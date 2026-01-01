Audiobookshelf este un server media auto-găzduit complet, conceput special pentru cărți audio, podcasturi și cărți electronice. Construit cu accent pe confidențialitate și flexibilitate, oferă o interfață web intuitivă disponibilă ca aplicație web progresivă (PWA) pentru acces fără întreruperi din orice browser, plus aplicații mobile native pentru Android și iOS care acceptă ascultarea offline. Cu peste 9.000 de stele pe GitHub, Audiobookshelf a devenit o soluție de top pentru gestionarea media audio auto-găzduită.

Cazuri de utilizare comune

Pasionații de cărți audio folosesc Audiobookshelf pentru a-și organiza și transmite în flux colecțiile personale de cărți audio pe toate dispozitivele, fără a se baza pe platforme proprietare. Ascultătorii de podcasturi îl folosesc pentru a crea biblioteci private de podcasturi cu episoade descărcate automat din emisiunile lor preferate. Familiile utilizează suportul multi-utilizator pentru a menține urmărirea progresului individual și recomandări personalizate pentru fiecare membru. Creatorii de conținut și educatorii folosesc generarea de fluxuri RSS pentru a distribui conținut audio în mod privat către publicuri specifice.

Funcționalități cheie

Suport multi-utilizator cu permisiuni personalizate și urmărire individuală a progresului

Aplicație web progresivă (PWA) pentru acces bazat pe browser și aplicații mobile pentru iOS și Android

Preluare automată a metadatelor și a imaginilor de copertă de la mai mulți furnizori (Audible, Google Books, iTunes și alții)

Editor de capitole pentru cărți audio cu căutare de capitole prin API-ul Audnexus

Streaming în timp real al tuturor formatelor audio fără transcodare

Căutare, abonare și descărcare automată de podcasturi cu gestionarea episoadelor

Instrumente pentru fișiere audio pentru îmbinarea mai multor fișiere în format m4b

Încorporarea metadatelor direct în fișierele audio

Fluxuri RSS deschise pentru cărți audio și episoade de podcast pentru compatibilitate cu playere externe

Suport experimental pentru cărți electronice (epub, pdf, cbr, cbz) cu cititor încorporat

Trimite cărți electronice către dispozitive Kindle prin email

Backupuri zilnice automate cu configurare programată a backupului

Suport Chromecast pentru streaming către TV și difuzoare inteligente

Scanare automată a bibliotecii fără scanări manuale

Gestionarea colecțiilor pentru organizarea cărților audio și a seriilor

De ce să implementezi Audiobookshelf pe Hostinger VPS

Implementarea Audiobookshelf pe Hostinger VPS asigură control complet asupra bibliotecii tale de cărți audio și podcasturi, fără blocare de furnizor sau taxe de abonament. Mediul VPS oferă resurse dedicate pentru streaming fluid către mai mulți utilizatori concurenți fără întreruperi, făcându-l ideal pentru partajarea în familie. Beneficiezi de disponibilitate 24/7 cu timp de funcționare fiabil, astfel încât media ta să fie întotdeauna accesibilă de oriunde, plus capacitate de stocare suficientă pentru colecții mari de cărți audio și arhive de podcasturi în creștere. Infrastructura Hostinger oferă viteze rapide de rețea pentru streaming și descărcare rapidă pe dispozitive mobile, în timp ce volumele persistente îți protejează bibliotecile atent organizate, metadatele și progresul utilizatorilor. Mediul izolat asigură că obiceiurile tale personale de ascultare rămân private, cu securitate de nivel profesional pentru găzduirea media care poate include cărți audio achiziționate sau înregistrări personale.