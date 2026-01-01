Audiobookshelf
Servidor de audiolivros e podcasts auto-hospedado com suporte multiusuário
Sobre Audiobookshelf
Audiobookshelf é um servidor de mídia autogerenciado abrangente, projetado especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Construído com foco em privacidade e flexibilidade, ele oferece uma interface web intuitiva disponível como um Progressive Web App (PWA) para acesso contínuo de qualquer navegador, além de aplicativos móveis nativos para Android e iOS que suportam audição offline. Com mais de 9.000 estrelas no GitHub, o Audiobookshelf se tornou uma solução líder para gerenciamento de mídia de áudio autogerenciada.
Casos de Uso Comuns
Entusiastas de audiolivros usam o Audiobookshelf para organizar e transmitir suas coleções pessoais de audiolivros em todos os dispositivos, sem depender de plataformas proprietárias. Ouvintes de podcast o utilizam para criar bibliotecas de podcast privadas com download automático de episódios de seus programas favoritos. Famílias aproveitam o suporte multiusuário para manter o acompanhamento individual do progresso e recomendações personalizadas para cada membro. Criadores de conteúdo e educadores usam a geração de feeds RSS para distribuir conteúdo de áudio de forma privada para públicos específicos.
Principais Recursos
- Suporte multiusuário com permissões personalizadas e acompanhamento individual do progresso
- Progressive Web App (PWA) para acesso via navegador e aplicativos móveis para iOS e Android
- Busca automática de metadados e capas de vários provedores (Audible, Google Livros, iTunes e mais)
- Editor de capítulos de audiolivros com busca de capítulos via API Audnexus
- Streaming em tempo real de todos os formatos de áudio sem transcodificação
- Busca, assinatura e download automático de podcasts com gerenciamento de episódios
- Ferramentas de arquivo de áudio para mesclar vários arquivos no formato m4b
- Incorporação de metadados diretamente nos arquivos de áudio
- Feeds RSS abertos para audiolivros e episódios de podcast para compatibilidade com players externos
- Suporte experimental a e-books (epub, pdf, cbr, cbz) com leitor integrado
- Enviar e-books para dispositivos Kindle via e-mail
- Backups diários automatizados com configuração de backup agendado
- Suporte a Chromecast para streaming para TV e alto-falantes inteligentes
- Escaneamento automático da biblioteca sem rescaneamentos manuais
- Gerenciamento de coleções para organizar audiolivros e séries
Por que implantar o Audiobookshelf no VPS da Hostinger
Implantar o Audiobookshelf no VPS da Hostinger garante controle total sobre sua biblioteca de audiolivros e podcasts, sem dependência de fornecedor ou taxas de assinatura. O ambiente VPS oferece recursos dedicados para streaming suave para múltiplos usuários simultâneos sem travamentos, tornando-o ideal para compartilhamento familiar. Você se beneficia de disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uptime confiável, para que sua mídia esteja sempre acessível de qualquer lugar, além de capacidade de armazenamento suficiente para grandes coleções de audiolivros e arquivos de podcast em crescimento. A infraestrutura da Hostinger oferece velocidades de rede rápidas para streaming e download ágeis para dispositivos móveis, enquanto volumes persistentes protegem suas bibliotecas cuidadosamente organizadas, metadados e progresso do usuário. O ambiente isolado garante que seus hábitos de escuta pessoais permaneçam privados, com segurança de nível profissional para hospedar mídias que podem incluir audiolivros comprados ou gravações pessoais.
