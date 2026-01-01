Audiobookshelf to kompleksowy, samodzielnie hostowany serwer multimediów zaprojektowany specjalnie dla audiobooków, podcastów i e-booków. Zbudowany z naciskiem na prywatność i elastyczność, oferuje intuicyjny interfejs internetowy dostępny jako progresywna aplikacja internetowa (PWA) dla płynnego dostępu z dowolnej przeglądarki, plus natywne aplikacje mobilne na Androida i iOS obsługujące słuchanie offline. Z ponad 9 000 gwiazdek na GitHubie, Audiobookshelf stał się wiodącym rozwiązaniem do zarządzania samodzielnie hostowanymi mediami audio.

Typowe zastosowania

Miłośnicy audiobooków używają Audiobookshelf do organizowania i strumieniowania swoich osobistych kolekcji audiobooków na wszystkich urządzeniach, bez polegania na zastrzeżonych platformach. Słuchacze podcastów wdrażają go, aby tworzyć prywatne biblioteki podcastów z automatycznie pobieranymi odcinkami z ich ulubionych programów. Rodziny wykorzystują obsługę wielu użytkowników do utrzymywania indywidualnego śledzenia postępów i spersonalizowanych rekomendacji dla każdego członka. Twórcy treści i edukatorzy wykorzystują generowanie kanałów RSS do prywatnego rozpowszechniania treści audio wśród określonych odbiorców.

Kluczowe funkcje

Obsługa wielu użytkowników z niestandardowymi uprawnieniami i indywidualnym śledzeniem postępów

Progresywna aplikacja internetowa (PWA) do dostępu przez przeglądarkę oraz aplikacje mobilne na iOS i Androida

Automatyczne pobieranie metadanych i okładek z wielu dostawców (Audible, Google Books, iTunes i innych)

Edytor rozdziałów audiobooków z wyszukiwaniem rozdziałów za pośrednictwem API Audnexus

Strumieniowanie wszystkich formatów audio w locie bez transkodowania

Wyszukiwanie podcastów, subskrypcja i automatyczne pobieranie z zarządzaniem odcinkami

Narzędzia do plików audio do łączenia wielu plików w format m4b

Osadzanie metadanych bezpośrednio w plikach audio

Otwarte kanały RSS dla audiobooków i odcinków podcastów dla kompatybilności z zewnętrznymi odtwarzaczami

Eksperymentalna obsługa e-booków (epub, pdf, cbr, cbz) z wbudowanym czytnikiem

Wysyłanie e-booków na urządzenia Kindle za pośrednictwem poczty e-mail

Automatyczne codzienne kopie zapasowe z konfiguracją harmonogramu tworzenia kopii zapasowych

Obsługa Chromecasta do strumieniowania na telewizory i inteligentne głośniki

Automatyczne skanowanie biblioteki bez ręcznego ponownego skanowania

Zarządzanie kolekcjami do organizowania audiobooków i serii

Dlaczego warto wdrożyć Audiobookshelf na Hostinger VPS

Wdrożenie Audiobookshelf na Hostinger VPS zapewnia pełną kontrolę nad Twoją biblioteką audiobooków i podcastów bez uzależnienia od dostawcy lub opłat abonamentowych. Środowisko VPS zapewnia dedykowane zasoby do płynnego strumieniowania dla wielu jednoczesnych użytkowników bez buforowania, co czyni je idealnym do udostępniania rodzinnego. Korzystasz z dostępności 24/7 z niezawodnym czasem dostępności, dzięki czemu Twoje media są zawsze dostępne z dowolnego miejsca, a także z wystarczającej pojemności pamięci masowej dla dużych kolekcji audiobooków i rosnących archiwów podcastów. Infrastruktura Hostinger oferuje szybkie prędkości sieciowe do szybkiego strumieniowania i pobierania na urządzenia mobilne, podczas gdy trwałe woluminy chronią Twoje starannie zorganizowane biblioteki, metadane i postępy użytkowników. Izolowane środowisko zapewnia, że Twoje osobiste nawyki słuchania pozostają prywatne, z profesjonalnym poziomem bezpieczeństwa dla hostowania mediów, które mogą obejmować zakupione audiobooki lub osobiste nagrania.