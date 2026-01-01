Audiobookshelf é um servidor de mídia autogerenciado abrangente, projetado especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Construído com foco em privacidade e flexibilidade, ele oferece uma interface web intuitiva disponível como um Progressive Web App (PWA) para acesso contínuo de qualquer navegador, além de aplicativos móveis nativos para Android e iOS que suportam audição offline. Com mais de 9.000 estrelas no GitHub, o Audiobookshelf se tornou uma solução líder para gerenciamento de mídia de áudio autogerenciada.

Casos de Uso Comuns

Entusiastas de audiolivros usam o Audiobookshelf para organizar e transmitir suas coleções pessoais de audiolivros em todos os dispositivos, sem depender de plataformas proprietárias. Ouvintes de podcast o utilizam para criar bibliotecas de podcast privadas com download automático de episódios de seus programas favoritos. Famílias aproveitam o suporte multiusuário para manter o acompanhamento individual do progresso e recomendações personalizadas para cada membro. Criadores de conteúdo e educadores usam a geração de feeds RSS para distribuir conteúdo de áudio de forma privada para públicos específicos.

Principais Recursos

Suporte multiusuário com permissões personalizadas e acompanhamento individual do progresso

Progressive Web App (PWA) para acesso via navegador e aplicativos móveis para iOS e Android

Busca automática de metadados e capas de vários provedores (Audible, Google Livros, iTunes e mais)

Editor de capítulos de audiolivros com busca de capítulos via API Audnexus

Streaming em tempo real de todos os formatos de áudio sem transcodificação

Busca, assinatura e download automático de podcasts com gerenciamento de episódios

Ferramentas de arquivo de áudio para mesclar vários arquivos no formato m4b

Incorporação de metadados diretamente nos arquivos de áudio

Feeds RSS abertos para audiolivros e episódios de podcast para compatibilidade com players externos

Suporte experimental a e-books (epub, pdf, cbr, cbz) com leitor integrado

Enviar e-books para dispositivos Kindle via e-mail

Backups diários automatizados com configuração de backup agendado

Suporte a Chromecast para streaming para TV e alto-falantes inteligentes

Escaneamento automático da biblioteca sem rescaneamentos manuais

Gerenciamento de coleções para organizar audiolivros e séries

Por que implantar o Audiobookshelf no VPS da Hostinger

Implantar o Audiobookshelf no VPS da Hostinger garante controle total sobre sua biblioteca de audiolivros e podcasts, sem dependência de fornecedor ou taxas de assinatura. O ambiente VPS oferece recursos dedicados para streaming suave para múltiplos usuários simultâneos sem travamentos, tornando-o ideal para compartilhamento familiar. Você se beneficia de disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uptime confiável, para que sua mídia esteja sempre acessível de qualquer lugar, além de capacidade de armazenamento suficiente para grandes coleções de audiolivros e arquivos de podcast em crescimento. A infraestrutura da Hostinger oferece velocidades de rede rápidas para streaming e download ágeis para dispositivos móveis, enquanto volumes persistentes protegem suas bibliotecas cuidadosamente organizadas, metadados e progresso do usuário. O ambiente isolado garante que seus hábitos de escuta pessoais permaneçam privados, com segurança de nível profissional para hospedar mídias que podem incluir audiolivros comprados ou gravações pessoais.