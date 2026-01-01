O Audiobookshelf é um servidor de multimédia autoalojado abrangente, concebido especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Construído com foco na privacidade e flexibilidade, oferece uma interface web intuitiva disponível como uma Progressive Web App (PWA) para acesso contínuo a partir de qualquer navegador, além de aplicações móveis nativas para Android e iOS que suportam audição offline. Com mais de 9 000 estrelas no GitHub, o Audiobookshelf tornou-se uma solução líder para a gestão de multimédia de áudio autoalojada.

Casos de Uso Comuns

Os entusiastas de audiolivros usam o Audiobookshelf para organizar e transmitir as suas coleções pessoais de audiolivros em todos os dispositivos, sem depender de plataformas proprietárias. Os ouvintes de podcasts utilizam-no para criar bibliotecas de podcasts privadas com episódios de download automático dos seus programas favoritos. As famílias utilizam o suporte multiutilizador para manter o acompanhamento individual do progresso e recomendações personalizadas para cada membro. Criadores de conteúdo e educadores aproveitam a geração de feeds RSS para distribuir conteúdo de áudio de forma privada a públicos específicos.

Principais Funcionalidades

Suporte multiutilizador com permissões personalizadas e acompanhamento individual do progresso

Progressive Web App (PWA) para acesso baseado em navegador e aplicações móveis para iOS e Android

Obtenção automática de metadados e capas de vários fornecedores (Audible, Google Books, iTunes, mais)

Editor de capítulos de audiolivros com pesquisa de capítulos via API Audnexus

Transmissão em tempo real de todos os formatos de áudio sem transcodificação

Pesquisa, subscrição e download automático de podcasts com gestão de episódios

Ferramentas de ficheiros de áudio para unir vários ficheiros em formato m4b

Incorporação de metadados diretamente em ficheiros de áudio

Feeds RSS abertos para audiolivros e episódios de podcast para compatibilidade com leitores externos

Suporte experimental para e-books (epub, pdf, cbr, cbz) com leitor integrado

Envio de e-books para dispositivos Kindle via email

Backups diários automatizados com configuração de backup agendado

Suporte Chromecast para transmissão para TV e colunas inteligentes

Análise automática da biblioteca sem novas análises manuais

Gestão de coleções para organizar audiolivros e séries

Porquê implementar o Audiobookshelf num VPS da Hostinger

Implementar o Audiobookshelf num VPS da Hostinger garante controlo total sobre a sua biblioteca de audiolivros e podcasts, sem dependência de fornecedor ou taxas de subscrição. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para uma transmissão fluida para múltiplos utilizadores em simultâneo, sem interrupções, tornando-o ideal para partilha familiar. Beneficia de disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de atividade fiável, para que os seus conteúdos estejam sempre acessíveis de qualquer lugar, além de capacidade de armazenamento suficiente para grandes coleções de audiolivros e arquivos de podcasts em crescimento. A infraestrutura da Hostinger oferece velocidades de rede rápidas para transmissão e download rápidos para dispositivos móveis, enquanto os volumes persistentes protegem as suas bibliotecas cuidadosamente organizadas, metadados e progresso do utilizador. O ambiente isolado garante que os seus hábitos de audição pessoais permanecem privados, com segurança de nível profissional para alojar conteúdos que podem incluir audiolivros comprados ou gravações pessoais.