Audiobookshelf

Audiobookshelf

Servidor de audiolivros e podcasts autoalojado com suporte multiutilizador

Selecione o plano VPS para implementação Audiobookshelf

KVM 1
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
4,99  € /mês

Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Sobre Audiobookshelf

O Audiobookshelf é um servidor de multimédia autoalojado abrangente, concebido especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Construído com foco na privacidade e flexibilidade, oferece uma interface web intuitiva disponível como uma Progressive Web App (PWA) para acesso contínuo a partir de qualquer navegador, além de aplicações móveis nativas para Android e iOS que suportam audição offline. Com mais de 9 000 estrelas no GitHub, o Audiobookshelf tornou-se uma solução líder para a gestão de multimédia de áudio autoalojada.

Casos de Uso Comuns

Os entusiastas de audiolivros usam o Audiobookshelf para organizar e transmitir as suas coleções pessoais de audiolivros em todos os dispositivos, sem depender de plataformas proprietárias. Os ouvintes de podcasts utilizam-no para criar bibliotecas de podcasts privadas com episódios de download automático dos seus programas favoritos. As famílias utilizam o suporte multiutilizador para manter o acompanhamento individual do progresso e recomendações personalizadas para cada membro. Criadores de conteúdo e educadores aproveitam a geração de feeds RSS para distribuir conteúdo de áudio de forma privada a públicos específicos.

Principais Funcionalidades

  • Suporte multiutilizador com permissões personalizadas e acompanhamento individual do progresso
  • Progressive Web App (PWA) para acesso baseado em navegador e aplicações móveis para iOS e Android
  • Obtenção automática de metadados e capas de vários fornecedores (Audible, Google Books, iTunes, mais)
  • Editor de capítulos de audiolivros com pesquisa de capítulos via API Audnexus
  • Transmissão em tempo real de todos os formatos de áudio sem transcodificação
  • Pesquisa, subscrição e download automático de podcasts com gestão de episódios
  • Ferramentas de ficheiros de áudio para unir vários ficheiros em formato m4b
  • Incorporação de metadados diretamente em ficheiros de áudio
  • Feeds RSS abertos para audiolivros e episódios de podcast para compatibilidade com leitores externos
  • Suporte experimental para e-books (epub, pdf, cbr, cbz) com leitor integrado
  • Envio de e-books para dispositivos Kindle via email
  • Backups diários automatizados com configuração de backup agendado
  • Suporte Chromecast para transmissão para TV e colunas inteligentes
  • Análise automática da biblioteca sem novas análises manuais
  • Gestão de coleções para organizar audiolivros e séries

Porquê implementar o Audiobookshelf num VPS da Hostinger

Implementar o Audiobookshelf num VPS da Hostinger garante controlo total sobre a sua biblioteca de audiolivros e podcasts, sem dependência de fornecedor ou taxas de subscrição. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para uma transmissão fluida para múltiplos utilizadores em simultâneo, sem interrupções, tornando-o ideal para partilha familiar. Beneficia de disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de atividade fiável, para que os seus conteúdos estejam sempre acessíveis de qualquer lugar, além de capacidade de armazenamento suficiente para grandes coleções de audiolivros e arquivos de podcasts em crescimento. A infraestrutura da Hostinger oferece velocidades de rede rápidas para transmissão e download rápidos para dispositivos móveis, enquanto os volumes persistentes protegem as suas bibliotecas cuidadosamente organizadas, metadados e progresso do utilizador. O ambiente isolado garante que os seus hábitos de audição pessoais permanecem privados, com segurança de nível profissional para alojar conteúdos que podem incluir audiolivros comprados ou gravações pessoais.

Selecione o plano VPS para implementação Audiobookshelf

KVM 1
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
4,99  € /mês

Renovado por 9,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.

Explore outras aplicações nesta categoria.

Immich

Immich

Immich é uma solução de gestão de fotos e vídeos autoalojada de alto desempenho

AllTube

AllTube

Interface web para descarregar vídeos do YouTube e de outros sites

Ampache

Ampache

Ampache is a web-based audio/video streaming application and media manager

Preocupamo-nos com a sua privacidade

Este site utiliza cookies que são necessários para que o site funcione corretamente e para obter dados sobre a forma como o utilizador interage com o mesmo, bem como para fins de marketing. Ao aceitar, o utilizador concorda em armazenar cookies no seu dispositivo para fins de segmentação, personalização e análise de anúncios, conforme descrito na nossa Política de cookies.