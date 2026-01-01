Audiobookshelf هو خادم وسائط شامل مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا للكتب الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية. تم تصميمه مع التركيز على الخصوصية والمرونة، ويوفر واجهة ويب سهلة الاستخدام متاحة كتطبيق ويب تقدمي (PWA) للوصول السلس من أي متصفح، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي Android و iOS التي تدعم الاستماع دون اتصال بالإنترنت. مع أكثر من 9,000 نجمة على GitHub، أصبح Audiobookshelf حلاً رائدًا لإدارة الوسائط الصوتية المستضافة ذاتيًا.

حالات الاستخدام الشائعة

يستخدم عشاق الكتب الصوتية Audiobookshelf لتنظيم وبث مجموعاتهم الشخصية من الكتب الصوتية عبر جميع الأجهزة دون الاعتماد على منصات احتكارية. ينشر مستمعو البودكاست Audiobookshelf لإنشاء مكتبات بودكاست خاصة مع حلقات يتم تنزيلها تلقائيًا من برامجهم المفضلة. تستفيد العائلات من دعم المستخدمين المتعددين للحفاظ على تتبع التقدم الفردي والتوصيات المخصصة لكل عضو. يستفيد منشئو المحتوى والمعلمون من إنشاء خلاصات RSS لتوزيع المحتوى الصوتي بشكل خاص على جماهير محددة.

الميزات الرئيسية

دعم متعدد المستخدمين مع أذونات مخصصة وتتبع التقدم الفردي

تطبيق ويب تقدمي (PWA) للوصول عبر المتصفح وتطبيقات الهاتف المحمول لنظامي iOS و Android

جلب تلقائي للبيانات الوصفية وصور الغلاف من مزودين متعددين (Audible، Google Books، iTunes، والمزيد)

محرر فصول الكتب الصوتية مع البحث عن الفصول عبر Audnexus API

بث فوري لجميع تنسيقات الصوت دون الحاجة إلى تحويل الترميز

البحث عن البودكاست والاشتراك فيه والتنزيل التلقائي مع إدارة الحلقات

أدوات ملفات الصوت لدمج ملفات متعددة في تنسيق m4b

تضمين البيانات الوصفية مباشرة في ملفات الصوت

خلاصات RSS مفتوحة للكتب الصوتية وحلقات البودكاست لتوافق مشغلات خارجية

دعم تجريبي للكتب الإلكترونية (epub، pdf، cbr، cbz) مع قارئ مدمج

إرسال الكتب الإلكترونية إلى أجهزة Kindle عبر البريد الإلكتروني

نسخ احتياطية يومية تلقائية مع تكوين النسخ الاحتياطي المجدول

دعم Chromecast للبث إلى التلفزيون ومكبرات الصوت الذكية

مسح تلقائي للمكتبة دون الحاجة إلى إعادة مسح يدوية

إدارة المجموعات لتنظيم الكتب الصوتية والسلاسل

