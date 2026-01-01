Audiobookshelf
Apie Audiobookshelf
„Audiobookshelf“ yra išsamus savarankiškai valdomas medijos serveris, sukurtas specialiai garso knygoms, tinklalaidėms ir el. knygoms. Sukurtas atsižvelgiant į privatumą ir lankstumą, jis siūlo intuityvią žiniatinklio sąsają, pasiekiamą kaip progresyvioji žiniatinklio programa (PWA), skirta sklandžiai prieigai iš bet kurios naršyklės, be to, vietines mobiliąsias programėles, skirtas „Android“ ir „iOS“, palaikančias klausymą neprisijungus. Turėdamas daugiau nei 9 000 žvaigždučių „GitHub“ platformoje, „Audiobookshelf“ tapo pirmaujančiu sprendimu savarankiškai valdomai garso medijos tvarkybai.
dažniausi naudojimo atvejai
Garso knygų entuziastai naudoja „Audiobookshelf“, kad tvarkytų ir transliuotų savo asmenines garso knygų kolekcijas visuose įrenginiuose, nepasikliaudami patentuotomis platformomis. Tinklalaidžių klausytojai jį naudoja kurdami privačias tinklalaidžių bibliotekas su automatiškai atsisiunčiamais epizodais iš mėgstamų laidų. Šeimos naudojasi kelių vartotojų palaikymu, kad kiekvienam nariui būtų galima stebėti individualią pažangą ir teikti suasmenintas rekomendacijas. Turinio kūrėjai ir pedagogai naudoja RSS srautų generavimą, kad privačiai platintų garso turinį konkrečioms auditorijoms.
pagrindinės funkcijos
- kelių vartotojų palaikymas su pasirinktiniais leidimais ir individualiu pažangos stebėjimu
- progresyvioji žiniatinklio programa (PWA), skirta prieigai per naršyklę, ir mobiliosios programėlės, skirtos „iOS“ ir „Android“
- automatinis metaduomenų ir viršelių atsiuntimas iš kelių tiekėjų („Audible“, „Google Books“, „iTunes“ ir kt.)
- garso knygų skyrių redaktorius su skyrių paieška per „Audnexus API“
- visų garso formatų transliacija realiuoju laiku be perkodavimo
- tinklalaidžių paieška, prenumerata ir automatinis atsisiuntimas su epizodų valdymu
- garso failų įrankiai, skirti sujungti kelis failus į m4b formatą
- metaduomenų įterpimas tiesiai į garso failus
- atviri RSS srautai garso knygoms ir tinklalaidžių epizodams, skirti suderinamumui su išoriniais grotuvais
- eksperimentinis el. knygų palaikymas (epub, pdf, cbr, cbz) su integruotu skaitytuvu
- siųsk el. knygas į „Kindle“ įrenginius el. paštu
- automatinės kasdienės atsarginės kopijos su suplanuota atsarginių kopijų konfigūracija
- „Chromecast“ palaikymas transliacijai į televizorių ir išmaniuosius garsiakalbius
- automatinis bibliotekos nuskaitymas be rankinio pakartotinio nuskaitymo
- kolekcijų valdymas garso knygoms ir serijoms tvarkyti
kodėl verta diegti „Audiobookshelf“ „Hostinger VPS“ serveryje
„Audiobookshelf“ diegimas „Hostinger VPS“ serveryje užtikrina visišką tavo garso knygų ir tinklalaidžių bibliotekos kontrolę be priklausomybės nuo tiekėjo ar prenumeratos mokesčių. VPS aplinka suteikia dedikuotus resursus sklandžiam transliacijų srautui keliems vienu metu prisijungusiems vartotojams be buferizavimo, todėl puikiai tinka dalijimuisi šeimoje. Tu gauni naudos iš 24/7 prieinamumo su patikimu veikimo laiku, todėl tavo medija visada pasiekiama iš bet kurios vietos, be to, pakankamai vietos didelėms garso knygų kolekcijoms ir augantiems tinklalaidžių archyvams. „Hostinger“ infrastruktūra siūlo greitą tinklo spartą, skirtą greitam transliacijų srautui ir atsisiuntimui į mobiliuosius įrenginius, o nuolatiniai diskai apsaugo tavo kruopščiai sutvarkytas bibliotekas, metaduomenis ir vartotojo pažangą. Izoliuota aplinka užtikrina, kad tavo asmeniniai klausymosi įpročiai išliktų privatūs, su profesionalaus lygio saugumu talpinant mediją, kuri gali apimti įsigytas garso knygas ar asmeninius įrašus.
