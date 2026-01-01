Audiobookshelf הוא שרת מדיה עצמאי מקיף שתוכנן במיוחד עבור ספרי שמע, פודקאסטים וספרים אלקטרוניים. נבנה תוך התמקדות בפרטיות וגמישות, הוא מציע ממשק אינטרנט אינטואיטיבי הזמין כאפליקציית רשת מתקדמת (PWA) לגישה חלקה מכל דפדפן, בתוספת אפליקציות מובייל מקוריות לאנדרואיד ו-iOS התומכות בהאזנה לא מקוונת. עם למעלה מ-9,000 כוכבים ב-GitHub, Audiobookshelf הפך לפתרון מוביל לניהול מדיה אודיו עצמאית.

מקרים נפוצים לשימוש

חובבי ספרי שמע משתמשים ב-Audiobookshelf כדי לארגן ולהזרים את אוספי ספרי השמע האישיים שלהם בכל המכשירים מבלי להסתמך על פלטפורמות קנייניות. מאזיני פודקאסטים פורסים אותו כדי ליצור ספריות פודקאסטים פרטיות עם הורדה אוטומטית של פרקים מהתוכניות האהובות עליהם. משפחות מנצלות תמיכה מרובת משתמשים כדי לשמור על מעקב התקדמות אישי והמלצות מותאמות אישית לכל חבר. יוצרי תוכן ומחנכים ממנפים יצירת פיד RSS כדי להפיץ תוכן אודיו באופן פרטי לקהלים ספציפיים.

תכונות עיקריות

תמיכה מרובת משתמשים עם הרשאות מותאמות אישית ומעקב התקדמות אישי

אפליקציית רשת מתקדמת (PWA) לגישה מבוססת דפדפן ואפליקציות מובייל ל-iOS ואנדרואיד

אחזור אוטומטי של מטא-דאטה ועטיפות ממספר ספקים (Audible, Google Books, iTunes ועוד)

עורך פרקים לספרי שמע עם חיפוש פרקים באמצעות Audnexus API

הזרמה מיידית של כל פורמטי האודיו ללא המרה

חיפוש פודקאסטים, הרשמה והורדה אוטומטית עם ניהול פרקים

כלי קבצי אודיו למיזוג מספר קבצים לפורמט m4b

הטמעת מטא-דאטה ישירות בקבצי אודיו

פידי RSS פתוחים לספרי שמע ופרקי פודקאסטים לתאימות עם נגנים חיצוניים

תמיכה ניסיונית בספרים אלקטרוניים (epub, pdf, cbr, cbz) עם קורא מובנה

שליחת ספרים אלקטרוניים למכשירי Kindle באמצעות דוא"ל

גיבויים יומיים אוטומטיים עם תצורת גיבוי מתוזמנת

תמיכה ב-Chromecast להזרמה לטלוויזיה ולרמקולים חכמים

סריקת ספרייה אוטומטית ללא סריקות חוזרות ידניות

ניהול אוספים לארגון ספרי שמע וסדרות

