Audiobookshelf
Server de cărți audio și podcasturi auto-găzduit, cu suport multi-utilizator
Alegeți planul VPS de implementat Audiobookshelf
Se reînnoiește la prețul de 9,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
Despre Audiobookshelf
Audiobookshelf este un server media auto-găzduit complet, conceput special pentru cărți audio, podcasturi și cărți electronice. Construit cu accent pe confidențialitate și flexibilitate, oferă o interfață web intuitivă disponibilă ca aplicație web progresivă (PWA) pentru acces fără întreruperi din orice browser, plus aplicații mobile native pentru Android și iOS care acceptă ascultarea offline. Cu peste 9.000 de stele pe GitHub, Audiobookshelf a devenit o soluție de top pentru gestionarea media audio auto-găzduită.
Cazuri de utilizare comune
Pasionații de cărți audio folosesc Audiobookshelf pentru a-și organiza și transmite în flux colecțiile personale de cărți audio pe toate dispozitivele, fără a se baza pe platforme proprietare. Ascultătorii de podcasturi îl folosesc pentru a crea biblioteci private de podcasturi cu episoade descărcate automat din emisiunile lor preferate. Familiile utilizează suportul multi-utilizator pentru a menține urmărirea progresului individual și recomandări personalizate pentru fiecare membru. Creatorii de conținut și educatorii folosesc generarea de fluxuri RSS pentru a distribui conținut audio în mod privat către publicuri specifice.
Funcționalități cheie
- Suport multi-utilizator cu permisiuni personalizate și urmărire individuală a progresului
- Aplicație web progresivă (PWA) pentru acces bazat pe browser și aplicații mobile pentru iOS și Android
- Preluare automată a metadatelor și a imaginilor de copertă de la mai mulți furnizori (Audible, Google Books, iTunes și alții)
- Editor de capitole pentru cărți audio cu căutare de capitole prin API-ul Audnexus
- Streaming în timp real al tuturor formatelor audio fără transcodare
- Căutare, abonare și descărcare automată de podcasturi cu gestionarea episoadelor
- Instrumente pentru fișiere audio pentru îmbinarea mai multor fișiere în format m4b
- Încorporarea metadatelor direct în fișierele audio
- Fluxuri RSS deschise pentru cărți audio și episoade de podcast pentru compatibilitate cu playere externe
- Suport experimental pentru cărți electronice (epub, pdf, cbr, cbz) cu cititor încorporat
- Trimite cărți electronice către dispozitive Kindle prin email
- Backupuri zilnice automate cu configurare programată a backupului
- Suport Chromecast pentru streaming către TV și difuzoare inteligente
- Scanare automată a bibliotecii fără scanări manuale
- Gestionarea colecțiilor pentru organizarea cărților audio și a seriilor
De ce să implementezi Audiobookshelf pe Hostinger VPS
Implementarea Audiobookshelf pe Hostinger VPS asigură control complet asupra bibliotecii tale de cărți audio și podcasturi, fără blocare de furnizor sau taxe de abonament. Mediul VPS oferă resurse dedicate pentru streaming fluid către mai mulți utilizatori concurenți fără întreruperi, făcându-l ideal pentru partajarea în familie. Beneficiezi de disponibilitate 24/7 cu timp de funcționare fiabil, astfel încât media ta să fie întotdeauna accesibilă de oriunde, plus capacitate de stocare suficientă pentru colecții mari de cărți audio și arhive de podcasturi în creștere. Infrastructura Hostinger oferă viteze rapide de rețea pentru streaming și descărcare rapidă pe dispozitive mobile, în timp ce volumele persistente îți protejează bibliotecile atent organizate, metadatele și progresul utilizatorilor. Mediul izolat asigură că obiceiurile tale personale de ascultare rămân private, cu securitate de nivel profesional pentru găzduirea media care poate include cărți audio achiziționate sau înregistrări personale.
