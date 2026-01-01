Audiobookshelf
Servidor de audiolivros e podcasts autoalojado com suporte multiutilizador
Sobre Audiobookshelf
O Audiobookshelf é um servidor de multimédia autoalojado abrangente, concebido especificamente para audiolivros, podcasts e e-books. Construído com foco na privacidade e flexibilidade, oferece uma interface web intuitiva disponível como uma Progressive Web App (PWA) para acesso contínuo a partir de qualquer navegador, além de aplicações móveis nativas para Android e iOS que suportam audição offline. Com mais de 9 000 estrelas no GitHub, o Audiobookshelf tornou-se uma solução líder para a gestão de multimédia de áudio autoalojada.
Casos de Uso Comuns
Os entusiastas de audiolivros usam o Audiobookshelf para organizar e transmitir as suas coleções pessoais de audiolivros em todos os dispositivos, sem depender de plataformas proprietárias. Os ouvintes de podcasts utilizam-no para criar bibliotecas de podcasts privadas com episódios de download automático dos seus programas favoritos. As famílias utilizam o suporte multiutilizador para manter o acompanhamento individual do progresso e recomendações personalizadas para cada membro. Criadores de conteúdo e educadores aproveitam a geração de feeds RSS para distribuir conteúdo de áudio de forma privada a públicos específicos.
Principais Funcionalidades
- Suporte multiutilizador com permissões personalizadas e acompanhamento individual do progresso
- Progressive Web App (PWA) para acesso baseado em navegador e aplicações móveis para iOS e Android
- Obtenção automática de metadados e capas de vários fornecedores (Audible, Google Books, iTunes, mais)
- Editor de capítulos de audiolivros com pesquisa de capítulos via API Audnexus
- Transmissão em tempo real de todos os formatos de áudio sem transcodificação
- Pesquisa, subscrição e download automático de podcasts com gestão de episódios
- Ferramentas de ficheiros de áudio para unir vários ficheiros em formato m4b
- Incorporação de metadados diretamente em ficheiros de áudio
- Feeds RSS abertos para audiolivros e episódios de podcast para compatibilidade com leitores externos
- Suporte experimental para e-books (epub, pdf, cbr, cbz) com leitor integrado
- Envio de e-books para dispositivos Kindle via email
- Backups diários automatizados com configuração de backup agendado
- Suporte Chromecast para transmissão para TV e colunas inteligentes
- Análise automática da biblioteca sem novas análises manuais
- Gestão de coleções para organizar audiolivros e séries
Porquê implementar o Audiobookshelf num VPS da Hostinger
Implementar o Audiobookshelf num VPS da Hostinger garante controlo total sobre a sua biblioteca de audiolivros e podcasts, sem dependência de fornecedor ou taxas de subscrição. O ambiente VPS fornece recursos dedicados para uma transmissão fluida para múltiplos utilizadores em simultâneo, sem interrupções, tornando-o ideal para partilha familiar. Beneficia de disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo de atividade fiável, para que os seus conteúdos estejam sempre acessíveis de qualquer lugar, além de capacidade de armazenamento suficiente para grandes coleções de audiolivros e arquivos de podcasts em crescimento. A infraestrutura da Hostinger oferece velocidades de rede rápidas para transmissão e download rápidos para dispositivos móveis, enquanto os volumes persistentes protegem as suas bibliotecas cuidadosamente organizadas, metadados e progresso do utilizador. O ambiente isolado garante que os seus hábitos de audição pessoais permanecem privados, com segurança de nível profissional para alojar conteúdos que podem incluir audiolivros comprados ou gravações pessoais.
