisiuntimo įrankių sudėtingumą, suteikdama patogų sprendimą asmenims ir organizacijoms, kuriems reikia archyvuoti, kurti atsargines kopijas ar rinkti vaizdo įrašų turinį iš įvairių internetinių šaltinių. Skirtingai nuo naršyklės plėtinių, kurie gali nustoti veikti po platformos atnaujinimų, ar darbalaukio programų, kurioms reikia diegimo kiekviename įrenginyje, AllTube veikia centralizuotai serveryje, leidžiant keliems vartotojams pasiekti vaizdo įrašų atsisiuntimo galimybes per bet kurią žiniatinklio naršyklę, neįdiegiant programinės įrangos savo vietiniuose kompiuteriuose.
Dažniausi naudojimo atvejai
Švietimo įstaigos diegia AllTube, kad sukurtų vietines vaizdo įrašų bibliotekas iš mokomojo turinio, talpinamo YouTube, Vimeo ir kitose platformose, užtikrindamos, kad studentai galėtų pasiekti mokymosi medžiagą net ir esant nepatikimam interneto ryšiui arba kai vaizdo įrašai pašalinami iš pirminių šaltinių. Mokytojai naudoja žiniatinklio sąsają paskaitų įrašams, mokomiesiems vaizdo įrašams ir dokumentiniams filmams atsisiųsti, skirtiems pristatymams klasėje, nepriklausydami nuo tiesioginio srautinio perdavimo pamokų metu. Turinio kūrėjai naudoja AllTube savo vaizdo įrašų atsarginėms kopijoms kurti iš kelių platformų, palaikydami vietinius paskelbto turinio archyvus, kurie apsaugo nuo paskyrų sustabdymo, platformos politikos pakeitimų ar paslaugų išjungimo, dėl kurių gali būti visam laikui prarastas turinys. JSON API leidžia automatizuoti atsarginių kopijų kūrimo procesus, kurie periodiškai atsisiunčia naujus įkėlimus be rankinio įsikišimo. Medijos gamybos įmonės naudoja AllTube referencinei medžiagai rinkti, klientų pateiktiems vaizdo įrašams atsisiųsti redagavimo projektams ir šaltinio medžiagai archyvuoti iš įvairių internetinių šaltinių standartizuotais formatais, tinkančiais profesionaliems redagavimo procesams. Konvertavimo ir permiksavimo funkcijos užtikrina, kad atsisiųsti vaizdo įrašai atitiktų projekto reikalavimus be papildomų perkodavimo veiksmų. Mokslininkai, tiriantys internetinį vaizdo įrašų turinį, diegia AllTube, kad rinktų vaizdo įrašų duomenų rinkinius, atitinkančius konkrečius kriterijus, atsisiųstų vaizdo įrašus lingvistinei analizei, turinio kategorizavimo tyrimams arba laiko pokyčiams, kaip platformos pateikia informaciją, tirti. Nuosekli sąsaja supaprastina duomenų rinkimą, palyginti su platformai specifinėmis API, kurios dažnai keičiasi. Skaitmeninio išsaugojimo iniciatyvos naudoja AllTube, kad archyvuotų kultūriškai reikšmingą vaizdo įrašų turinį, kuriam gresia ištrynimas, atsisiųsdamos vaizdo įrašus, dokumentuojančius istorinius įvykius, nykstančias kalbas ar tradicines praktikas, kol pirminiai šaltiniai neišnyks iš viešųjų platformų.
Pagrindinės funkcijos
- Žiniatinklio sąsaja, skirta youtube-dl, nereikalaujanti vietinio diegimo
- Palaikymas daugiau nei 1000 vaizdo įrašų talpinimo platformų, įskaitant YouTube ir Vimeo
- Vaizdo įrašų formato konvertavimas į pageidaujamus formatus ir kokybės lygius
- Srautinio perdavimo galimybė peržiūrai vaizdo įrašų prieš atsisiunčiant
- Perpakavimo funkcija formato konvertavimui neprarandant kokybės
- JSON API programiniam vaizdo įrašų informacijos gavimui
- Pritaikomas svetainės pavadinimas ir prekės ženklo parinktys
- Lengva PHP architektūra su minimaliais resursų reikalavimais
- Keli kokybės pasirinkimai atsisiunčiamiems vaizdo įrašams
- Tik garso atsisiuntimo palaikymas garso takelių ištraukimui
- Subtitrų atsisiuntimo palaikymas vaizdo įrašams su antraštėmis
- Nereikia vartotojo paskyrų ar autentifikavimo pagrindinėms operacijoms
Kodėl verta diegti AllTube Hostinger VPS serveryje
Įdiegus AllTube Hostinger VPS serveryje, gauni centralizuotą vaizdo įrašų atsisiuntimo paslaugą, prieinamą keliems vartotojams, neatskleidžiant youtube-dl komandinės eilutės įrankių, kuriems reikia terminalo prieigos ir techninių žinių, kad veiktų efektyviai. Su dedikuotais VPS resursais išvengi pralaidumo ribojimo ir atsisiuntimo greičio apribojimų, nustatytų bendrinamo hostingo aplinkose, užtikrinant greitą vaizdo įrašų atsisiuntimą net ir didelės raiškos 4K turiniui, kuris gali užimti gigabaitus vienam failui. Nuolatinė saugyklos aplinka leidžia kaupti atsisiųstų vaizdo įrašų bibliotekas, sutvarkytas serverio kataloguose, su pakankama disko vieta išsamiems archyvams palaikyti, kurie greitai užpildytų asmeninių įrenginių saugyklą. Savo hostingo naudojimas užtikrina atsisiųsto turinio privatumą, nes vaizdo failai lieka tavo infrastruktūroje, o ne keliauja per trečiųjų šalių atsisiuntimo paslaugas, kurios gali registruoti URL, sekti atsisiuntimo modelius arba saugoti atsisiųstų vaizdo įrašų kopijas. Turėdamas visišką VPS kontrolę, gali suplanuoti automatizuotas atsisiuntimo užduotis, naudodamas cron užduotis, kurios naudoja JSON API vaizdo įrašams atsisiųsti ne piko valandomis, kai pralaidumas yra pigesnis ar labiau prieinamas, įdiegti prieigos kontrolę, kuri apriboja vaizdo įrašų atsisiuntimą tik įgaliotiems vartotojams, ir pritaikyti youtube-dl konfigūracijas specifiniams atsisiuntimo veiksmams, tokiems kaip greičio ribojimas, vartotojo agento klastojimas ar autentifikavimas platformose, reikalaujančiose prisijungimo duomenų. Dedikuota aplinka neleidžia youtube-dl resursams imlioms vaizdo apdorojimo operacijoms paveikti kitų paslaugų, su izoliuotu CPU ir atminties paskirstymu užtikrinant, kad vaizdo konvertavimo ir perpakavimo operacijos būtų patikimai užbaigtos be laiko viršijimo klaidų, dažnai pasitaikančių resursais apribotose bendrinamo hostingo platformose.
